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За минулу добу росіяни вбили 5 мирних мешканців на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 5 мирних мешканців на Донеччині, - Кириленко 01

Автор: 

армія рф (17176) Донецька область (8302) Кириленко Павло (907)


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01.09.2022 10:13 Відповісти
 
 