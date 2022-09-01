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Новини Війна
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ЗСУ роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні, - Залужний

школа,війна,діти

Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні", - зазначив він.

"Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників - захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу!", - додає Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 51% навчальних закладів України готові розпочати очне навчання, - МВС

Автор: 

школа (2203) ЗСУ (7492) Залужний (723)


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Топ коментарі
+17
Дякуємо, пане Головнокомандувач!
Слава ЗСУ!
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01.09.2022 08:32
+15
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01.09.2022 08:27
+13
Поважаю Залужнога та Генеральний Штаб та ЗСУ СИЛЬНО Поважаю народ Украiни Вас Пiдтримае!
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01.09.2022 08:30
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01.09.2022 08:27 Відповісти
Поважаю Залужнога та Генеральний Штаб та ЗСУ СИЛЬНО Поважаю народ Украiни Вас Пiдтримае!
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01.09.2022 08:30 Відповісти
Раніше бачив як до школи йшли школярі з квітами і батьками. Зараз нікого не видно. Кацапія все пересрала.
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01.09.2022 08:31 Відповісти
Дякуємо, пане Головнокомандувач!
Слава ЗСУ!
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01.09.2022 08:32 Відповісти
нажаль багато хто зараз вибере можливість жити і навчати дітей в ситому і багатому західному цивілізованому світі ніж чекати роками коли в Україні стан речей повернеться хоча б до довоєнного стану
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01.09.2022 08:41 Відповісти
Мало хто захоче витрачати життя цілого покоління, живучи на руїнах, для того, щоб тільки відбудувати країну (і це за умови, що у владі не будуть красти, в що не віриться). Тим більше Європа потребує наших дітей як противагу біженцям з близького сходу та африки, які часто навіть не знають латинський алфавіт.
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01.09.2022 08:56 Відповісти
І це абсолютно нормально.
Тут невідомо коли взагалі почнеться нормальне життя, а бажання батьків для дітей щоб мали гарні умови
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01.09.2022 09:30 Відповісти
В Европе в связи с этим всем такой нормальной сытой жизни как раньше тоже уже не будет.
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01.09.2022 11:51 Відповісти
в порівнянні з тим що буде тут у нас то там буде рай
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01.09.2022 14:42 Відповісти
Знаю не одну сім'ю, в якій діти змусили батьків повернутися в Україну.
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01.09.2022 10:44 Відповісти
Первого сентября , начало Второй Мировой войны, а в Украине всегда как не у людей , День знаний!

Не пи з дец ли это , украинцы ?
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01.09.2022 08:53 Відповісти
І що, тепер не відзначати день знань через війну якогось-там бородатого року? Тим більше - вже нова світова війна іде.
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01.09.2022 08:59 Відповісти
Что значить « якогось-там бородатого року ? « ?

2 . в Дании День знаний 8 августа в этом году , а если в Украине не будет День знаний 1 сентября, а 2 сентября или 29 или 30 или 28 августа то , что будет ? Разве нельзя перенести с первого сентября ?

Разве не понятно почему в ссср сделали именно первого сентября День знаний ?
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01.09.2022 09:22 Відповісти
Взагалі "не п і здец".Сьогодні і в Польщі також день знань і діти йдуть до школи.А що було в Польщі в цей день,багато років тому,не надаєте?Але поляки,чомусь,не переймаються.
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01.09.2022 09:31 Відповісти
Верим ЗСУ!
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01.09.2022 09:19 Відповісти
Європейська Солідарність Івано-Франківськ

@es_ivanofr

·

https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч

ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»

«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання

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01.09.2022 09:22 Відповісти
а что, гнусавый видосикович приговор Украины ссыканул выпустить Залужного в эфир на общественном телевидении? кого-кого, а вот Залужного украинцы бы послушали с огромным удовольствием и благодарностью... именно армии и народу Украина благодарна за то, что они убьют мокшан... но не руководству Украины во главе с приговором...
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01.09.2022 09:28 Відповісти
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01.09.2022 09:48 Відповісти
Жити і навчатися в Україні. Віримо в ЗСУ, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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01.09.2022 10:26 Відповісти
Чому ви в тоді в Німеччині?
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02.09.2022 07:15 Відповісти
 
 