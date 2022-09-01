ЗСУ роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні, - Залужний

Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні", - зазначив він.

"Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників - захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу!", - додає Залужний.

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