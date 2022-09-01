ЗСУ роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні, - Залужний
Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні", - зазначив він.
"Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників - захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу!", - додає Залужний.
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Слава ЗСУ!
Тут невідомо коли взагалі почнеться нормальне життя, а бажання батьків для дітей щоб мали гарні умови
Не пи з дец ли это , украинцы ?
2 . в Дании День знаний 8 августа в этом году , а если в Украине не будет День знаний 1 сентября, а 2 сентября или 29 или 30 или 28 августа то , что будет ? Разве нельзя перенести с первого сентября ?
Разве не понятно почему в ссср сделали именно первого сентября День знаний ?
@es_ivanofr
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https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч
ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»
«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання