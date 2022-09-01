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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють заздалегідь погоджений маршрут слідування місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух, - Старух

заес

Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

"Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - додає Старух.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

армія рф (17176) МАГАТЕ (708) обстріл (28183) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1400) Старух (199)


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Топ коментарі
+23
Трішки не по темі, але ця пот вора СТАРУХ ще не за гратами?! За розкрадання гуманітарки посадовою особою такого рангу?!
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01.09.2022 08:33
+21
Він же робив це не один. Це мафія. Частину прибутку перечисляли нагору, аж до самої ОПи. Буратіна теж в долі.
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01.09.2022 08:40
+19
А я думала, Старух в КПЗ сидить. аж ні, він пересування комісії коментує.
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01.09.2022 08:33
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А я думала, Старух в КПЗ сидить. аж ні, він пересування комісії коментує.
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01.09.2022 08:33 Відповісти
Поки не зняли з посади - коментує. Але за сраку вже взяли за розкрадання гуманітарки.
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01.09.2022 08:36 Відповісти
Та он откупился уже. Дерьмаку и Лохубонэвтик пришлось всё честно наворованное отдать правда, но то таке. Какие его годы. Дерьмак его замминистром каким-нибудь поставит и Старух всё своё вернёт назад. ЗЕвлада своих не бросает
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01.09.2022 09:05 Відповісти
Трішки не по темі, але ця пот вора СТАРУХ ще не за гратами?! За розкрадання гуманітарки посадовою особою такого рангу?!
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01.09.2022 08:33 Відповісти
Він же робив це не один. Це мафія. Частину прибутку перечисляли нагору, аж до самої ОПи. Буратіна теж в долі.
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01.09.2022 08:40 Відповісти
"Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. і вимагає словами.але не забезпечує доступ ділами(читай захист зброєю)
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01.09.2022 08:47 Відповісти
Мене цікавить інше: з якого дива його телеграм-канал включають в новини?
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01.09.2022 08:45 Відповісти
Атомну станцію захопили БЕЗУМЦІ і погрожують Европі
ПОРА НАТО втрутитись в війну
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01.09.2022 08:34 Відповісти
путину следует обвинить МАГАТЭ в ядерном терроре! Вот это будет треш!
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01.09.2022 08:36 Відповісти
аплодую. мені дуже подобається ця ідея))
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01.09.2022 08:41 Відповісти
Стопудово, бабамеркель і плейбоймакрон підгавкнуть, а вітькаорбан взагалі витиме як вовкулака.
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01.09.2022 08:45 Відповісти
яка несподіванка!
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01.09.2022 08:48 Відповісти
МАГАТЕ думало що кацапи їх так і пропустять та покажуть скільки навезли туди зброї. Ну як діти.
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01.09.2022 08:50 Відповісти
Не встигли підготовити АЕС до візиту МАГАТЕ.

"Что происходит на Запорожской АЭС прямо сейчас. кто писал, сказать не могу. Но опубликовать человек разрешил. Перепост приветствуется. Письмо г-на N.

Обзор ситуации вокруг ЗАЕС с т.з. безопасности
Последнюю неделю на станцию практически перестали пускать персонал, доступ тех, кто все-таки заходит на рабочие места, строго ограничен. Объявлено, что с понедельника (29 сентября) вообще не будут пускать никого, кроме крайне необходимого. Персонал это связывает с подготовкой к приезду инспекции МАГАТЕ, по их словам, все зачищают. Поэтому мы можем указать на расположение военной техники и ящиков с боеприпасами в помещениях станции состоянием 10-14 дней назад. Взрывоопасное имущество рос военных находилось на 1 и 2 блоках.

Уазики, легковой транспорт и самое главное тентованные грузовые УРАЛы, по всем признакам тяжело груженые находились в машинном зале турбинного отделения 1 и 2 блоков на так называемой 0 отметке.

На 36 отметке этого же помещения (прямо в машзале) были складированы несколько десятков артиллерийских ящиков. Возможности проверить их содержимое не было.
По словам персонала сейчас на станции

- готовятся к миссии

- убирают все что можно убрать

- выходные используют для очистки помещений

- с понедельника доступ на станцию основного персонала вообще прекратится

- со станции уже убрали военных, оставили только Росгвардию, которая должна обозначать как бы полицейскую функцию
Ранее груженые тентованные грузовые автомобили находились также под эстакадой, к бортам машин были привязаны противотанковые мины, так что это можно считать фактическим минированием станции. Также там были БТРы. По мнению персонала военную технику и боеприпасы перемещают неподалеку, на промплощадку Завода специальных конструкций (ЗАЕСК), которая находится в 500 метрах от помещений станции. Там много различных помещений, цехов, и легко можно спрятать. Также как дополнительный вариант для маскировки военной техники называется территория ТЕЦ. После субботнего обстрела неделю назад, была нарушена контролируемая зона, разгерметизирована галерея, которая нужна для того, чтобы в случае выбросов в «грязной» зоне персонал мог выйти в чистую зону, не разнося при этом радиации. В галерее прострелены окна, нарушена герметичность. Аварии от этого не будет, но радиоактивное загрязнение территории станции усилится. Особые опасения вызывает ситуация вокруг хранилища отработанного ядерного топлива - ХОЯТ. По перспективе нанесения вреда это может быть посильнее станции, фактически это грязная бомба.

Хранилище на своей площадке сохраняет 300 контейнеров. Это все активно излучающие остатки. По периметру она ограждена бетонной стеной толщиной в метр, но сверху эта площадка ничем не защищена, она активно излучает.

Все время россияне во время обстрелов выпускали снаряды рядом с площадкой, от стены хранилища на минимальном расстоянии - допустимого отклонения снаряда.

Также вследствие обстрелов существует угроза нарушения работы инженерного комплекса, обслуживающего площадку. Например, дождевая вода, что падает на ХОЯТ, попадает в спецканализацию, потому что ионизируется и ее надо специально очищать и деактивировать. Если вследствие обстрелов эта спецканализация будет нарушена, значит радиоактивная вода подобно Фукусиме начнет проникать в грунтовые воды, в Днепр.

Стоит отметить, что вопросы к фону вокруг ХОЯТ были и раньше, фон скакал, именно поэтому накануне войны датчики радиации отключили от трансляции в публичный доступ.
Кроме обстрелов на безопасность станции влияет состояние, в котором находится коллектив, персонал, снабжение станции.

Мы понимаем, что АЕС это как атомная подводная лодка, компетенция коллектива наращивается годами, важна командная слаженная работа. Для временной эксплуатации станции можно обойтись лишь персоналом, который управляет блоками, но есть громадное хозяйство, которое обслуживает этот персонал, его работу. Сейчас его работа застопорилась действиями военных. Это неочевидное обстоятельство, но на самом деле очень важное, и его значение будет все усиливаться, так как коллектив понемногу истончается, выезжает.
На станции есть оперативный, ремонтный, инженерный и административный персонал. Без инженерного и административного какое-то время можно пожить.

Оперативный обеспечивает текущую эксплуатацию. Это оперативный лицензированный, который сидит на блоках. И просто оперативный - хим цех, врх-лаборатория, цех дезактивации. Традиционно тут работали женщины, которые выехали в первую очередь, и работа этих отделов очень затруднена.

Также в рембригады в условиях нехватки людей компонуют из тех, кто есть под рукой, часто не сработанных между собою.

Говорят: «нарушены бригады, перераспределение персонала, потерялась управляемость»

Т.е. культура обслуживания станции по объективным причинам очень снизилась.
На станции постоянно необходимо что-то ремонтировать. До последнего времени обходились тем, что были неучтенные запасы непосредственно в бригадах на территории. Но уже сейчас это проблема, так как на станцию ничего не завозится из того, что необходимо из текущих, самых простых ремонтов. Персонал станции волнуется, что от публичного информирования были отключены датчики контроля за радиацией. Т.е. раньше эти датчики транслировали свои текущие данные онлайн, сейчас этой возможности нету. На общий естественный фон радиации в городе влияют также золоотвалы крупнейшей ТЕЦ. Во-первых, они обстреливались и облако пыли при это громадное, во-вторых, золоотвалы перестали в достаточной степени смачивать, и они стали источником в т.ч. радиоактивной пыли. Артсистемы рос войск, которые обстреливают и украинскую строну, и Энергодар и станцию сейчас откочевали от береговой линии на 5-7 километров вглубь. И базируются в окружающих город брошенных селах, дачных товариществах, санаторных помещениях.

https://www.facebook.com/yulia.latynina.7?__cft__%5b0%5d=AZXXOC5E1hAR4IR9QkWGjDSBk5j-WoeEtageCiQgaxu6S8ied_aS3Gao4keORTLejlfnA5ZfyTMQ_uvyimoO7TFIFJubZ4zKe9Z97bBNNXjz4jRzwnMExGdFJ3U2BxsntNiZJN33YCZX3HVV3AidbPfn&__tn__=-UC%2CP-R Yulia Latynina

https://www.facebook.com/yulia.latynina.7/posts/pfbid02Z1U9ueSyXJBMDGTryuEcKugvECuaFckrkYKopbJkH9BJpJXmTtMGWiMtV5Vk1PhPl?__cft__%5b0%5d=AZXXOC5E1hAR4IR9QkWGjDSBk5j-WoeEtageCiQgaxu6S8ied_aS3Gao4keORTLejlfnA5ZfyTMQ_uvyimoO7TFIFJubZ4zKe9Z97bBNNXjz4jRzwnMExGdFJ3U2BxsntNiZJN33YCZX3HVV3AidbPfn&__tn__=%2CO%2CP-R 30 August, 12:57 ·
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01.09.2022 08:52 Відповісти
З якого дива ми повинні вірити Юлії Латиніній?

Нехай орки там хоть раком стануть , але у випадку якоїсь серйозноі ситуаціі , то вони першими здохнуть і вся дрянь піде на кацапстан !
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01.09.2022 09:02 Відповісти
Кацапы-то здохнут, но от радиации Украина таки пострадает сильнее всех
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01.09.2022 09:10 Відповісти
***** быть таким бараном?
Вся дрянь останется нам, будет засрана наша земля и пострадают наши люди,каким **** до аварии кацапстан в 300-400х километрах от АЭС!? Прежде чем херню писать на карту глянь и вспомни кому осталось дерьмо после аварии на ЧАЭС.
Ты такой бесстрашный, в Никополе который в 5км от Энергодара живёшь наверное ?
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01.09.2022 10:05 Відповісти
не потрапить ця місія на станцію бо вони стікуни , а кацапи будуть лякати ! в решті скажуть місія не здійснена ...
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01.09.2022 08:53 Відповісти
Кацапи відверто плюють на всі Міжнародні організаціі , але Європа
продовжує загравати з кремлівським терористом і жорстоким вбивцею !
Орки шантажують і тероризують весь цивілізований світ з однією
метою - це знищити нашу націю і продовжувати розвалювати Європейський союз 😠
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01.09.2022 08:57 Відповісти
Добре хоч Україну не звивачують в обстрілах отого маршруту
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01.09.2022 09:00 Відповісти
Свіжевисрана нульовка, тобі хто цю інфу дав?
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01.09.2022 09:43 Відповісти
А разве впереди не должны ехать московитские "гиды", показывающие дорогу ?
Пусть по ним и лупят.
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01.09.2022 09:31 Відповісти
Орки просто ще не встигли масовку підвезти та військових переодягти.

Ім потрібен цей спектакль, щоб продовжувати лякати світ катастрофою на АЕС.
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01.09.2022 09:47 Відповісти
Скажи мені хто тебе призначив і я скажу тобі хто ти. З цього прямо витікає , що старух - ПІДАР і його вже в СІЗО повинні пестити. А по-друге: оркам легше не допустити місію, ніж розміновувати та замітати сліди. Отже 99 % - місія нездійсненна
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01.09.2022 10:26 Відповісти
а сам Старух ще не в СІЗО?
Чи це вчергове насвистів?
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01.09.2022 11:05 Відповісти
Ну и дураки! Если бы ехали, что хрен бы их обстреляли рашисты. Потому что ссыкотно
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01.09.2022 11:15 Відповісти
 
 