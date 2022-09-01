Естонія протягом кількох тижнів заборонить в’їзд більшості росіян, - глава МЗС Рейнсалу
Естонія прагне протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію. За останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", - зазначив він. За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.
"Я б украй привітав… рішення в найближчі дні, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", - додав Рейнсалу.
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Как можно столько впускать
Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.