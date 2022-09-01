Естонія протягом кількох тижнів заборонить в’їзд більшості росіян, - глава МЗС Рейнсалу

Естонія прагне протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію. За останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", - зазначив він. За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

"Я б украй привітав… рішення в найближчі дні, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", - додав Рейнсалу.

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