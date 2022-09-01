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Новини
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Естонія протягом кількох тижнів заборонить в’їзд більшості росіян, - глава МЗС Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Естонія прагне протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію. За останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", - зазначив він. За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

"Я б украй привітав… рішення в найближчі дні, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", - додав Рейнсалу.

Також читайте: Росіяни чинять в Україні геноцид. Вони не можуть їздити до ЄС, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Автор: 

віза (731) заборона (1446) росія (64895) Естонія (1593) Рейнсалу (68)


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Топ коментарі
+9
так ,для таких маленьких країн 300К кацапської вати це реальна гроза нацбезпеки..
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01.09.2022 08:56
+9
Чого вони пхнуться до Європи? Там же геї живуть. Самі ж переконували нас в цьому.
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01.09.2022 08:59
+4
Там под боком 5-ти миллионный питер , средний класс русни на шоппинг , как к себе домой в Эстонию мотался , прямо маршруты выходного дня были.
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01.09.2022 09:23
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так ,для таких маленьких країн 300К кацапської вати це реальна гроза нацбезпеки..
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01.09.2022 08:56 Відповісти
Сначала даже не поверил

Как можно столько впускать
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01.09.2022 08:59 Відповісти
Там под боком 5-ти миллионный питер , средний класс русни на шоппинг , как к себе домой в Эстонию мотался , прямо маршруты выходного дня были.
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01.09.2022 09:23 Відповісти
Абсолютное большинство транзитом, по визам выданным другими государствами Шенгенской зоны. Сама Эстония не выдает туристическихвиз россиянам с начала марта.
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01.09.2022 13:59 Відповісти
Чого вони пхнуться до Європи? Там же геї живуть. Самі ж переконували нас в цьому.
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01.09.2022 08:59 Відповісти
kak... nasratj zhe nado.
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01.09.2022 09:10 Відповісти
300000, це не рахуючи тих хто в'їхав до того! Ви з глузду з'їхали, вжемаете більше мільйона потенційних окупантів.
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01.09.2022 09:24 Відповісти
Московиты могут массово заехать на шоппинг и остаться на "спецоперацию".
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01.09.2022 09:28 Відповісти
поки будуть думати, естонці стануть діаспорою
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01.09.2022 12:58 Відповісти
Абсолютное большинство транзитом, по визам выданным другими государствами Шенгенской зоны. Сама Эстония не выдает туристическихвиз россиянам с начала марта. Сейчас обсуждаются возможности закрытия возможности и тразитного проезда.
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01.09.2022 14:03 Відповісти
Главу мусоров лаптєстана Владимира Колокольцева не пустили в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.
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01.09.2022 20:10 Відповісти
 
 