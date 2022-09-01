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Новини Війна
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Вночі Росія випустила 5 ракет із Бєлгорода по Харкову. Частина "самоліквідувалася" на їхній території, - Синєгубов

бєлгород

Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

"На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення дістали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зазначає, що у Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

"Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ракета, яку випустили по Харкову, вдарила по Бєлгороду. ВIДЕО

Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

"Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17176) обстріл (28183) Харків (5556) Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+12
Ось що означае не рахувати сусідську РАШКУ - ворогом . Ще Кушнарев вопил що до раши від Харкова - 40 км. Вже тоді треба було бандерівців на кордоні ставити , а не проспект імені Жукова називати
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01.09.2022 09:08
+11
Шизанутий ху@ ло в предсмерних конвульсіях сіпається 😠
здохни вже , чортяко 🤬
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01.09.2022 09:07
+9
Він не лох , а лошара
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01.09.2022 09:08
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Сподіваюсь що верховне вже прокинулось і наказало дати адекватну відповідь. Адже нахвалявся шо він не лох якийсь.
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01.09.2022 09:04 Відповісти
Він не лох , а лошара
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01.09.2022 09:08 Відповісти
20%
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01.09.2022 09:06 Відповісти
Шизанутий ху@ ло в предсмерних конвульсіях сіпається 😠
здохни вже , чортяко 🤬
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01.09.2022 09:07 Відповісти
Безумець в голові раші- НАТО треба вже вступати у війну
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01.09.2022 09:09 Відповісти
Ось що означае не рахувати сусідську РАШКУ - ворогом . Ще Кушнарев вопил що до раши від Харкова - 40 км. Вже тоді треба було бандерівців на кордоні ставити , а не проспект імені Жукова називати
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01.09.2022 09:08 Відповісти
видно ракеты с малокитайщины(зауралья) подвезли которые 50-60 год на хранении лежали дальше будет все интереснее
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01.09.2022 09:22 Відповісти
Влада досі не визнала рашку країною терористом Ще на днях бюджетом займалися У нас велике будівництво дубль два
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01.09.2022 10:12 Відповісти
прикол в том, что все что упало на белгород, скажут что то Украина обстреляла, все же просто
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01.09.2022 11:02 Відповісти
 
 