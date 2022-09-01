Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48 350 осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 1997 танків та 4345 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 1997 (+23) од,

бойових броньованих машин - 4345 (+33) од,

артилерійських систем - 1115 (+24) од,

РСЗВ - 287 (+2) од,

засоби ППО - 153 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 205 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 851 (+2),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3) од,

спеціальна техніка - 104 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.