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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48 350 осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 1997 танків та 4345 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано,
танків - 1997 (+23) од,
бойових броньованих машин - 4345 (+33) од,
артилерійських систем - 1115 (+24) од,
РСЗВ - 287 (+2) од,
засоби ППО - 153 (+1) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 851 (+2),
крилаті ракети  - 196 (+0),
кораблі /катери  - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3) од,
спеціальна техніка - 104 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48 350 осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 1997 танків та 4345 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131) техніка (1819) втрати (4381)


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Топ коментарі
+25
Хороший прирост. По фаршу особенно. Мне нравиться. По танкам надо полагать 2000 сегодня, даст Бог, ВСУ сделает.
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01.09.2022 09:14
+24
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01.09.2022 09:18
+19
ОООО, ЯК ЦЕ ПРЕКРАСНО. СТІЛЬКИ ВСЬОГО НАБИЛИ!
АПЛОДУЄМО!
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01.09.2022 09:13
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01.09.2022 09:11 Відповісти
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01.09.2022 12:56 Відповісти
Невже це правда? Невже їх так ******* під Херсоном
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01.09.2022 09:12 Відповісти
Фуууу, как грубо, "пиз..т". Не пиз..т, а учат уму разуму. Понятными для кацапов и прочей русни методом. Почти по Макаренку.
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01.09.2022 09:16 Відповісти
Взагалі то Макаренко був катом українського народу. Підлітків, якіх він не зміг деукраїнізувати (не тільки в сенсі мови), він віддавав іншому кату судоплатову, якій їх знищував вже фізично...
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01.09.2022 10:25 Відповісти
Ну, так по его методе и воспитывают наши хлопцы с девчатами кацапов и прочую русню аля бурят с другими отбросами человечества.
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01.09.2022 13:04 Відповісти
Орки наразі несуть величезні втрати , але ху@ ло не втрачає надіі захопити всю Украіну , навіть , падлюка , не підозрює свою спецоперацію
повністю провальною !!
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01.09.2022 09:18 Відповісти
Він вже 1,5 місяці самостійно керує цією "операцією". З нього такий генерал як і президент.
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01.09.2022 09:22 Відповісти
Пуйло добре знається на промиванні мізків, і невеликих спецопераціях, бо кгбшник. А в економіці, політиці, і військовій справі він нетяма.
Але не стоїть дуже радіти. Нажаль, величайший боневтік ще дурніший за путіна.
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01.09.2022 09:36 Відповісти
+++ величайший боневтік ще дурніший за путіна
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01.09.2022 13:00 Відповісти
Вы имеете личных информаторов в бункере это поца Х..ла? И хочу добавить, что и у нас такой же почти "президент и генерал".
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01.09.2022 13:06 Відповісти
ОООО, ЯК ЦЕ ПРЕКРАСНО. СТІЛЬКИ ВСЬОГО НАБИЛИ!
АПЛОДУЄМО!
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01.09.2022 09:13 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! Боже, бережи наших воїнів!
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01.09.2022 09:13 Відповісти
Хороший прирост. По фаршу особенно. Мне нравиться. По танкам надо полагать 2000 сегодня, даст Бог, ВСУ сделает.
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01.09.2022 09:14 Відповісти
Танки хорошо, а вот, что арту выбивают так просто отлично.
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01.09.2022 09:23 Відповісти
якщо такими темпами вип*здовуються орки та ворожа техніка, то дійсно поспішати зі штурмом не треба
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01.09.2022 09:16 Відповісти
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01.09.2022 09:18 Відповісти
І вчаться швидко бігати. А от "расєйський драп" ще показують не всі.
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01.09.2022 09:30 Відповісти
Яж писав,що все починається після 50!
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01.09.2022 09:24 Відповісти
ахренеть почти полтысячи кацапов отправились в ад! Скоро юбилей по танкам! Ждем, верим!
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01.09.2022 09:35 Відповісти
Артилерію вже винищують дивізіонами 👏
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01.09.2022 09:36 Відповісти
У роSSийских танков завтра круглый юбилей намечается! Интересно, а трофейные танки входят в "боевые потери" или в "поставки техники для ВСУ" от лучших спонсоров армии Украины?
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01.09.2022 09:37 Відповісти
Трофейні та знищені не плюсуються, все окремо.
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01.09.2022 09:42 Відповісти
Не впевнений! Написано "Орієнтовні втрати ворога", тобто якщо танчик зробив вірний вибір та перейшов на сторону ЗСУ, то для ворога він втрачений
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01.09.2022 12:32 Відповісти
Щось літаки геть розслабились, ще трохи і гвинтокрили їх доженуть, не можна так треба йти знову у відрив.
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01.09.2022 09:40 Відповісти
Танки, ббм та Арта десятками - значить впевнено трощать другу лінію оборони, з якої відвести техніку свинолупі не можуть - ліміти по гсм та БК встановлені ЗСУ шляхом знищення всіх доступних складів, більших за сарайчик з парою десятків ящиків.
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01.09.2022 09:46 Відповісти
ЗСУ найкращі в світі !
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01.09.2022 09:59 Відповісти
Что-то пункт ,,корабли/катеры,, завис. Черноморские бычки проголодались. ,,Москву,, доели, пора бы сделать отрицательное всплытие парочке БДК чтоб жирок на зиму нагуляли.
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01.09.2022 10:13 Відповісти
Вони, мабуть, ховаються на схід від Криму, під прикриттям берегу.
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01.09.2022 10:43 Відповісти
Все простіше: Ескадру "ударну" вони тримають між Кримом та своїм узбережжям (за межами 300 км зони досяжності "Нептунів" та "Гарпунів") а решту здатних плавать "корит" сховали у Новоросійському порту Балаклавська бухта опустіла!
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01.09.2022 15:02 Відповісти
 
 