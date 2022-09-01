Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48 350 осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 1997 танків та 4345 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 350 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано,
танків - 1997 (+23) од,
бойових броньованих машин - 4345 (+33) од,
артилерійських систем - 1115 (+24) од,
РСЗВ - 287 (+2) од,
засоби ППО - 153 (+1) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 851 (+2),
крилаті ракети - 196 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3) од,
спеціальна техніка - 104 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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повністю провальною !!
Але не стоїть дуже радіти. Нажаль, величайший боневтік ще дурніший за путіна.
АПЛОДУЄМО!