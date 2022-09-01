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Новини Війна
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Системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію в Україні, - Пентагон

nasams

Надання Україні системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію на полі бою в війні проти російських загарбників. 

Про це заявив заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця система має зміцнити Україну проти сучасних повітряних загроз - від безпілотників до вертольотів і крилатих ракет, сказав він.

"NASAMS - це лише останній із різноманітних засобів ППО, що ми поставляємо Україні. Це перевірені системи, які помітно вплинуть на ситуацію на полі бою", - пояснив Ла Плант.

Також читайте: США готують нову безпекову допомогу для України

Швидке підписання контракту з виробником є прикладом здатності США прискорити постачання критичного обладнання союзникам через промисловість, зазначив Дуглас Буш, помічник голови Пентагону з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

Автор: 

зброя (7433) Пентагон (1414) допомога (8284)


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Топ коментарі
+12
почекайте! ви ж кожного разу ігноруєте адекватність і голосуєте за "шукачів миру"!
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
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01.09.2022 09:27
+8
каібри може трохи і закінчаться , але содеповского лайна на складах в них ще чимало .
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01.09.2022 09:33
+6
Тільки будуть вони в 2024 році , якось так , чи може я помиляюсь ?
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
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01.09.2022 09:21
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най буде
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01.09.2022 09:20 Відповісти
тут вже багато різних видань пишуть що до кінця року в "братів" закінчаться ракєти... з чим же будуть боротися ті НАСАМС?
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01.09.2022 09:29 Відповісти
каібри може трохи і закінчаться , але содеповского лайна на складах в них ще чимало .
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01.09.2022 09:33 Відповісти
Проти «стріл»
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01.09.2022 09:33 Відповісти
зрадо...оби..

ви якось визначіться з радістю...

від того що ракети закінчаться чи ні..
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01.09.2022 09:49 Відповісти
най буде! ))))
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01.09.2022 22:52 Відповісти
Тільки будуть вони в 2024 році , якось так , чи може я помиляюсь ?
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
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01.09.2022 09:21 Відповісти
почекайте! ви ж кожного разу ігноруєте адекватність і голосуєте за "шукачів миру"!
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
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01.09.2022 09:27 Відповісти
Вы это кто? Скорее всего вы сами и голосовали за слуг народа)
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01.09.2022 09:53 Відповісти
а ты чё выскочило? перепутало ники?
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01.09.2022 10:06 Відповісти
А до слуг народа никого не было?
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01.09.2022 11:41 Відповісти
Давайте , рідненькі , побільше системи ППО NASAMS і поскоріше 🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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01.09.2022 09:23 Відповісти
8 батарей норм не на всю страну но на стратег. города и обьекты должно хватить)
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01.09.2022 09:24 Відповісти
Сказал же " на поле боя". Хотя таким городам как Харьков,Николаев,Никополь конечно же нужнее,а для поля боя есть войсковая ПВО на крайняк стрингеры с иглами
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01.09.2022 09:36 Відповісти
Насамс -это наподобие буков, а дальнобойные патриоты для защиты городов, это как с-300, нам их пока не дают.
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01.09.2022 10:07 Відповісти
говорят у них время реакции 10 сек, ну так говорят, сам не знаю и спорить не буду
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01.09.2022 10:55 Відповісти
8 батарей и у каждой 12 пусковых установок.
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01.09.2022 11:42 Відповісти
Та невже
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01.09.2022 09:24 Відповісти
God Bless America
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01.09.2022 09:25 Відповісти
кремлядь будем бомбить?
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01.09.2022 09:30 Відповісти
Ну так давайте оті системи , бо обіцянками з кацапами не повоюєш.
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01.09.2022 09:30 Відповісти
шкода тільки що у 2014 році нам відмовили у придбанні такої зброї,суто з технології виготовлення подібних систем на це потрібні роки..
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01.09.2022 09:46 Відповісти
Ви мали намір "зкомуниздити" західну тезхнологію для наших систем ?

рашисти можуть,а ми ні ?
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01.09.2022 09:51 Відповісти
У нас були свої розробки малих ППО кБ ЛУЧ . Також южмаш починав розробки великих ППО.
Але сами знаєте на яке будівництво шли гроші.
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01.09.2022 10:13 Відповісти
Так разрабатывали, что в итоге так ничего и не разработали. А времени с 2014 было 8 лет
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01.09.2022 11:45 Відповісти
Разработали. Документация давно есть. в Киеве в КБ ЛУч даже на выставке показывали ПВО и испытания были в прошлом году.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vognevi_viprobuvannja_zenitnoji_rk_10_vid_kb_luch_ekskljuzivne_video_ta_intervju_olega_korostelova-5705.html

Деньги не дают зеленые на производство.
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01.11.2022 19:25 Відповісти
26 декабря 2021 года испытали. А вы ж кричите, что зеленая власть с 2019 года закрыла все военные проекты. Как-то не вяжется вся ваша зрада)
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01.11.2022 20:22 Відповісти
Так опытный образец был сделан своими средствами самого завода. За свой счет. Но зеленые не дали денег на производство не на гром, не на нептуны, не на пво. На одних опытных образцах далеко не уедешь.
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01.11.2022 21:51 Відповісти
Ты кому хочешь впарить фейк? Госкорпорация. За свои деньги. По своей инициативе. Постреляли в стране без разрешения государства. Вы совсем идиоты, рехнувшиеся на ЦЕНЗОРЕ, решившиеся стравить избирателей двух президентов???
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02.11.2022 00:25 Відповісти
Хотя тот же ГРОМ начал разрабатываться при Януке)
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01.09.2022 11:46 Відповісти
Только не понятно, когда они будут. По контракту же поставка двух систем в августе 2024 года...
Или что -то есть на складе?
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01.09.2022 09:52 Відповісти
не на поле боя, а ПРО должно прикрыть города миллионники и прифронтовые
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01.09.2022 09:53 Відповісти
Это маленькие про, типа буков, только современные. Это не патриоты.
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01.09.2022 10:10 Відповісти
я понимаю, Буки скорее ПВО, а это именно ПРО с небольшими ракетами с огромной скоростью, для прикрытия на небольших расстояниях....
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01.09.2022 10:14 Відповісти
Ніяких більше голубів, хлопці ЗСУ, надія тільки на вас. Україну сьогодні і наступні 30 років після перемоги врятують яструби військово-політичної адміністрації разом зі ЗСУ, жорстка внутрішня мілітарна політика з оздоровлення економіки та придушення всяких наративів державної зради, корупції, казнокраддства та криміналітету.
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01.09.2022 09:55 Відповісти
І повністю викоренити малих зелених тиранів із влади у майбутньому.
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01.09.2022 10:09 Відповісти
Можешь об этом просто забыть по факту. Ничего из того, что ты написал не будет. Военные, особенно настоящие, очень мало интересуются политикой, они брезгуют. Поэтому конечно из военной среды будет небольшой приток достойных людей, но на всю систему они не повлияют совершенно никак. Никакие яструбы никого не врятуют. Пока народ сам по себе постепенно не поумнеет. А это процесс долгий. Две-три эммм... пятилетки )
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01.09.2022 11:43 Відповісти
Ну что же первые системы уже идут, посмотрим скоро насколько хороши.
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01.09.2022 11:40 Відповісти
 
 