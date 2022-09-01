Системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію в Україні, - Пентагон

Надання Україні системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію на полі бою в війні проти російських загарбників.

Про це заявив заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця система має зміцнити Україну проти сучасних повітряних загроз - від безпілотників до вертольотів і крилатих ракет, сказав він.

"NASAMS - це лише останній із різноманітних засобів ППО, що ми поставляємо Україні. Це перевірені системи, які помітно вплинуть на ситуацію на полі бою", - пояснив Ла Плант.

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Швидке підписання контракту з виробником є прикладом здатності США прискорити постачання критичного обладнання союзникам через промисловість, зазначив Дуглас Буш, помічник голови Пентагону з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.