Системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію в Україні, - Пентагон
Надання Україні системи ППО NASAMS помітно вплинуть на ситуацію на полі бою в війні проти російських загарбників.
Про це заявив заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ця система має зміцнити Україну проти сучасних повітряних загроз - від безпілотників до вертольотів і крилатих ракет, сказав він.
"NASAMS - це лише останній із різноманітних засобів ППО, що ми поставляємо Україні. Це перевірені системи, які помітно вплинуть на ситуацію на полі бою", - пояснив Ла Плант.
Швидке підписання контракту з виробником є прикладом здатності США прискорити постачання критичного обладнання союзникам через промисловість, зазначив Дуглас Буш, помічник голови Пентагону з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.
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від того що ракети закінчаться чи ні..
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
рашисти можуть,а ми ні ?
Але сами знаєте на яке будівництво шли гроші.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vognevi_viprobuvannja_zenitnoji_rk_10_vid_kb_luch_ekskljuzivne_video_ta_intervju_olega_korostelova-5705.html
Деньги не дают зеленые на производство.
Или что -то есть на складе?