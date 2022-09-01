380 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 736 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 1 вересня 2022 року більш ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей загинули та понад 736 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 46", - йдеться в повідомленні.
Так, 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.
30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Харкова зазнала поранення 6-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
генпрокуратура подала вже позов в Гаагу за 100 тисяч загиблих у Маріуполі? Генпрокуратура звернулась вже до маріупольців, шоб вони склали позов до Гаазі по загиблих рідних ????
чого соплі жуемо , новий генпрокурор ???
Одужання пораненим.
Тобто з огляду на співвідношення населення України та кацапстану 1:3 - потрібно знищувати кацапське населення втричі більше (як мінімум), ніж вони знищують українців.👈