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380 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 736 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 1 вересня 2022 року більш ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей загинули та понад 736 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 46", - йдеться в повідомленні.

Так, 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Харкова зазнала поранення 6-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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Автор: 

діти (5038) Офіс Генпрокурора (3236)


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А Генпрокуратура рахуе СКІЛЬКІ дітей загинуло в драмтеатрі Маріуполя? І взагалі в Маріуполі?

генпрокуратура подала вже позов в Гаагу за 100 тисяч загиблих у Маріуполі? Генпрокуратура звернулась вже до маріупольців, шоб вони склали позов до Гаазі по загиблих рідних ????

чого соплі жуемо , новий генпрокурор ???
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01.09.2022 09:29 Відповісти
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01.09.2022 09:31 Відповісти
Всі обвинувачення Зеленським Порошенка на стадіоні, виявилися його програмою дій.
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01.09.2022 09:33 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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01.09.2022 09:53 Відповісти
Ну і де "гамнесті інтернейшл"? Чого мовчить ніби в рот води набрала? Чи не може язика вийняти з одного місця *уйла!
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01.09.2022 10:04 Відповісти
Діти сьогодні мали б піти в школу але рашиські варвари перервали ті надії ,вони вубивають і калічать наших дітей ,будь проклята нациська терористична росія і дибільний народ цієї імперії зла.
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01.09.2022 10:08 Відповісти
Щоб припинити знищення українського населення, необхідно зробити так, щоб кацапи боялися цього.👈
Тобто з огляду на співвідношення населення України та кацапстану 1:3 - потрібно знищувати кацапське населення втричі більше (як мінімум), ніж вони знищують українців.👈
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01.09.2022 10:29 Відповісти
 
 