380 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 736 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 1 вересня 2022 року більш ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей загинули та понад 736 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 46", - йдеться в повідомленні.



Так, 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.



30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Харкова зазнала поранення 6-річна дівчинка.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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