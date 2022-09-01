Окупанти обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС в день візиту місії МАГАТЕ. По житлових кварталах била авіація, - ГУР
Зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.
Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.
"Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - йдеться у повідомленні.
"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - додають в ГУР.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС.
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Чому світова спільнота нам не допомагає позбутися терористів? Що з цим світом не так?
Мовчанка ВІДІБ"ЄТЬСЯ НА РЕЙТИНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ДО ВІДОМА "Команди Зе".Таким чином ви берете на себе вину,покриваючи злочинців.
Мені не зрозуміло, чому світ щось вичікує та на щось сподівається. Чому не оголошують Третю світову на знищення країни терориста? Чому продовжують домовлятися з тим, з ким неможливо домовлятись. Терорашу треба починати знищувати з кремля, а потім далі по околицям цієї ракової пухлини на планеті.
невже у ЗСУ ВЗАГАЛІ НЕМАЄ НІЧОГО,щоб збити... це ж лише 10 км...
хоча б попробувати...
Я розумію - це небезпечно..але на..уя тоді армія ,як не захищати цивільних ?