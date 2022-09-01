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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС в день візиту місії МАГАТЕ. По житлових кварталах била авіація, - ГУР

заес

Зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

"Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - додають в ГУР.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. 

Автор: 

армія рф (17176) МАГАТЕ (708) обстріл (28183) розвідка (3854) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+5
не так -це з тими в СБУ і у Владі ,хто досі не назвав імен тих ЗРАДНИКІВ,хто допустив взяття Енергодару за лічені години.. Тих хто не ЗАБЕЗПЕЧИВ підрив мостів з Криму...

Мовчанка ВІДІБ"ЄТЬСЯ НА РЕЙТИНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

ДО ВІДОМА "Команди Зе".Таким чином ви берете на себе вину,покриваючи злочинців.
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01.09.2022 10:08
+3
какие-то тупые ублюдки. Ведь со спутников видно как и кто стреляет. Может не всё, но хватит для реальной картины. Кому они втирать собрались?
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01.09.2022 10:12
+3
Тут рассчитано что прокацапские консервы по всему миру подхватят кацапскую ложь и начнут кричать что *обе стороны должны...*. Вспомните 2014 год, когда рашисты напали на крым и дамбас а у нас власти кричали что то все зеленые челавечки, лишь бы не разрывать отношение и торговлю с кремлем
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01.09.2022 10:20
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Та знищте вже цих дикунів хто-небудь!

Чому світова спільнота нам не допомагає позбутися терористів? Що з цим світом не так?
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01.09.2022 10:03 Відповісти
tak a sho oni dolzhni sdelatj ? otpravitj tuda armiju ? a esli kak raz eto sprovocirujet rusnju na podryv ? togda shto - budete krichatj shto zapad vinovat ?
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01.09.2022 10:06 Відповісти
не так -це з тими в СБУ і у Владі ,хто досі не назвав імен тих ЗРАДНИКІВ,хто допустив взяття Енергодару за лічені години.. Тих хто не ЗАБЕЗПЕЧИВ підрив мостів з Криму...

Мовчанка ВІДІБ"ЄТЬСЯ НА РЕЙТИНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

ДО ВІДОМА "Команди Зе".Таким чином ви берете на себе вину,покриваючи злочинців.
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01.09.2022 10:08 Відповісти
З нашою зевладою вже давно все зрозуміло.
Мені не зрозуміло, чому світ щось вичікує та на щось сподівається. Чому не оголошують Третю світову на знищення країни терориста? Чому продовжують домовлятися з тим, з ким неможливо домовлятись. Терорашу треба починати знищувати з кремля, а потім далі по околицям цієї ракової пухлини на планеті.
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01.09.2022 10:13 Відповісти
Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

невже у ЗСУ ВЗАГАЛІ НЕМАЄ НІЧОГО,щоб збити... це ж лише 10 км...

хоча б попробувати...

Я розумію - це небезпечно..але на..уя тоді армія ,як не захищати цивільних ?
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01.09.2022 10:04 Відповісти
ce nijak nepomozhe - rusnja tolko bolshe vsbesitsa shto bi nachatj ih bitj tam - s nacalo nado okruzhitj gorod.
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01.09.2022 10:07 Відповісти
думаю,вже всі перестали зважати на емоції орків.
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01.09.2022 10:10 Відповісти
u etih ********* esho estj i raketi , kotorimi oni mogut shmaljatj na pravo i na levo- ob etom nestoit zabivatj
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01.09.2022 10:11 Відповісти
какие-то тупые ублюдки. Ведь со спутников видно как и кто стреляет. Может не всё, но хватит для реальной картины. Кому они втирать собрались?
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01.09.2022 10:12 Відповісти
Тут рассчитано что прокацапские консервы по всему миру подхватят кацапскую ложь и начнут кричать что *обе стороны должны...*. Вспомните 2014 год, когда рашисты напали на крым и дамбас а у нас власти кричали что то все зеленые челавечки, лишь бы не разрывать отношение и торговлю с кремлем
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01.09.2022 10:20 Відповісти
Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость курицы
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01.09.2022 16:34 Відповісти
Зі спутників було видно хто і як збив MH17, це допомогло кого-небудь притягнути до відповідальності?
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01.09.2022 11:44 Відповісти
Зато Абдрыстовыч нам каждый день рассказывает что кацапоиды адекватные и они хотят договориться
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01.09.2022 10:16 Відповісти
Хитрое российское быдло. Которое других держит за тупых.
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01.09.2022 10:20 Відповісти
Просто інші тупі дуже бzдять "хитрое российское быдло"
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01.09.2022 11:47 Відповісти
Дякуємо зеленому головнокомандуючому і геніальним полководцям з генштабу за те, що просрали черговий стратегічний об'єкт в Україні.
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01.09.2022 11:53 Відповісти
Зато мости цілі !
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01.09.2022 13:08 Відповісти
а чому авіацію не можна збивати?
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01.09.2022 12:56 Відповісти
Ай-я-яй, да як же так, адже домовились. Терміново потрібно передомовлятись.
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01.09.2022 13:07 Відповісти
 
 