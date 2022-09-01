Росія має негайно припинити провокації та гарантувати безпечний прохід місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - речник МЗС Ніколенко
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Росія має негайно припинити обстріл коридорів слідування місії МАГАТЕ, яка прямує на територію Запорізької АЕС.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пише у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Порушуючи свої зобов'язання, російська армія веде масований обстріл коридору, яким місія МАГАТЕ має проїхати із Запоріжжя до АЕС. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та гарантувати безпечний прохід МАГАТЕ", - зазначає Ніколенко.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
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Нанесуть артудар, скажуть, що це ЗСУ і прикинуться шлангом. ООН засудить і утреться.
Досить мені писати, що досить мені писати.
загрожуе Европі і Турції
жопазад.
З таким же успіхом міг будь-який блогер щось заявити.
Зупинка Запорізької атомної електростанції може стати запорукою її безпеки, заявив 29 серпня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-zaklyk-do-zupynky-zaporizka-aes/32009626.html
Приїзд магате в Енергодар - це провокація для орків, вони саме цього і очікували, щоб вчергове полякати нас та світ ядрьоним армагадцем. Невже це не зрозуміло?
Ніколи більше не задавайте мені такі запитання.
От і побалакати, головне, шо не посварились.
що до Чорнобиля, сподіваюсь, що ви у курсі, що там було.
Ну не хочете називати терористів терористами - не називайте.
Війна йде по всій Україні, але ж бойові дії йдуть не по всій країні , а на території АЕС - їх взагалі немає.
Якщо для вас захоплення запорізької АЕС, її замінування, перебування там військової техніки , захоплення заручників працівників - це не тероризм, тоді ой.
А що є якась спеціалізована терористична техніка?