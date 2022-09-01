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Росія має негайно припинити провокації та гарантувати безпечний прохід місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Росія має негайно припинити обстріл коридорів слідування місії МАГАТЕ, яка прямує на територію Запорізької АЕС.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пише у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушуючи свої зобов'язання, російська армія веде масований обстріл коридору, яким місія МАГАТЕ має проїхати із Запоріжжя до АЕС. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та гарантувати безпечний прохід МАГАТЕ", - зазначає Ніколенко.

Також читайте: Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Ново-Олександрівці, рух колони зупинено, - ЗМІ

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і має 1 вересня відвідати ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
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01.09.2022 10:33
+2
О чем можно договариваться с тварями, только полное уничтожение всех кто зашел на территорию Украины.
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01.09.2022 10:29
+2
А що буде за це кацапні?

Нанесуть артудар, скажуть, що це ЗСУ і прикинуться шлангом. ООН засудить і утреться.
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01.09.2022 10:39
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О чем можно договариваться с тварями, только полное уничтожение всех кто зашел на территорию Украины.
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01.09.2022 10:29 Відповісти
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01.09.2022 10:33 Відповісти
Навіть якщо орки цю місію знищать - їм все одно за це нічого не буде. І вони це знають.
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01.09.2022 10:33 Відповісти
Що за маячня?
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01.09.2022 10:35 Відповісти
А що буде за це кацапні?

Нанесуть артудар, скажуть, що це ЗСУ і прикинуться шлангом. ООН засудить і утреться.
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01.09.2022 10:39 Відповісти
Вона у хєрманії так беспечно спить та жирно їсть, що приходить сюди лише випорожнятися маячнею. Людина, яка відірвана від реальності не може взагалі давати оцінку тому, що відбувається у нас, а ця дає, та ще повчає нас, як нам жити.
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Орків захищаєш?
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01.09.2022 11:36 Відповісти
Ні,можна подумати, що Україна одна воює без допомоги. Місія в такому складі це не подоляк і дерьмак,а заслужені люди в політиці. Так що досить писать нісенітниці
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Україна одна воює, якщо ти не в курсі.

Досить мені писати, що досить мені писати.
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01.09.2022 11:45 Відповісти
Канешно, спасибо большое, шо Запад даёт нам оружие и санкции для рашки, но Украина платит своей кровью за уничтожение русни. Запад расплачивается в основном деньгами
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01.09.2022 14:46 Відповісти
ЗБИРАЙТЕ СОВБЕЗ ООН, раша загрожуе світу Ядерною катастрофою

загрожуе Европі і Турції
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01.09.2022 10:36 Відповісти
Ніколенко , замість пістеть у твітері і томностогнати , пользуйтесь моментом дать пинок под зад раше
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01.09.2022 10:38 Відповісти
У раші як у колобка всюди жопа зад.
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01.09.2022 10:43 Відповісти
Висєр правильний, але ніколенко це той зелений поц, який обгадив конгрес США в образі СПАРЦ.
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01.09.2022 10:36 Відповісти
Знов якийсь зелений речник, який навіть за свої слова не відповідає.

З таким же успіхом міг будь-який блогер щось заявити.
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01.09.2022 10:38 Відповісти
Щазз! Як тільки, так відразу.
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01.09.2022 10:39 Відповісти
США закликають до «контрольованої зупинки» Запорізької АЕС
Зупинка Запорізької атомної електростанції може стати запорукою її безпеки, заявив 29 серпня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-zaklyk-do-zupynky-zaporizka-aes/32009626.html
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01.09.2022 10:41 Відповісти
tak a sho ce pomenjae ? tam tonni jadernovo toplivo...
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01.09.2022 10:48 Відповісти
"похоже даже нострадамус не смог предвидеть этот бред "-цитата
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01.09.2022 10:46 Відповісти
Якого хєра це магате взагалі сюди приперлося. Без них може і обстрілів би не було. Невже до них і досі не дійшло, як саме діють орки та що саме їх провокує.
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01.09.2022 11:07 Відповісти
так і війна почалась бо до нас приїжджали інструктори НАТО , так ?
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01.09.2022 11:25 Відповісти
Навіть не знаю, що можна відповісти на таке іпануте запитання, щоб не образити та одночасно послати.

Приїзд магате в Енергодар - це провокація для орків, вони саме цього і очікували, щоб вчергове полякати нас та світ ядрьоним армагадцем. Невже це не зрозуміло?

Ніколи більше не задавайте мені такі запитання.
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01.09.2022 11:34 Відповісти
головна провокація це існування суверенної держави Україна ! під час війни провокацій не буває ! це все називається одним словом війна . постачання Україні зброї провокація, вогонь в відповідь це теж провокація , опір жертви під час згвалтування це теж провокація ! іпанутих питань не буває ,бувають іпануті відповіді ! а відповідь на питання про обстріли може бути такою - як би ЗСУ не чинили опір то не було б і обстрілів ( ну як в Криму в 2014 році). як би ви не чинили опір при згвалтуванні то вас би звалтували ніжно ! тож хто і куди приперся залежить від того на чиєму ви боці . пам'ятаєте так запитувала наших воїнів сепарня на даунбасі в 2014 - зачем ви сюда приперлись ?
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01.09.2022 12:40 Відповісти
Сам запитав, сам і відповів.

От і побалакати, головне, шо не посварились.
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01.09.2022 12:43 Відповісти
Взагалі-то, події на АЕС - це тероризм, а не війна.
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01.09.2022 12:45 Відповісти
ні шановна саме війна, яка почалась в лютому 2014 ! терористи не отримують зарплату за рахунок податків громадян своєї країни . тоді аварія в Чорнобилі теж терористичний акт ?
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01.09.2022 12:58 Відповісти
Так, війна почалась у 2014 і продовжується вже вісім років. Але події на АЕС - це ядерний тероризм. Наших військових там немає, вони не відповідають на обстріли, не провокують орків на відповіді, вони не воюють на територіі АЕС, всі події, які там відбуваються - це все робить русня використовуючи зброю та шантажуючи увесь світ.

що до Чорнобиля, сподіваюсь, що ви у курсі, що там було.
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01.09.2022 13:08 Відповісти
війна йде на всій території України і атомні станції не виключення . до цього був обстріл реактора в Харкові , а також захоплено ядерний реактор в Криму 2014 . за вашою логікою аварія в Чорнобилі це терористичний акт - вчені проводили небезпечні випробування які призвели до загибелі та зараження людей і забруднення природи .
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01.09.2022 13:25 Відповісти
Шановний! Що саме ви намагаєтесь мені довести? Що події на АЕС - це не ядерний тероризм, а звичайні бойові дії під час війни?

Ну не хочете називати терористів терористами - не називайте.

Війна йде по всій Україні, але ж бойові дії йдуть не по всій країні , а на території АЕС - їх взагалі немає.

Якщо для вас захоплення запорізької АЕС, її замінування, перебування там військової техніки , захоплення заручників працівників - це не тероризм, тоді ой.
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01.09.2022 13:55 Відповісти
саме це ! обстріл станції та вплив на її роботу військових рф це і є війна ! терористи не засідають в ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, Червоному хресті . ви ж самі пишите - перебування військової техніки не терористичної техніки ! проти нас воює саме держава кацапстан з її всім населенням та президентом на чолі та руками всіх силових структур , а не група якихось терористів .
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01.09.2022 14:39 Відповісти
Шановний, ви вже починаєте пригортати увагу санітарів. Я знаю, хто проти нас воює. Якого біса ви мені все це розповідаєте? Проти нас воює країна - терораша!

А що є якась спеціалізована терористична техніка?
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01.09.2022 15:00 Відповісти
Плешивое Чмо очередной раз нассал в глаза Озабоченной, а она все решает, давать визы или нет. Да и не забудьте еще в ООН и ПАССЕ ей дать порулить.
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01.09.2022 11:24 Відповісти
Боже, прибери цих зебылыв. У них до цього часу в голові ПРОВОКАЦІЯ. Зебидлота вперто не збирається офіційно визнати стан війни.
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01.09.2022 12:38 Відповісти
 
 