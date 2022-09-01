ЗСУ продовжують наступати на південному фронті і завдавати ударів по тилах ворога, - британська розвідка

Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по російських пунктах управління і тилового забезпечення на всій території окупованої зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Міністерство оборони України також оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні.

Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію, вважають у Міноборони Британії.

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