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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ продовжують наступати на південному фронті і завдавати ударів по тилах ворога, - британська розвідка

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Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по російських пунктах управління і тилового забезпечення на всій території окупованої зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Міністерство оборони України також оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні.

Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію, вважають у Міноборони Британії.

Також читайте: ЗСУ б’ють по альтернативних переправах росіян на півдні, - Гуменюк

Автор: 

армія рф (17176) Велика Британія (5539) розвідка (3854) ЗСУ (7492)


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01.09.2022 10:48 Відповісти
Чому це,пан Бутусов, не пишете-чи має право Британська розвідка коментувати дії ЗСУ?Якщо ніхто,то ніхто.Якесь вибіркове право на висвітлення дій армії.Або,Британська розвідка працює на Москву і хоче продати Україну маскалям.Читав вашу статтю про ОП,повністю згоден,але ви ні слова не сказали про Британську розвідку...
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01.09.2022 11:28 Відповісти
Британська розвідка базується в Україні і підпорядковується верховному боневтіку? Може ще й ЦРУ сюди ж приплести? І інші офіційні джерела іноземних держав та міжнародних організацій?

Чи передвиборча агітація влади по "єдиних новинах", хриплосики найвеличнішого, брехня Данілова і фантазії Рєзнікова - то повинно бути єдине джерело інформації в Україні?
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01.09.2022 11:38 Відповісти
Ніхто там вде не наступає. Навіщо цей свист...
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01.09.2022 14:03 Відповісти
 
 