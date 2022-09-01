Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняє, що санкції проти Росії залишаться чинними, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.
Про це вона сказала, виступаючи 31 серпня на Forum 2000 у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Бербок пообіцяла українцям підтримку до кінця війни – "стільки, скільки буде потрібно".
Вона наголосила, що наближається зимова пора, і демократичні політики зіткнуться з викликом, оскільки в країні можуть розпочатися протести через підвищення цін на енергоносії. Глава МЗС Німеччини запевняє, що навіть у такому разі санкції проти РФ не буде скасовано.
"Люди вийдуть на вулиці та скажуть: "Ми не можемо сплатити рахунки за електрику". А я скажу: "Так, я знаю, і ми вам допоможемо соціальними заходами". Але я не хочу говорити: "Добре, тоді ми припиняємо санкції проти Росії". Ми підтримуємо Україну, а це означає, що санкції залишаться чинними і взимку", – сказала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
Бо там вистачає кротів і всі почнуть тявкати.
Чому в такій ситуацій коли ціни на ринку завалюють в космос саме спекулянти скупкою контрактів, ввести деякі обмеження на маркеті законодавчо регулювання ціни, реально весь імпорт газу за меж ЄС там ведуть обмежена кількість компаній потім вони продають на внутрішній ринок, і вони зараз обмежують поставки і роблять паніку на ринку...
Але ні тому що правильні люди які скупили ці контракти і продають на піку ціну мають на поводку правильних політиків які можуть розказувати що у всьому винувата Україна.