Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняє, що санкції проти Росії залишаться чинними, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.

Про це вона сказала, виступаючи 31 серпня на Forum 2000 у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Бербок пообіцяла українцям підтримку до кінця війни – "стільки, скільки буде потрібно".

Вона наголосила, що наближається зимова пора, і демократичні політики зіткнуться з викликом, оскільки в країні можуть розпочатися протести через підвищення цін на енергоносії. Глава МЗС Німеччини запевняє, що навіть у такому разі санкції проти РФ не буде скасовано.

"Люди вийдуть на вулиці та скажуть: "Ми не можемо сплатити рахунки за електрику". А я скажу: "Так, я знаю, і ми вам допоможемо соціальними заходами". Але я не хочу говорити: "Добре, тоді ми припиняємо санкції проти Росії". Ми підтримуємо Україну, а це означає, що санкції залишаться чинними і взимку", – сказала Бербок.

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