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Новини За кордоном
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Німеччина (4506) Росія (47112) санкції (6827) Анналена Бербок (323)

Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняє, що санкції проти Росії залишаться чинними, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.

Про це вона сказала, виступаючи 31 серпня на Forum 2000 у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Бербок пообіцяла українцям підтримку до кінця війни – "стільки, скільки буде потрібно".

Вона наголосила, що наближається зимова пора, і демократичні політики зіткнуться з викликом, оскільки в країні можуть розпочатися протести через підвищення цін на енергоносії. Глава МЗС Німеччини запевняє, що навіть у такому разі санкції проти РФ не буде скасовано.

"Люди вийдуть на вулиці та скажуть: "Ми не можемо сплатити рахунки за електрику". А я скажу: "Так, я знаю, і ми вам допоможемо соціальними заходами". Але я не хочу говорити: "Добре, тоді ми припиняємо санкції проти Росії". Ми підтримуємо Україну, а це означає, що санкції залишаться чинними і взимку", – сказала Бербок.

Читайте: За "дешевий російський газ" Німеччина заплатила безпекою і незалежністю, - Бербок

Автор: Наталя Джума
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Протести в бундестазі можуть початися!
Бо там вистачає кротів і всі почнуть тявкати.
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01.09.2022 11:00 Відповісти
начнутся из за проживающих там кацапов
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01.09.2022 11:02 Відповісти
Самых протестующих можете отправить к нам в Николаев немного пожить, или в Харьков
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01.09.2022 11:05 Відповісти
О Боже хай та Німеччина за все і відповість - там стільки бабла на кацапському газі зароблено що можна безкоштовно пару років постачати населенню е/е
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01.09.2022 11:08 Відповісти
Ану-Лєну треба в канцлери німцям - може вона їх верне до тяму
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01.09.2022 11:34 Відповісти
А якщо "Альтернатива для Німеччини" візьме владу? Зараз їх ще мало, якщо ви будете і надалі пускати росіян до себе, то це може бути цілком реально. Ми вас і за газ постійно попереджали, але ви не хотіли вірити. Хочете ще раз переконатись у нашій правоті і з цього питання?
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01.09.2022 11:53 Відповісти
Цікава заява... у часі. Цікава тим, що це питання піднімалося у закритих соцмережах, після опису ситуації у Франції після протестів "жовтих жилетів" та ситуації із туристичними візами та що "зима близько". Потім, знову було "все не так" із краснім.... А ось і результат. Але тут потрібні ще інші дії - в Рамштайні. Шо тут?
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01.09.2022 12:47 Відповісти
У німців вже давно йдуть висловлювання що всі біди зараз через Україну і що працівників будуть звільняти і т.д. Але якщо взяти запаси газу там 65% йдуть поставки через Україну, є СПГ з США.... Плюс планують зниження витрат зниженою температурою обігріву,

Чому в такій ситуацій коли ціни на ринку завалюють в космос саме спекулянти скупкою контрактів, ввести деякі обмеження на маркеті законодавчо регулювання ціни, реально весь імпорт газу за меж ЄС там ведуть обмежена кількість компаній потім вони продають на внутрішній ринок, і вони зараз обмежують поставки і роблять паніку на ринку...

Але ні тому що правильні люди які скупили ці контракти і продають на піку ціну мають на поводку правильних політиків які можуть розказувати що у всьому винувата Україна.
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01.09.2022 12:59 Відповісти
 
 