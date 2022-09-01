Унаслідок обстрілів на Миколаївщині за добу пошкоджено понад 40 будинків, школу та адмінбудівлю

Вчора, 31 серпня, російська армія вдарила по житлових будинках Миколаївщини, пошкоджено понад 40 споруд. Попередньо без жертв та постраждалих

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.

Як ідеться у повідомленні, за минулу добу російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру Миколаївської області, у Миколаївському районі пошкоджено понад 40 будинків, школу, адмінбудівлю та складські приміщення.

"Миколаївський район. Вчора, 31 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У Любомирівці частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, пошкоджено біля 40 житлових будівель. У Вавилові пошкоджено господарські споруди, житлові будинки", - пише Кім.

Також повідомляється, що протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади.

"У Новомиколаївці влучання переважно по відкритих територіях. З 08:30 до 16:00 під ворожими обстрілами перебувало Первомайське. Внаслідок чого частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - зазначає очільник ОДА.

Вдень, 31 серпня, об 11:30 зафіксовані обстріли Куцурубської громади. Влучання по відкритій території, на поля, між Дмитрівкою та Солончаками.

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За інформацією ОК "Південь", у Баштанському районі вчора, 31 серпня, армія РФ завдала авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді.

"Протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Кім зазначив, що російські окупанти протягом 31 серпня та 1 вересня обстрілювали Широківську громаду.

"Вчора, 31 серпня, близько 15:30 та 00:00 були обстріли за межами Широкого Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні, 1 вересня, близько 02:30 обстрілів зазнала Червона Долина. Влучання було по відкритих територіях. Постраждалих немає", - пише він.

Кім повідомив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.