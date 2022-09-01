Унаслідок обстрілів на Миколаївщині за добу пошкоджено понад 40 будинків, школу та адмінбудівлю
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Вчора, 31 серпня, російська армія вдарила по житлових будинках Миколаївщини, пошкоджено понад 40 споруд. Попередньо без жертв та постраждалих
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.
Як ідеться у повідомленні, за минулу добу російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру Миколаївської області, у Миколаївському районі пошкоджено понад 40 будинків, школу, адмінбудівлю та складські приміщення.
"Миколаївський район. Вчора, 31 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У Любомирівці частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, пошкоджено біля 40 житлових будівель. У Вавилові пошкоджено господарські споруди, житлові будинки", - пише Кім.
Також повідомляється, що протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади.
"У Новомиколаївці влучання переважно по відкритих територіях. З 08:30 до 16:00 під ворожими обстрілами перебувало Первомайське. Внаслідок чого частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - зазначає очільник ОДА.
Вдень, 31 серпня, об 11:30 зафіксовані обстріли Куцурубської громади. Влучання по відкритій території, на поля, між Дмитрівкою та Солончаками.
За інформацією ОК "Південь", у Баштанському районі вчора, 31 серпня, армія РФ завдала авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді.
"Протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Кім зазначив, що російські окупанти протягом 31 серпня та 1 вересня обстрілювали Широківську громаду.
"Вчора, 31 серпня, близько 15:30 та 00:00 були обстріли за межами Широкого Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні, 1 вересня, близько 02:30 обстрілів зазнала Червона Долина. Влучання було по відкритих територіях. Постраждалих немає", - пише він.
Кім повідомив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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