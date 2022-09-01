Минулої доби знищено ворожий вертоліт та два безпілотники. Завдано ударів по складах боєприпасів та опорних пунктах окупантів, - Повітряні сили

31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Також зазначається, що протягом доби авіація Повітряних Сил здійснила понад 70 літаковильотів на різних напрямках.

"Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ. Уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу рашистів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено три ворожі безпілотники та керовану ракету Х-59, - Повітряні сили