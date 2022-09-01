Опалювальний сезон розпочнеться, коли температура повітря впаде нижче 8 °С. У квартирах має бути не менше 18 градусів, - Мінрегіон

Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це зазначили у Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

"Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров’я). Іншого діючим законодавством не передбачено", - йдеться в листі.

У Мінрегіоні також повідомили, що чинними нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

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"В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення", - йдеться в листі.