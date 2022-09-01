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Опалювальний сезон розпочнеться, коли температура повітря впаде нижче 8 °С. У квартирах має бути не менше 18 градусів, - Мінрегіон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

тепло,тарифи,опалення

Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це зазначили у Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

"Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров’я). Іншого діючим законодавством не передбачено", - йдеться в листі.

У Мінрегіоні також повідомили, що чинними нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

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"В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення", - йдеться в листі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
не запаслись углём и газом? Орали Европе не покупать газ? Роттердам+ не нравился, когда летом население могло покупать по летним ценам м3, тем самым инвестировать заполняемость газосховищ? Всю войну блевосики с гундосиками пилили. Предатели
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01.09.2022 12:21
+2
А у Бени и Zели тоже будет не выше 18 по Цельсию?
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01.09.2022 13:08
+1
18 градусів? Слабоалкоголка... вінчік якийсь...
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01.09.2022 12:07
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Начнем с замеров в учреждениях с включенными кондиционерами и электрорадиаторами и сравним потребление электроэнергии.
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01.09.2022 12:06 Відповісти
18 градусів? Слабоалкоголка... вінчік якийсь...
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01.09.2022 12:07 Відповісти
біле сухе можна лід не додавати)
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01.09.2022 12:41 Відповісти
вимірювач загубився
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01.09.2022 12:07 Відповісти
вимірювач пошкодили
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01.09.2022 12:10 Відповісти
не запаслись углём и газом? Орали Европе не покупать газ? Роттердам+ не нравился, когда летом население могло покупать по летним ценам м3, тем самым инвестировать заполняемость газосховищ? Всю войну блевосики с гундосиками пилили. Предатели
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01.09.2022 12:21 Відповісти
іуди
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01.09.2022 12:21 Відповісти
Кто тебе сказал, что не запаслись? Всю жизнь был норматив. Если в течении 3-х суток среднедневная температура на улице +8С тогда включается отопление. В чем опять зрада?
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01.09.2022 12:40 Відповісти
Аха-ха.
Более идиотского комента я еще не видел.
Человек изучай Законы.

ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж

7.9.4. Початок і закінчення опалювального періоду (і
пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і
теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо.

Опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб
середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С
та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова
температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page#Text
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01.09.2022 12:50 Відповісти
осталось выяснить, тарифы ведь снизятся, если тепла будет поступать меньше? А опэшка всё лето кричала, что повышены не будут, а останутся на том же уровне. И по другому не будет. Как они изощрённо имеют, эти предатели и коллаборанты
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01.09.2022 12:53 Відповісти
А поставить счетчик не судьба? А утеплить дом за счет госпрограммы и иностранных фондов тоже не судьба?
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01.09.2022 13:33 Відповісти
перекладывание ответственности за решение. Перекладывание вины - так называется то что ты пишешь, как обычно трындит абдрыстович. Зачем уводить тему в сторону? Избиратель зЕленского и ермака?
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01.09.2022 15:10 Відповісти
я ему про одно, а он мне ермака.... мозги полечи свои
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01.09.2022 16:41 Відповісти
НУ МИНРЕГИОН ЗАБУВСЯ ЯКОСЬ вот такую причину упомянуть-- про соответствие темературы +18 и 20+ в угловых..работает ТОЛЬКО В ДОМАХ --ГДЕ НЕТ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА У НАС В ОДЕССЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ДОМА ТАК ВОТ ПРОШЛЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон КВАРТИРКА 30-35 КВ. МЕТРА ТЯНУЛА НА 4-6 ТЫСЯЧ в месяц!!!!!!!!! И ВЫШЕ ГРН.. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ У МЕНЯ ОДНА 4 КОМНАТНАЯ 60 КВ. ПОНЯНУЛА НА 5 ТЫСЯЧ 500 ВТОРАЯ 60 КВ НА 4 800 И ТРЕТЬЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 31 КВ. МЕТР НА 3000 ЗА ВЕСЬ ОТОПИТЕЛЬЫНЙ ПЕРИОД ну там в начале отопления были суммы от 200 до 400 грн еще +... а там где есть теплосчетчики ЛЮДИ САМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕГУЛИРУЮТ ЗАКРУЧИВАЮТ У МЕНЯ В ОДНОЙ 4 КОМНАТНОЙ СРАЗУ ЗАКРУТИЛИ ТАК ЧТО ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТРЕ УГЛОВОЙ НЕ ВЫШЕ + 18-19 была и есть все время теплее если на улице тепло.... если холодно то прохладней в квартире поставили стеклопакеты.... но н успели утеплить боковины стенок квартиры... вся квартира угловая панелька хрущевка вторая точно такая же но на 3 этаже ( первая на 5 + крыша зимой охлаждается добавичный холод)**** а на 3 этаже мы закрутили примерно 45% и ********* стены снаружи вся квратира по фасаду и одну комнату которая самая продуваемая еще и изнутри утеплили... и в квратире зимой + 22-24 все время в угловой... даже при отоплении как я говорю теплее чуточку больше чем в морге....
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01.09.2022 12:40 Відповісти
во..у мене було як у Вашій на 69..Київ..але - вертикальна розводка - з лічильниками мене послали..то в нових йде по контуру квартири..
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01.09.2022 13:42 Відповісти
Для таких случаев ставят счетчик на каждый стояк и не морочат голову. За сезон все окупится.
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01.09.2022 16:43 Відповісти
это не так
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01.09.2022 22:18 Відповісти
Нормальные люди жавно самоорганизовали в ОСББ, поставили общий счетчик на дом и поучаствовали в программах термомодернизации дома. А вы сидите нихрена не делаете, только кого-то обвиняете
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01.09.2022 16:46 Відповісти
А у Бени и Zели тоже будет не выше 18 по Цельсию?
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01.09.2022 13:08 Відповісти
у басейнах..щоб перегріву не було після парної
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01.09.2022 13:39 Відповісти
не уточнили 8 градусів де? у квартирах чи назовні?
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01.09.2022 13:38 Відповісти
а прочитать статью не судьба?
Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.
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01.09.2022 16:48 Відповісти
На рахунок +8 цілком логічно , а от +18, це в кого як. Особливо у тих хто взагалі втратив дах над головою. Нехай буде навіть +15, але для всіх.
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01.09.2022 13:54 Відповісти
 
 