Опалювальний сезон розпочнеться, коли температура повітря впаде нижче 8 °С. У квартирах має бути не менше 18 градусів, - Мінрегіон
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Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.
Про це зазначили у Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.
"Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров’я). Іншого діючим законодавством не передбачено", - йдеться в листі.
У Мінрегіоні також повідомили, що чинними нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.
"В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення", - йдеться в листі.
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Более идиотского комента я еще не видел.
Человек изучай Законы.
ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж
7.9.4. Початок і закінчення опалювального періоду (і
пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і
теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо.
Опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб
середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С
та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова
температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page#Text
Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.