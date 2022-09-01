Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону у Василівці на Запоріжжі, - мер Мелітополя Федоров

Російські окупаційні війська 31 серпня обстріляли з мінометів евакуаційний конвой у Василівці Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у телеграм-каналі.

"Черговий евакуаційний конвой вчора був обстріляний у Василівці. Влучання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто. Удар прийшовся поблизу місця фільтрації", - написав Федоров.

Він зазначив, що за попередніми даними, ворог обстріляв колону з мінометів.

"І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.

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