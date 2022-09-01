Такої армії немає ніде у світі, - нардеп Костенко про зміни українського війська після повномасштабного вторгнення РФ

Досвід, якісна зброя і патріотизм перетворили українську армію на взірець, якого не бачили в світі після ІІ Світової війни.

Таку думку висловив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко, який зараз боронить Південь, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стали набагато досвідченішими. Поступово здобуваємо досвід наступальних операцій, адже до того мали переважно досвід оборони. А наступ і оборона дуже відрізняються. Після 24 лютого військо стало іншим в хорошому сенсі: це нове сучасне озброєння, патріотизм бійців. Це така армія, якої нема ніде у світі з часів ІІ Світової", - наголосив захисник Півдня.

І хоча до повної перемоги ще далеко, ворог не відчуває себе в безпеці навіть на тимчасово окупованих територіях.

"росіяни просто так не підуть, але вони вже не відчувають себе в безпеці. Бачать, що місцеве населення за нас, що наші очі всюди, що працює рух опору і спецслужби. Ми маємо далі створювати ворогу і колаборантам атмосферу страху і усвідомлення того, що буває, коли зраджуєш батьківщину", - підкреслює народний депутат.

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