УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11600 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 396 8
армія РФ (13417) війна (56084) патріотизм (104) ЗСУ (5681)

Такої армії немає ніде у світі, - нардеп Костенко про зміни українського війська після повномасштабного вторгнення РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник

Досвід, якісна зброя і патріотизм перетворили українську армію на взірець, якого не бачили в світі після ІІ Світової війни.

Таку думку висловив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко, який зараз боронить Південь, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стали набагато досвідченішими. Поступово здобуваємо досвід наступальних операцій, адже до того мали переважно досвід оборони. А наступ і оборона дуже відрізняються. Після 24 лютого військо стало іншим в хорошому сенсі: це нове сучасне озброєння, патріотизм бійців. Це така армія, якої нема ніде у світі з часів ІІ Світової", - наголосив захисник Півдня.

І хоча до повної перемоги ще далеко, ворог не відчуває себе в безпеці навіть на тимчасово окупованих територіях.

"росіяни просто так не підуть, але вони вже не відчувають себе в безпеці. Бачать, що місцеве населення за нас, що наші очі всюди, що працює рух опору і спецслужби. Ми маємо далі створювати ворогу і колаборантам атмосферу страху і усвідомлення того, що буває, коли зраджуєш батьківщину", - підкреслює народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно, краще було б готуватися заздалегідь, щоб уникнути таких жертв серед мирного населення, та менших територіальних втрат. Але саме в таких найнесприятливіших умовах з допомогою союзників, волонтерів і небайдужих українців гартується наймотивованіша, найпрофесійніша, найкваліфікованіша армія. Армія 21 століття. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
01.09.2022 12:40 Відповісти
Читала подоляка,що надіялись на гумману війну ,а вийшло,що смерті захисників на. Донбасі їх не навчили.
показати весь коментар
01.09.2022 12:50 Відповісти
До ******** і боєздатної армії нам ще дуже і дуже далеко. Ну не може бути дійсно боєздатної та ефективної армії в корумпованій країні яку очолюють зрадники (президент та його апарат) які змушені під страхом смерті її захищати.
показати весь коментар
01.09.2022 13:40 Відповісти
згадаймо Августо Піночета - "Республіканський стадіон" вмістить усіх посіпак дерьмака)
показати весь коментар
01.09.2022 14:41 Відповісти
Це все правда лише не "велика" поправочка пане Костенко,армію почали готувати ще з 2014року і сотні інструкторів з країн Нато вчили на полігонах а також армію по новому переформатували.І якби було більше Зброї то х...ло не напав
показати весь коментар
01.09.2022 13:48 Відповісти
Костенко- посіпака Узеленського !
показати весь коментар
01.09.2022 14:06 Відповісти
Ти йолоп , а ну поцікався у миколаївців за Костенка!
показати весь коментар
01.09.2022 18:49 Відповісти
В Україні амія стала казацьким сталєвим кулаком який повинєн стєрти московію на порох,щоб цю мразь нє було чути на віки.
показати весь коментар
01.09.2022 19:32 Відповісти
 
 