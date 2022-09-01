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Росія може спробувати відкрити другий фронт, - генеральний інспектор ЗС Німеччини Цорн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цорн

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн вважає, що сухопутні сили Росії мають потенціал для відкриття другого фронту війни, незважаючи на виснажливі бої в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Наразі основна частина сухопутних військ Росії може бути пов'язана з Україною, але навіть у цьому разі ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних військ для відкриття другого театру воєнних дій", - зазначив Цорн.

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Театром війни у військовій термінології називають сухопутну територію, морську акваторію та повітряний простір держав, які воюють, а також відкрите море і повітряний простір над ним, у межах яких сторони у стані війни можуть вести або ведуть воєнні дії.

Цорн підкреслив, що більша частина російського флоту ще не залучена у війну з Україною, а російські військово-повітряні сили досі мають значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО.

Генерал також вважає, що в Росії нескоро закінчаться боєприпаси. За його словами, ці боєприпаси частково старі й дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі.

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Цорн додав, що наразі він не очікує будь-яких далекосяжних наступів углиб української території.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
"не тот ерманец пошол....."

як військові німці зійшли на гівно
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01.09.2022 12:26
+28
Це шо, тіпа "Нене, ми не обісрані г*ндони, що так х*йово допомагаємо, це ми "в засаді", чекаємо коли на нас нападуть!"...
Да?
Ну-ну...
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01.09.2022 12:28
+27
Нажаль, єдині країни-члени НАТО з якими кацапи мають спільний кордон, це Польща, Литва, Латвія, та Естонія.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
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01.09.2022 12:36
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В Нормандії нехай відкриють.
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01.09.2022 12:25 Відповісти
В Исландии
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01.09.2022 12:55 Відповісти
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01.09.2022 12:58 Відповісти
"не тот ерманец пошол....."

як військові німці зійшли на гівно
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01.09.2022 12:26 Відповісти
Да, нация которая столетиями кошмарила Европу, особенно Францию, устроила две мировые войны, нация воинов и инженеров превратилась в "как бы чего не вышло", в слюнтяем. Дуже прикро!
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01.09.2022 12:34 Відповісти
А ви хотіли, щоб німці влаштували Трейтю світову війну?

Повірте, в них теж була непроста ситуація, бо вони були справжніми ізгоями : лише в 70-х роках, до них почали ставитися нормально!
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01.09.2022 12:48 Відповісти
Очнитесь 3 мировая уже больше 8 лет идёт, то что многие старательно прячут голову в песок ни как не отменяет что дойдет и до применения яо.
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01.09.2022 12:57 Відповісти
Україна так само три роки ховала голову у пісок: просто перестали стріляти, а замість армії, почали будувати дороги.
Але одна відсінність таки є: не шматок Німеччини ***** відтяпало, а частину України!
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01.09.2022 13:05 Відповісти
Це не Україна ховала голову, це голову ховав "верховнийобоневтік"!
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01.09.2022 13:19 Відповісти
А він себе сам призначив, чи все ж таки, був обраний?
Так що, саме Україна.
До речі, кацапи так само ******* казати: все зло від *****, а вони всі білі та пухнасті!
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01.09.2022 15:25 Відповісти
3 мировая уже больше 8 лет идёт, и Германияимеет к ней прямое отношение. Именно германцы выкормили хуъело
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01.09.2022 14:05 Відповісти
Руки у вас короткі застосувати ЯО. Відрубають по самі вуха. Андрофаги їбучі.
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01.09.2022 20:43 Відповісти
Ого у вас не только с умственным развитием проблемы но и с физическим? В том то и проблема что за 8 лет таки нет у нас яо что б вас утихомирить, какими б вы уродами и дибилами не были.
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02.09.2022 07:39 Відповісти
Звиняй, чмоня, я свинорусскій не сприймаю !
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17.09.2022 00:57 Відповісти
Таки и речь не о ваших умственных способностях, с ними все ясно вашу ауешную речь токо у вас в ********** поймут, а о необходимости вооружения нашей страны.
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17.09.2022 09:35 Відповісти
Ну та що ти на українському сайті забув, чмоня?
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17.09.2022 20:22 Відповісти
Нет, третью мировую им не потянуть. А вот гордость и мужество терять не надо.
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01.09.2022 20:42 Відповісти
Вот це називається демілітарізація, це те що американці зробили з німцями починаючи з 1946
Це саме потрібно зробити і з рашистами, денаціфіціровать, щоб років на 50-100 на континенті був мир
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01.09.2022 12:51 Відповісти
Развалить рфию. Иначе никаких мирных лет не будет. Снова соберут мясо, наделают ракет из китайского ширпотреба, и снова найдут врага.
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01.09.2022 12:57 Відповісти
они боятся, что их нациками начнут назьівать... потому и помогают Украине осторожно
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01.09.2022 13:18 Відповісти
естафетна паличка перейшла до путлєра..
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01.09.2022 13:51 Відповісти
От що буває, коли нації в голову серуть ліберали протягом 70 років!
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01.09.2022 12:38 Відповісти
Да що ви говорити...зате ваш зелений такий наполеон, що орки плачуть. Може досить бравади,що руцькі мобілізацію проводять і розгортають додаткові бригади,то знають усі,окрім вас
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01.09.2022 12:47 Відповісти
не лапайте нашого найвелечнішого!

це суто наша привілея..і наш форум
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01.09.2022 13:52 Відповісти
Ага... Вони вже не знають як перший закрить
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01.09.2022 12:26 Відповісти
Це шо, тіпа "Нене, ми не обісрані г*ндони, що так х*йово допомагаємо, це ми "в засаді", чекаємо коли на нас нападуть!"...
Да?
Ну-ну...
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01.09.2022 12:28 Відповісти
крутяться ліверні ковбаси - не хотять нам зброю давати

а самі з Бундесвера 70-х, найпотужнішої армії Європи зробили посміховисько: мали 4 500 Леопардів-2, а після скорочень починаючи із Шрьодера, зараз мають 400 і то лише 200 у бойовому стані
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01.09.2022 12:30 Відповісти
Це при тому, що тоді була тільки ФРГ.
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01.09.2022 12:46 Відповісти
Може це той *хенерал* чи з тих. що прогнозували Київ за 3 дні?
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01.09.2022 12:33 Відповісти
да
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01.09.2022 13:16 Відповісти
Ми вже маємо другий фронт, і це оп
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01.09.2022 12:33 Відповісти
Оце в точку…
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01.09.2022 12:37 Відповісти
Сцикуни-хвашизди!

Спіть спокійно, пийте пиво, жируйте, українці вас прикриють.
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01.09.2022 12:35 Відповісти
вони підраховують збитки - касапи на Октобер Фест не прибудуть..
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01.09.2022 13:55 Відповісти
Нажаль, єдині країни-члени НАТО з якими кацапи мають спільний кордон, це Польща, Литва, Латвія, та Естонія.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
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01.09.2022 12:36 Відповісти
Молдові потрібно приготуватись.....
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01.09.2022 12:39 Відповісти
Це в генах ссикливість і боязнь тих кацапів у німців,який там другий фронт зеків та інвалідів нашкребують по сусеках
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01.09.2022 12:39 Відповісти
потомки адольфа ущербні в пятому поколінні
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01.09.2022 13:46 Відповісти
Генетика не бреше. Які гарні мулати, але евромулати що страшні, той моральні уроди
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01.09.2022 14:50 Відповісти
Та ми вже зрозуміли, що бундесвер виявився опереточною армією, а уряд ФРН - ліваками, які охають, заламують руки і розказують, чому вони нічим не можуть допомогти крім стурбованості.

Довго Німеччина буде відмиватися від цього сорому
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01.09.2022 12:40 Відповісти
Вибачте, на яких фронтах цей генерал воював? Можливо в нього є досвід ведення бойових дій подібних до тих, що в нас?
Вони сидять і трусяться від думки про "десятки тисяч руських танків за Уралом". От що було б якби кацапи напали на прибалтійські країни де стоять німецькі з'єднання? Другий фронт на рейні хай відкривають, хай побачать і відчують на що русня витрачала гроші за газ. В в перших окопах має сидіти виродок Шрьодер зі старою шльондрою комсомолкою.
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01.09.2022 12:42 Відповісти
Все правильно він говорить. А то в Європі вже перестали боятись.
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01.09.2022 12:44 Відповісти
Єврощурі.
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01.09.2022 12:47 Відповісти
Я, конечно, не генерал-полковник (General - по немецко-фашистской терминологии), но меня интересует вопрос: а где генерал увидел потенциал для второго фронта?
На Балтике, которая, на данный момент, стала внутренним морем НАТО?
На Черном море (о котором я и в 2014 году говорил (вот здесь же и говорил), что оно простреливается на сквозь?
В Молдавии, силами 2 БТГр?
Ии в Беларуси (что означает уничтожение Белоруси, как государства, в течение недели,
и удлинение для РФ линии фронта на добрые 700 км)?
Ну вот где?
В космосе? Или в киберпространстве? (два: ха-ха).
Предполагать возможность это одно, а говорить о наличии потенциала - другое.
Всегда был убежден в том, что закусывать надо горячими закусками.
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01.09.2022 12:59 Відповісти
Спасибо, что объяснили причину, а то я подумал, что это трава или грибы.
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01.09.2022 13:20 Відповісти
"Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски" (С)
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01.09.2022 14:43 Відповісти
нову партію "бойових бурятів"пошлють?...на відкриття другого фронту
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01.09.2022 13:03 Відповісти
Единственный фронт,какой они могут открыть,это белорусский.
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01.09.2022 13:03 Відповісти
Она если и откроет, то, возможно с Приднестровья. Больше нигде группировок нет. Не думаю, что главный картофан согласится предоставить (читай представить) свою "армию" для нападения на Польшу или Прибалтику....
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01.09.2022 13:19 Відповісти
Вы серьёзно? Тот "второй фронт" по "просьбе" легитмного правительства Молдовы закрывается за сутки работой одного артдивизиона и одного звена Су-24.
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01.09.2022 13:25 Відповісти
Как показало легитимное правительство Молдовы, они очень скромные на просьбы и всякого рода директные заявления по поводу войны, тьфу, спецоперации...
Хотя, если реально прижмёт, то может и попросят....
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01.09.2022 13:31 Відповісти
если с того ихнего "второго фронта", который они лелеют и холят уже который год, хоть что-то прилетит по территории Украины, то "попросят" аж бегом.
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01.09.2022 13:40 Відповісти
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01.09.2022 13:24 Відповісти
Цей німецький генерал результат денацифікації та повного інтелектуального виродження німецької військової еліти. Фон Браухіч уже як в труні як дзига крутиться...
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01.09.2022 13:32 Відповісти
Вискочив ,як Пилип з конопель(укр.народне прислів'я)
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01.09.2022 13:44 Відповісти
Воювати не воював ...а інспектор хвацький !
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01.09.2022 13:46 Відповісти
сцикло.....
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01.09.2022 13:52 Відповісти
Генерал потешных европейских войск. Хорошо когда есть хозяин который может защитить.
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01.09.2022 13:53 Відповісти
Я не понял только: КОМУ открыть второй фронт? УКРАИНЕ?
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01.09.2022 14:28 Відповісти
Германский политистеблишмент и всё чиновничество, в особенности от министерства обороны, надо менять в первую очередь, пока не поздно. Они все прокуплены во времена шрёдера! Давно об этом кажу.
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01.09.2022 14:32 Відповісти
я только ЗА, пусть откроют второй фронт и трейти и четвертый, если смогут. Больше фронтов, больше расход оставшихся ресурсов - ближе конец войны.
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01.09.2022 14:37 Відповісти
Ага, відкриють, ще і Київ за 3 дні захоплять. Налякана ворона і куща боїться.
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01.09.2022 15:16 Відповісти
 
 