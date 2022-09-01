Росія може спробувати відкрити другий фронт, - генеральний інспектор ЗС Німеччини Цорн

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн вважає, що сухопутні сили Росії мають потенціал для відкриття другого фронту війни, незважаючи на виснажливі бої в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Наразі основна частина сухопутних військ Росії може бути пов'язана з Україною, але навіть у цьому разі ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних військ для відкриття другого театру воєнних дій", - зазначив Цорн.

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Театром війни у військовій термінології називають сухопутну територію, морську акваторію та повітряний простір держав, які воюють, а також відкрите море і повітряний простір над ним, у межах яких сторони у стані війни можуть вести або ведуть воєнні дії.

Цорн підкреслив, що більша частина російського флоту ще не залучена у війну з Україною, а російські військово-повітряні сили досі мають значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО.

Генерал також вважає, що в Росії нескоро закінчаться боєприпаси. За його словами, ці боєприпаси частково старі й дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі.

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Цорн додав, що наразі він не очікує будь-яких далекосяжних наступів углиб української території.