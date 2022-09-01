Росія може спробувати відкрити другий фронт, - генеральний інспектор ЗС Німеччини Цорн
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Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн вважає, що сухопутні сили Росії мають потенціал для відкриття другого фронту війни, незважаючи на виснажливі бої в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
"Наразі основна частина сухопутних військ Росії може бути пов'язана з Україною, але навіть у цьому разі ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних військ для відкриття другого театру воєнних дій", - зазначив Цорн.
Театром війни у військовій термінології називають сухопутну територію, морську акваторію та повітряний простір держав, які воюють, а також відкрите море і повітряний простір над ним, у межах яких сторони у стані війни можуть вести або ведуть воєнні дії.
Цорн підкреслив, що більша частина російського флоту ще не залучена у війну з Україною, а російські військово-повітряні сили досі мають значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО.
Генерал також вважає, що в Росії нескоро закінчаться боєприпаси. За його словами, ці боєприпаси частково старі й дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі.
Цорн додав, що наразі він не очікує будь-яких далекосяжних наступів углиб української території.
Будь ласка, зачекайте...
як військові німці зійшли на гівно
Повірте, в них теж була непроста ситуація, бо вони були справжніми ізгоями : лише в 70-х роках, до них почали ставитися нормально!
Але одна відсінність таки є: не шматок Німеччини ***** відтяпало, а частину України!
Так що, саме Україна.
До речі, кацапи так само ******* казати: все зло від *****, а вони всі білі та пухнасті!
Це саме потрібно зробити і з рашистами, денаціфіціровать, щоб років на 50-100 на континенті був мир
це суто наша привілея..і наш форум
Да?
Ну-ну...
а самі з Бундесвера 70-х, найпотужнішої армії Європи зробили посміховисько: мали 4 500 Леопардів-2, а після скорочень починаючи із Шрьодера, зараз мають 400 і то лише 200 у бойовому стані
Спіть спокійно, пийте пиво, жируйте, українці вас прикриють.
А це країни, що з першого дня війни, допомагають нам і підтримують нас.
Країни, що мають однозначну позицію, країни-друзі.
Довго Німеччина буде відмиватися від цього сорому
Вони сидять і трусяться від думки про "десятки тисяч руських танків за Уралом". От що було б якби кацапи напали на прибалтійські країни де стоять німецькі з'єднання? Другий фронт на рейні хай відкривають, хай побачать і відчують на що русня витрачала гроші за газ. В в перших окопах має сидіти виродок Шрьодер зі старою шльондрою комсомолкою.
На Балтике, которая, на данный момент, стала внутренним морем НАТО?
На Черном море (о котором я и в 2014 году говорил (вот здесь же и говорил), что оно простреливается на сквозь?
В Молдавии, силами 2 БТГр?
Ии в Беларуси (что означает уничтожение Белоруси, как государства, в течение недели,
и удлинение для РФ линии фронта на добрые 700 км)?
Ну вот где?
В космосе? Или в киберпространстве? (два: ха-ха).
Предполагать возможность это одно, а говорить о наличии потенциала - другое.
Всегда был убежден в том, что закусывать надо горячими закусками.
Хотя, если реально прижмёт, то может и попросят....