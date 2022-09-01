Гуманітарна місія в разі аварії на Запорізькій АЕС буде неможливою, - Червоний Хрест
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Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні закликав припинити бойові дії біля окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції. Він каже, що в разі аварії організація не зможе здійснити там гуманітарну місію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
"У разі ядерного витоку буде важко, якщо не неможливо, надати гуманітарну допомогу... І саме тому бойові дії мають припинитися", - сказав Мардіні.
За його словами, у разі виникнення аварії на ЗАЕС мало хто зможе зменшити жахливі наслідки цього. Аварія може призвести до катастрофічних та довгострокових наслідків для мільйонів людей та довкілля.
"Сценарій може бути масштабним інцидентом, і мало хто може зробити, щоб пом'якшити жахливі наслідки цього", - сказав він.
При цьому Мардіні додав, що МКЧХ не роздавав йодні пігулки людям, які перебувають поблизу ЗАЕС, щоб не сіяти паніку.
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а ООН піклується за їдло для Африки..
уроди..
Похоже каZZапы хорошо его зарядили, у них как раз сегодня место в совете директоров газпрома освободилось, а у него зарплата маленькая Нужно понять и по маршруту сруского ваэннаго судна послать