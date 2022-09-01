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Червоний Хрест (347) Запорізька АЕС (884)

Гуманітарна місія в разі аварії на Запорізькій АЕС буде неможливою, - Червоний Хрест

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні закликав припинити бойові дії біля окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції. Він каже, що в разі аварії організація не зможе здійснити там гуманітарну місію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"У разі ядерного витоку буде важко, якщо не неможливо, надати гуманітарну допомогу... І саме тому бойові дії мають припинитися", - сказав Мардіні.

За його словами, у разі виникнення аварії на ЗАЕС мало хто зможе зменшити жахливі наслідки цього. Аварія може призвести до катастрофічних та довгострокових наслідків для мільйонів людей та довкілля.

"Сценарій може бути масштабним інцидентом, і мало хто може зробити, щоб пом'якшити жахливі наслідки цього", - сказав він.

Також читайте: Місія МАГАТЕ вирушає у бік ЗАЕС, - Гроссі

При цьому Мардіні додав, що МКЧХ не роздавав йодні пігулки людям, які перебувають поблизу ЗАЕС, щоб не сіяти паніку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Йдіть в дупу,Хрести
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01.09.2022 12:44
+9
Миротворча місія ООН має взяти під свій повний контроль зону навколо АЕС для запобігання ризиків аварії. Якщо вони навіть цього не можуть, навіщо взагалі ООН існує? Для генерації заяв про стурбованість і осудження?
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01.09.2022 12:54
+7
Никакого другого ответа не ожидал. Бесполезные клещИ.
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01.09.2022 12:54
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Йдіть в дупу,Хрести
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01.09.2022 12:44 Відповісти
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01.09.2022 12:47 Відповісти
Никакого другого ответа не ожидал. Бесполезные клещИ.
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01.09.2022 12:54 Відповісти
Закликає припинити вогонь... Оце вони можуть!
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01.09.2022 12:49 Відповісти
Поможет только глубокая озабоченность. Доказано этими импотентами многократно.
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01.09.2022 12:50 Відповісти
лише балочки бла бла бла... як отой кіт Леопольд у мультику... парашисти бикують та знущаються з усього цивілізованого світу а у відповідь чути реакції кішенькових політиків "давайте жити мирно!!!"... срамота
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01.09.2022 12:52 Відповісти
О блин таблетки не раздают что б не сеять паники, а то что война идёт, то тут без паники это нормально.
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01.09.2022 12:53 Відповісти
Миротворча місія ООН має взяти під свій повний контроль зону навколо АЕС для запобігання ризиків аварії. Якщо вони навіть цього не можуть, навіщо взагалі ООН існує? Для генерації заяв про стурбованість і осудження?
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01.09.2022 12:54 Відповісти
Що за нісенітниця, якщо атомна електростанція бахне,то багато місій не будуть мати сенсу, а можна буде говорити про напад на країни НАТО. Навіщо таке друкувати
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01.09.2022 12:54 Відповісти
Це все-дурня!Не треба було "у комі" відпочивати.., навіщо створені всесвітні організації??Щоб нічого не в змозі зробити??Ганьба імпотентним створеним балаганам тоді!
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01.09.2022 13:00 Відповісти
ООН, папа з Риму, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ... на стороны агресора, завжди адвокатують агресору, в своїх меседжах обвинувачують жертву насильства в тому, що вона не так себе під насильником. Напевно, склад комісії помагали підбирати в Кремлі, комісія довго готувалася, довго добирається до Енергодара... Не квапляться...
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01.09.2022 13:02 Відповісти
а що взагалі ви здатні робити ?
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01.09.2022 13:05 Відповісти
Ваша "міссія" такий же непотріб як і ви самі, дармоїди та аферисти.
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01.09.2022 13:07 Відповісти
...московіти повинні бути в курсі
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01.09.2022 13:14 Відповісти
вони у курсах..чоловік розповідав, що в ленінгадськй області гриби - шляпки розміром з колесо від вантажівки
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01.09.2022 13:23 Відповісти
"...в ставке Гитлера все малахольные..."(с)
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01.09.2022 13:30 Відповісти
Тоді буде єдина "місія"-драпай подалі!
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01.09.2022 13:14 Відповісти
сцикуни..я ж казала, що ця організація то політичний труп..а під її прикриттям легалізують грошові потоки..

а ООН піклується за їдло для Африки..

уроди..
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01.09.2022 13:21 Відповісти
Це Зеля "піклувався" за їдло для Єфіопії. А насправді турбувався, щоб Путлер став рукопожатим.
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01.09.2022 13:48 Відповісти
Ще нічого не сталося, а стурбовано-занепокоєні міжнародні імпотенти вже обісралися
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01.09.2022 13:35 Відповісти
Ай бедняжечка, а то прям его шарага места себе не находит, помогает .
Похоже каZZапы хорошо его зарядили, у них как раз сегодня место в совете директоров газпрома освободилось, а у него зарплата маленькая Нужно понять и по маршруту сруского ваэннаго судна послать
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01.09.2022 14:13 Відповісти
 
 