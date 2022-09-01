Гуманітарна місія в разі аварії на Запорізькій АЕС буде неможливою, - Червоний Хрест

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні закликав припинити бойові дії біля окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції. Він каже, що в разі аварії організація не зможе здійснити там гуманітарну місію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"У разі ядерного витоку буде важко, якщо не неможливо, надати гуманітарну допомогу... І саме тому бойові дії мають припинитися", - сказав Мардіні.

За його словами, у разі виникнення аварії на ЗАЕС мало хто зможе зменшити жахливі наслідки цього. Аварія може призвести до катастрофічних та довгострокових наслідків для мільйонів людей та довкілля.

"Сценарій може бути масштабним інцидентом, і мало хто може зробити, щоб пом'якшити жахливі наслідки цього", - сказав він.

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При цьому Мардіні додав, що МКЧХ не роздавав йодні пігулки людям, які перебувають поблизу ЗАЕС, щоб не сіяти паніку.