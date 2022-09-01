УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11553 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 624 5
війна (56084) депортація (631) діти (4401) Росія (47112)

Ідентифіковано 7 тис. депортованих до РФ дітей, 53 із них вдалося повернути в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Українські профільні відомства та правоохоронні органи ідентифікували 7 тисяч дітей, депортованих до Російської Федерації (із 557 тисяч), 53 із яких уже вдалося повернути.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко (фракція "Слуга народу").

"Щонайменше 557 тисяч українських дітей було вивезено до Російської Федерації. За повідомленнями з відкритих джерел окупантів, їм планують надати російське громадянство у спрощеному порядку та нових усиновлювачів. Україна перевіряє цю інформацію, працює над встановленням верифікації цих даних: вже ідентифіковано 7 тисяч дітей і вдалося повернути 53 дитини", - повідомив він.

Сушко також нагадав, що згідно з актуальними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України постраждали понад тисячу дітей, із них 380 загинули та 736 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти віддали на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
27 tysjach ..... eti ubljudki kacapskie dazhe genofond svoi sozdatj nemogut - chuzhoi vorujut
показати весь коментар
01.09.2022 12:50 Відповісти
это значит все эти дети из детских домов, у которых нет родителей.
показати весь коментар
01.09.2022 12:58 Відповісти
Скоріш за все, батьків дітей розстріляли, а дітей вивезли. Так робили фашисти під час Другої світової. Треба боротися за наших дітей та обов'язково іх розшукати та повернути після перемоги.
показати весь коментар
01.09.2022 13:34 Відповісти
Окрім деокупації наших земель станом на 1991 рік, перед тим як з кацапами починати обговорювати розмір і терміни репарацій- то перед цим мають повернуті всі наші діти і дорослі, яких яничари вкрали
показати весь коментар
01.09.2022 13:22 Відповісти
Шоб вы повыздыхали, кацапы
показати весь коментар
01.09.2022 14:35 Відповісти
 
 