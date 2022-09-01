Ідентифіковано 7 тис. депортованих до РФ дітей, 53 із них вдалося повернути в Україну

Українські профільні відомства та правоохоронні органи ідентифікували 7 тисяч дітей, депортованих до Російської Федерації (із 557 тисяч), 53 із яких уже вдалося повернути.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко (фракція "Слуга народу").

"Щонайменше 557 тисяч українських дітей було вивезено до Російської Федерації. За повідомленнями з відкритих джерел окупантів, їм планують надати російське громадянство у спрощеному порядку та нових усиновлювачів. Україна перевіряє цю інформацію, працює над встановленням верифікації цих даних: вже ідентифіковано 7 тисяч дітей і вдалося повернути 53 дитини", - повідомив він.

Сушко також нагадав, що згідно з актуальними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України постраждали понад тисячу дітей, із них 380 загинули та 736 дістали поранення.

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