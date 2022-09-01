Фільтраційні табори РФ - це викрадення, ув’язнення та виснажливі допити, - Human Rights Watch
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Human Rights Watch задокументувала порушення міжнародного гуманітарного права на захопленій РФ території України, зібравши свідчення понад 100 осіб, що пройшли фільтрацію.
Про це йдеться у звіті HRW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Правозахисники опитали 117 людей, які змушені були пройти "процес фільтрації". Ті розповіли, що росіяни збирають відбитки пальців та роблять фото людей у профіль і анфас. Зі смартфонів біженців копіюються контактні дані, а також переглядаються їхні приватні текстові повідомлення та коментарі в соціальних мережах.
Чекати на допит інколи доводиться по кілька днів. При цьому українці стоять у черзі, частину біженців утримують в жахливих санітарних умовах.
Тих, хто не пройшов "фільтрацію", бо нібито пов’язаний з українськими військовим, ув’язнить на території окупованих Росією регіонів. Так, частину з них запроторили до колонії Оленівці, інших - до в’язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Загалом у Human Rights Watch нарахували 15 центрів для проведення допитів і ув'язнення на підконтрольній Росії території.
Також HRW зазначає, що багатьом українцям росіяни не дали змогу виїхати на вільну неокуповану територію, змусивши їх натомість вирушити до РФ.
Такі дії росіян під час "фільтрації" порушують Женевську конвенцію про права людини, наголошують правозахисники.
Будь ласка, зачекайте...
А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
Нет... Если кто-то думает, что я сторонник гуманного обращения с пленными и противник расстрелов, то как раз наоборот (единственно, что меня мучил вопрос: кого именно расстрелять, а кого - погодить).
И в разведотделе на допросе правду говорят все... И сразу (10 минут - максимум).
Но одно дело допросить "по низу". А другое - мариновать в СиЗо и "шить" тупые статьи УК, к каковому УК ты отношения не имеешь. Допросился в разведке - шуруй в лагерь военнопленных. Назвал Ф.И.О., воинское звание, дату рождения и жди морковкиного разговения. Всё чинно-мирно...
Все, попавшие в такую передрягу, имеют полное и законное право подать после войны иск к РФ за нарушение обычаев и правил ведения войны. И персональные иски к вертухаям и следакам (если их запомнить смогут).
і до відповідальності тепер іще треба притягати рашистів, і визнати парашу країною-терористом, і позорити їх по всіх усюдах