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Фільтраційні табори РФ - це викрадення, ув’язнення та виснажливі допити, - Human Rights Watch

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фільтрація

Human Rights Watch задокументувала порушення міжнародного гуманітарного права на захопленій РФ території України, зібравши свідчення понад 100 осіб, що пройшли фільтрацію.

Про це йдеться у звіті HRW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Правозахисники опитали 117 людей, які змушені були пройти "процес фільтрації". Ті розповіли, що росіяни збирають відбитки пальців та роблять фото людей у профіль і анфас. Зі смартфонів біженців копіюються контактні дані, а також переглядаються їхні приватні текстові повідомлення та коментарі в соціальних мережах.

Чекати на допит інколи доводиться по кілька днів. При цьому українці стоять у черзі, частину біженців утримують в жахливих санітарних умовах.

Тих, хто не пройшов "фільтрацію", бо нібито пов’язаний з українськими військовим, ув’язнить на території окупованих Росією регіонів. Так, частину з них запроторили до колонії Оленівці, інших - до в’язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Загалом у Human Rights Watch нарахували 15 центрів для проведення допитів і ув'язнення на підконтрольній Росії території.

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Також HRW зазначає, що багатьом українцям росіяни не дали змогу виїхати на вільну неокуповану територію, змусивши їх натомість вирушити до РФ.

Такі дії росіян під час "фільтрації" порушують Женевську конвенцію про права людини, наголошують правозахисники.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
перш за все-це відродження нацизму з руским обличям
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01.09.2022 13:43
+5
Але в Amnesty Putinational так не вважають.
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01.09.2022 14:00
+5
О! Прокинулись #ляді

А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
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01.09.2022 14:11
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перш за все-це відродження нацизму з руским обличям
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01.09.2022 13:43 Відповісти
Та яке там "відродження"?! Фашизм пронизує всю історію ********** на всіх історичних етапах. Це те що генетично притаманне і невід'ємне від кацапа.
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01.09.2022 14:26 Відповісти
Покидьки з амнесті інтернешнл нічого не скажуть з цього приводу?
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01.09.2022 13:52 Відповісти
але Amnesty International хотіла, щоб українські захисники вийшли, щоб росіяни могли робити, що хочуть. фільтраційні табори, буча та ін.
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01.09.2022 13:53 Відповісти
Те що кацапи є непокараними фашистами і завжди ними були це аксіома. Її навіть не потрібно доводити будь якій особі яка поверхнево знає історію 20 століття. Потрібен міжнародний суд над комуністичними режимами. Але ... тепер вже китайці проти та й посмодернізм в Європі призвів до "розрідження мозку" і розмиття громадянських ідеалів справедливості...
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01.09.2022 13:56 Відповісти
Але в Amnesty Putinational так не вважають.
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01.09.2022 14:00 Відповісти
Хаха я перепутал хорошую контору с плохой.
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01.09.2022 14:02 Відповісти
Похоже Байден наконец почистил эту контору Рога и Копыта.
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01.09.2022 14:00 Відповісти
О! Прокинулись #ляді

А до того в них були притензії лише до України через розголошення персональних даних полонених без згоди полонених..
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01.09.2022 14:11 Відповісти
Странно, что этот вполне очевидный факт (и "фильтрации" местного населения, и помещения военнослужащих (в статусе военнопленных) в следственные изоляторы (вместо лагерей для военнопленных)) в течение полугода "беззаботно" проходил мимо и ККиП, и ООН. Да и правительство Украины об этом не особо говорило (понимая это, как само-собой разумеющееся).
Нет... Если кто-то думает, что я сторонник гуманного обращения с пленными и противник расстрелов, то как раз наоборот (единственно, что меня мучил вопрос: кого именно расстрелять, а кого - погодить).
И в разведотделе на допросе правду говорят все... И сразу (10 минут - максимум).
Но одно дело допросить "по низу". А другое - мариновать в СиЗо и "шить" тупые статьи УК, к каковому УК ты отношения не имеешь. Допросился в разведке - шуруй в лагерь военнопленных. Назвал Ф.И.О., воинское звание, дату рождения и жди морковкиного разговения. Всё чинно-мирно...
Все, попавшие в такую передрягу, имеют полное и законное право подать после войны иск к РФ за нарушение обычаев и правил ведения войны. И персональные иски к вертухаям и следакам (если их запомнить смогут).
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01.09.2022 14:56 Відповісти
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01.09.2022 15:14 Відповісти
нарешті роздуплились
і до відповідальності тепер іще треба притягати рашистів, і визнати парашу країною-терористом, і позорити їх по всіх усюдах
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01.09.2022 16:15 Відповісти
 
 