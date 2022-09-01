Фільтраційні табори РФ - це викрадення, ув’язнення та виснажливі допити, - Human Rights Watch

Human Rights Watch задокументувала порушення міжнародного гуманітарного права на захопленій РФ території України, зібравши свідчення понад 100 осіб, що пройшли фільтрацію.

Про це йдеться у звіті HRW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Правозахисники опитали 117 людей, які змушені були пройти "процес фільтрації". Ті розповіли, що росіяни збирають відбитки пальців та роблять фото людей у профіль і анфас. Зі смартфонів біженців копіюються контактні дані, а також переглядаються їхні приватні текстові повідомлення та коментарі в соціальних мережах.

Чекати на допит інколи доводиться по кілька днів. При цьому українці стоять у черзі, частину біженців утримують в жахливих санітарних умовах.

Тих, хто не пройшов "фільтрацію", бо нібито пов’язаний з українськими військовим, ув’язнить на території окупованих Росією регіонів. Так, частину з них запроторили до колонії Оленівці, інших - до в’язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Загалом у Human Rights Watch нарахували 15 центрів для проведення допитів і ув'язнення на підконтрольній Росії території.

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Також HRW зазначає, що багатьом українцям росіяни не дали змогу виїхати на вільну неокуповану територію, змусивши їх натомість вирушити до РФ.

Такі дії росіян під час "фільтрації" порушують Женевську конвенцію про права людини, наголошують правозахисники.