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"Ми нікого не тримаємо. Світ великий", - Данілов про жителів ОРДЛО після звільнення територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Після деокупації саме мешканці окупованої частини Донецької та Луганської областей мають порозумітися з іншими українцями.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав у телевізійному ефірі, відповідаючи на запитання, як порозумітися з жителями нині окупованих територій після визволення Донеччини і Луганщини, повідомляє Цензор.НЕТ .

"Це не нам з ними, а їм з нами. Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають?"- сказав він.

"Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли: не ми - до них, а вони - до нас. Це фундаментальна річ", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Необхідно не допустити "заморожування" війни та "Мінська-3", - Данілов

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+75
Тількі спочатку хай українськи паспорти здадуть , шоб Україну не позорили
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01.09.2022 13:52
+66
Ха..Это наверняка учительница русской словесности из Домбабве писала.Узнаваемый стиль.
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01.09.2022 14:02
+37
причём здесь стиль? это денееровский езыг. Не путайте с ленееровским - в ленееровском не говорят "ево", "каму-то" и "востать". Там говорят "иво", "каму-та" и "вастать".
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01.09.2022 14:23
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Как же этот Доилов, этот представитель маладых, новых литс похож на Брежнега.
Просто карикатура какая-то.Тхне совком.

Во что эти маладые литса, выходцы из трускавецкой акамедии превратили страну?
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02.09.2022 00:49 Відповісти
Правильно говорить. Не подобається Україна---шукай іншу країну для життя.
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03.09.2022 13:16 Відповісти
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