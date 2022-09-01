"Ми нікого не тримаємо. Світ великий", - Данілов про жителів ОРДЛО після звільнення територій

Після деокупації саме мешканці окупованої частини Донецької та Луганської областей мають порозумітися з іншими українцями.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав у телевізійному ефірі, відповідаючи на запитання, як порозумітися з жителями нині окупованих територій після визволення Донеччини і Луганщини, повідомляє Цензор.НЕТ .

"Це не нам з ними, а їм з нами. Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають?"- сказав він.

"Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли: не ми - до них, а вони - до нас. Це фундаментальна річ", - додав секретар РНБО.

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