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Експортна географія України майже повернулася до стану на 24 лютого, але завантаження портів не досягло ще й половини норми, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,корабель

Станом на 1 вересня завдяки роботі зернового коридору Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зернових. З трьох чорноморських портів вийшло 60 навантажених кораблів, які доставлять у країни Африки та ЄС українське зерно, насіння ріпаку, соняшнику та інші продукти.

Про це повідомила посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева в ефірі Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з повною блокадою портів, то це класний результат. Якщо ж говорити про роботу у звичайному режимі портів Чорного моря, то це не так багато, тому що 5 млн тонн, а в пікові місяці і більше - це була нормальна загрузка портів до 24 лютого", - прокоментувала статистику Трофімцева.

За її словами, український уряд спостерігає за подальшою роботою зернового коридору "з обережним оптимізмом".

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"Експортна географія, хоч і в обмеженому масштабі, повертається до довоєнних часів, до 24 лютого. Останні кораблі спрямовані до країн Африки, де зараз загострена ситуація з продовольчою безпекою, доступом до елементарних харчів", - зазначила Трофімцева.

Крім того, представниця МЗС звернула увагу на необхідність спрощення фітосанітарних та митних процедур, адже на європейських наземних кордонах, через які також експортують великі обсяги української продукції, є проблема з чергами.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи.

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Автор: Анна Судак
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І Білорусь з Рашкою теж?
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01.09.2022 13:58 Відповісти
Зеля та МЗС допомогають Путлеру проводити спецоперацію. Путлер буде скоро входити і до G20 та G7. Всі російські олігархи стануть украінськими і іх звільнять від санкцій. Деяки з них по 400000 людей в України спасли.
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01.09.2022 13:59 Відповісти
А может и цены на товары и топливо пора вернуть на до 24 февраля, а то слишком увлеклись собственным обогащением, Я так думаю.
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01.09.2022 14:04 Відповісти
Війна-війною, а "олігархам" треба мільярди заробляти. Бо обносилися бідахи по курортах
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01.09.2022 14:43 Відповісти
Краще мало,ніж нічого
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01.09.2022 19:32 Відповісти
 
 