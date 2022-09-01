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Окупанти готуються до евакуації співробітників "Росатому" з території Запорізької АЕС, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аэс,заэс,запорожская

На Запорізькій атомній електростанції проводиться прихована підготовка до евакуації співробітників "Росатому" в Мелітополь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони, утаємниченість пов’язана з прагненням уникнути паніки серед працівників станції.

Евакуація відбуватиметься у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місія МАГАТЕ проїхала до "сірої зони" в напрямку Енергодару. ВIДЕО

Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна місія в разі аварії на Запорізькій АЕС буде неможливою, - Червоний Хрест

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
А шо ж такое случилося? Кацапы подорвут ЗАЭС вместе с представителями МАГАТЕ? Вот это был бы номер. А как на это отреагиркет Запад? Осуждениями?
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01.09.2022 14:27
+6
nagadili - teperj begut ? urodi🤬
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01.09.2022 14:26
+5
Хуже не будет (с) зекоманда помните?
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01.09.2022 14:38
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nagadili - teperj begut ? urodi🤬
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01.09.2022 14:26 Відповісти
А шо ж такое случилося? Кацапы подорвут ЗАЭС вместе с представителями МАГАТЕ? Вот это был бы номер. А как на это отреагиркет Запад? Осуждениями?
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01.09.2022 14:27 Відповісти
Не дай, Боже!
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01.09.2022 14:32 Відповісти
Хуже не будет (с) зекоманда помните?
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01.09.2022 14:38 Відповісти
Так. Пам'ятаю. І право на помилку пам'ятаю. І не визнання помилок бачу. Тому і надіюсь на Бога і ЗСУ. Сумно і страшно.
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01.09.2022 15:04 Відповісти
Самое интересное, что если не дай Бог рванет, то ликвидировать это будет некому. Это не совок, дураков тут не найдешь и не заставишь, разве шо оккупанты заставят местных идти собирать графит и кирпичи с захваченых земель. А то что кацапы и украинцы в одном порыве пойдут ликвидировать последствия руку об руку то ну его на ХЕР!!!
Вот такой ****** как в мультике быть не должно, в случае аварии.
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01.09.2022 15:10 Відповісти
Если бы они такое планировали, то рвонули бы вместе со своими завезенышами и обвинили бы в этом Украину.
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01.09.2022 14:39 Відповісти
Так ещё не вечер. МАГАТЕ ещё не доехали
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01.09.2022 14:48 Відповісти
Как раз подумал, когда статью увидел. Не сомневаюсь что кацапы способны и на это.
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01.09.2022 17:31 Відповісти
Не дай Бог в разі чого, негайно треба випити розчин простого йоду (коли нема таблеток). Такий йод у щитовидці заміщає місця, коду може втиснутися радіаційний йод. Але це треба робити негайно і не чекати кілька днів!

Розчин 5% йоду
Дорослі та діти, старші 14 років - 40 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.Діти 5-14 років - 20 крапель розчинити у воді або молоці. Приймати за один раз.Діти 2-5 років - 20 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).Діти, молодші 2 років - 10 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру йодною сіткою (плечі, стегна).
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01.09.2022 14:33 Відповісти
Стремно так то йод употреблять с бутылки. Помню в детстве получил ожег на шее после обработки раны
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01.09.2022 14:44 Відповісти
Нє з бутилкі, а РОЗЧИН. Альо, гараж! Розчин. І вказано, я яких відсотках.
Не хочеш - не пий. Ковтай потім радіаційний йод зі щитовидки. Хазяїн - барін.
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01.09.2022 14:57 Відповісти
а 40 капель это на рюмку или на стакан?
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01.09.2022 15:16 Відповісти
Йодид калію. 1 таблетка блокує на 12 год роботу щитовидки. Тому радіоактивний йод не всмоктується й не шкодить. Вся решта маніпуляцій з йодом тільки нашкодить. Десь була інфа в оф. джерелах. Й так, після 40 років йодид калію не можна вживати
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01.09.2022 15:51 Відповісти
Ви потруєте безліч людей. Готові до відповідальності? Розчин йоду нікому не можна пити!!! Особливо дітям. Там йод не в тій формі, він не витісняє радіоактивний йод і виклика лише отруєння! Не пишіть дурні
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01.09.2022 14:44 Відповісти
Це ти дурний. Як диміна. Це офіціальні поради. Так що закрий рота. І пошукай, хто кого потрує.
Огидні такі тупі поци, як ти, що, ніхера не знаючи, щось намагаються цвірінькати. Бубукало тупе, пшо нах.
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01.09.2022 14:56 Відповісти
Нема у світі огидніших істот, ніж рашковани. Їми можна тільки гидувати. підступні, наглі, горлопани, підлі, людожери.
Не розумію, як можна побратися і жити сім"єю з кацаписьком чи кацапихою.
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01.09.2022 14:35 Відповісти
їхні атормщики настільки тупі що не змогли розібратись що до чого на нашій атомній
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01.09.2022 14:37 Відповісти
Куда это кацапы собрались, опять бегство аж до самой Москвы или еще дальше. Мы еще не разобрались, как следует, а кацапы уже драпают. Ни помогли скрепы, вонючий руський дух, опять драпают.
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01.09.2022 14:40 Відповісти
Терміново треба вбити усю русню в Україні.
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01.09.2022 14:40 Відповісти
ЗАПИТАННЯ ДО ГУР!!! А хто наказав втіддати ЄНЕРГОАТОМ Андрію Деркачу, як подяку за плівки Байден-Порошенко? Чи не він вже тоді співпрацював та готував прибуття робітників росатому сюди? Й де сьогодні Деркач , там де й Баканов? Вони ж разом з плівочками виходили на пресуху!
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01.09.2022 14:49 Відповісти
Як на це все огидно дивитись. Країни заходу, економічно-фінансово розвинуті, які мають супер ******* і технологічні армії, які мають можливості будь-яку країну відкинути до кам'яного століття, стоять рачки в обісраних від жаху штанях, перед мавзолейним виродком. Демократія показала себе з самої слабкої сторони пред міжнародним тероризмом.
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01.09.2022 14:56 Відповісти
Нажаль, все набагато гірше. Вони не те що, не можуть, просто їм на все це байдуже або не байдуже, але є й свої інтереси затягування війни. Зважаючи на ******* технології, (уйло могло б вже гнити в землі. Але, але, але...
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01.09.2022 15:18 Відповісти
а когда гур переселит деркача из Сум в сизо?или начальство нельзя трогать?
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01.09.2022 15:01 Відповісти
заводити кримінальні справи проти тих співробітників росатому,
якого хєра вони там лазять
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01.09.2022 16:30 Відповісти
Не сміши кримінальними справами наші Хімарси. Краще роз3,14здячити дорогою до Мелітополя щоб іншим не хотілось шастати
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01.09.2022 17:18 Відповісти
якби ж то так
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01.09.2022 22:37 Відповісти
 
 