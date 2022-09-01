Окупанти готуються до евакуації співробітників "Росатому" з території Запорізької АЕС, - ГУР

На Запорізькій атомній електростанції проводиться прихована підготовка до евакуації співробітників "Росатому" в Мелітополь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони, утаємниченість пов’язана з прагненням уникнути паніки серед працівників станції.

Евакуація відбуватиметься у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

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Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

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Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.