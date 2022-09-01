У Миколаєві пролунало 6 вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста, - Сєнкевич

Вдень 1 вересня у Миколаєві пролунало шість вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста. Сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. Прошу всіх бути максимально обережними", - зазначає очільник міста.

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