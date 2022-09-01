УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11454 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 538 1
війна (56084) Миколаїв (1335) обстріл (20911) Сєнкевич (220)

У Миколаєві пролунало 6 вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Вдень 1 вересня у Миколаєві пролунало шість вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

 "Друзі, нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста. Сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. Прошу всіх бути максимально обережними", - зазначає очільник міста. 

Також читайте: Війська РФ обстріляли Миколаїв: Відомо про загиблого та пораненого

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корегує падло
показати весь коментар
01.09.2022 21:06 Відповісти
 
 