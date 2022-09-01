Влада РФ хоче купити $70 млрд в "дружніх" валютах, щоб уповільнити падіння курсу рубля, - Bloomberg

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Цей план отримав підтримку на спеціальній нараді за участю вищих посадових осіб уряду і Центрального банку, включаючи главу регулятора Ельвіру Набіулліну.

"У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви на випадок майбутніх криз вкрай складно і недоцільно. Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю і символом втрачених можливостей", - пише Bloomberg.

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Однак, продаж активів в юанях "вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи". Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки уряди можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра, своєю чергою, схильна до серйозних ризиків девальвації.

У документі також зазначено, що валютні резерви Росії в юанях у 2022 році можуть досягти 180 мільярдів доларів. Російський Центробанк перестав публікувати детальну інформацію про валютні резерви країни після введення санкцій, однак, за даними від 1 січня, на юань припадало 17,1 відсотка, тобто трохи понад 100 мільярдів доларів.

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