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Новини За кордоном
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Росія (47112) рубль (174) курс рубля (53)

Влада РФ хоче купити $70 млрд в "дружніх" валютах, щоб уповільнити падіння курсу рубля, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубль

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Цей план отримав підтримку на спеціальній нараді за участю вищих посадових осіб уряду і Центрального банку, включаючи главу регулятора Ельвіру Набіулліну.

"У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви на випадок майбутніх криз вкрай складно і недоцільно. Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю і символом втрачених можливостей", - пише Bloomberg.

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Однак, продаж активів в юанях "вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи". Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки уряди можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра, своєю чергою, схильна до серйозних ризиків девальвації.

У документі також зазначено, що валютні резерви Росії в юанях у 2022 році можуть досягти 180 мільярдів доларів. Російський Центробанк перестав публікувати детальну інформацію про валютні резерви країни після введення санкцій, однак, за даними від 1 січня, на юань припадало 17,1 відсотка, тобто трохи понад 100 мільярдів доларів.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
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01.09.2022 15:23
+7
Їм потрібно ослабити курс рубля, який зараз торгується 60 р. 1$, вони будуть продавати рублі купувати юані щоб послабити курс рубля...
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01.09.2022 15:29
+6
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01.09.2022 15:42
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Russia is considering a plan to buy as much as $70 billion in yuan and other "friendly" currencies this year to slow the ruble's surge.

собственно, даже не $. а валют разных стран...
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01.09.2022 15:20 Відповісти
рублєзамєщонка в них)
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01.09.2022 15:24 Відповісти
Россия одобрила интервенции против рубля: будет куплено «дружественных» валют на 70 миллиардов долларов

Правительство рассматривает капитальный ремонт своих резервов на фоне санкций. Впервые признано, что замороженные 300 миллиардов долларов стали символом упущенных инвестиционных возможностей

https://www.profinance.ru/news/2022/09/01/c6rs-rossiya-odobrila-interventsii-protiv-rublya-budet-kupleno-druzhestvennykh-valyut.html
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01.09.2022 15:22 Відповісти
нехай сувенірні друкують..так дешевше
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01.09.2022 15:18 Відповісти
Всі гроші вкласти в матрьошкі і валянкі
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01.09.2022 15:23 Відповісти
лубяні лукошка..лапті..
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01.09.2022 15:25 Відповісти
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01.09.2022 15:23 Відповісти
Взагалі не зрозуміло як їм це допоможе, ну закуплять вони юані за рублі зробив еміссію. Далі що? Як це стабілізує курс рубля?
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01.09.2022 15:26 Відповісти
Їм потрібно ослабити курс рубля, який зараз торгується 60 р. 1$, вони будуть продавати рублі купувати юані щоб послабити курс рубля...
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01.09.2022 15:29 Відповісти
Закупівля юанів за рублі нияк не повліяє на внутрішній курс рубль/$ бо це адміністративно фіксований курс. Зовнішнього ринкового курса рубль/$ фактично немає бо санкції і такий обіг вкрай обмежений. Якщо потрібно послабити рубль то єдиной логічной дією є додаткова еміссія рубля внутрі країни, а закупівля юаней без емісії або нияк не повліяє, або навпаки навіть посилить рубль бо зменьшує внутрішній обіг. Тобто кономісти в рашкє таке ж гімно як і усе інше.
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01.09.2022 15:38 Відповісти
В новости сказано, что они не хотят ослабить рубль, они хотят снизить падение.
Правда непонятно, о каком падении рубля идёт речь.
Всё смешалось - кони, люди
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01.09.2022 16:16 Відповісти
???
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01.09.2022 15:26 Відповісти
оце прям перемога)
за цими словами стоїть те, що рашка почала великий розпродаж, але з основних покупців тільки Китай) тож будуть друкувати юані скілько треба, пихати їх рашці, і забирати ласі шматки.
поднял так поднял з колін. тільки на лікті поставив)
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01.09.2022 15:31 Відповісти
Зімбабвійський долар. Щоправда, ця валюта за рішенням місцевого банку припинила існування, але головне - сподівання на дружність.
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01.09.2022 15:31 Відповісти
Якщо цб пітьми немає куди подіти зайві $ 70 млрд., то прошу дуже - купуйте нову криптовалюту лохкойн.
Я продам, у мене цього добра багато.
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01.09.2022 15:35 Відповісти
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01.09.2022 15:42 Відповісти
Дерев'яний нікому не потрібен,тим паче,що в "дружніх" країнах теж великі проблеми з курсом валюти.
Це перший дзвіночок....далі буде ще цікавіше.
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01.09.2022 15:43 Відповісти
Суровые годы уходят
Борьбы за валюту страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...

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01.09.2022 15:48 Відповісти
Це які валюти у них "дружні"?
Зімбабве, Іран, Південна Корея і Еритрея?
"Стовпи світової економіки"...
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01.09.2022 15:54 Відповісти
У них що срубль падає ?
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01.09.2022 15:55 Відповісти
Зимбабве поможет. Там можно бабло тоннами вывозить))))
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01.09.2022 15:59 Відповісти
Курс національної валюти визначають біржеві торги, та можливість її конвертації. срубель та юань віднести до вільноконвертованих валют неможливо, вони регулюються з боку держави. кацапоїди під час минулого єксперименту з юанем втратили 4-6 млрд $. Для кацапоїдів яб радив звернуться до більш перспективних валют : Іракський реал, Білоруський рубель, Іранский реал, та навідь Сомалійский шилінг
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01.09.2022 16:00 Відповісти
Дефолт 1998 года на рабZee не повторится...из помойки путлера ушли более 900 иностранных компаний ...🤣импортозамещение прошло успешно...Рогозин даже дырку на МКС заклеял Скотчем...а дроны на рабZee круче иранских...правда завод ихний в Иране разбомбил Израиль..
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01.09.2022 16:18 Відповісти
Эритрейская накфа вам в помошь!
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01.09.2022 16:22 Відповісти
скуплять всю валюту північної кореї і сирії?
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01.09.2022 16:25 Відповісти
Есть прекрасная валюта - ботсванская пула. Извините, переводить не буду, но уверен, что поможет
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01.09.2022 16:42 Відповісти
Дев'ять друзів росії - шойгу оголосив перелік країн:
" Дружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську Республіку"
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01.09.2022 16:44 Відповісти
Хотят купить $ но покупают юани. Вот такой пердимонокль ) они ещё год три назад накупили юаней, а китайцы взяли и обвалили его. Так китайцы заработали лярдов двадцать в баксах на ровном месте. ))
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01.09.2022 17:06 Відповісти
А чого це вони друзів в доларах рахують?
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01.09.2022 17:11 Відповісти
В заголовке написано "чтобы замедлить падения курса рубля", а в статье "для замедления роста курса рубля". Редакторы гении.
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01.09.2022 18:23 Відповісти
 
 