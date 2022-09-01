Влада РФ хоче купити $70 млрд в "дружніх" валютах, щоб уповільнити падіння курсу рубля, - Bloomberg
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На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Цей план отримав підтримку на спеціальній нараді за участю вищих посадових осіб уряду і Центрального банку, включаючи главу регулятора Ельвіру Набіулліну.
"У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви на випадок майбутніх криз вкрай складно і недоцільно. Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю і символом втрачених можливостей", - пише Bloomberg.
Однак, продаж активів в юанях "вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи". Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки уряди можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра, своєю чергою, схильна до серйозних ризиків девальвації.
У документі також зазначено, що валютні резерви Росії в юанях у 2022 році можуть досягти 180 мільярдів доларів. Російський Центробанк перестав публікувати детальну інформацію про валютні резерви країни після введення санкцій, однак, за даними від 1 січня, на юань припадало 17,1 відсотка, тобто трохи понад 100 мільярдів доларів.
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собственно, даже не $. а валют разных стран...
Правительство рассматривает капитальный ремонт своих резервов на фоне санкций. Впервые признано, что замороженные 300 миллиардов долларов стали символом упущенных инвестиционных возможностей
https://www.profinance.ru/news/2022/09/01/c6rs-rossiya-odobrila-interventsii-protiv-rublya-budet-kupleno-druzhestvennykh-valyut.html
Правда непонятно, о каком падении рубля идёт речь.
Всё смешалось - кони, люди
за цими словами стоїть те, що рашка почала великий розпродаж, але з основних покупців тільки Китай) тож будуть друкувати юані скілько треба, пихати їх рашці, і забирати ласі шматки.
поднял так поднял з колін. тільки на лікті поставив)
Я продам, у мене цього добра багато.
Це перший дзвіночок....далі буде ще цікавіше.
Борьбы за валюту страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
Зімбабве, Іран, Південна Корея і Еритрея?
"Стовпи світової економіки"...
" Дружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську Республіку"