Лукашенко проситиме у РФ ядерну зброю, якщо "американці просуватимуть цю зброю в Польщу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Білорусь проситиме ядерну зброю у Росії, якщо американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі.
Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.
"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі", - сказав Лукашенко під час відкритого уроку, який проходить з нагоди Дня знань у Палаці Республіки в Мінську.
"Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас. Ми (з Путіним. - Ред.) домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю. Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю", - додав білоруський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
та дебільна організація..доречі..а куди дівся Ядерний Страховий Пул України..чот я підзабула..там внески й відмивання з колективного договірного перестрахування ядерних об'єктів
але, військові ризики, мабудь виключення..хоча, могли б шось вякнути для різномаїття..і страховики - члени того Пулу