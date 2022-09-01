Лукашенко проситиме у РФ ядерну зброю, якщо "американці просуватимуть цю зброю в Польщу"

Білорусь проситиме ядерну зброю у Росії, якщо американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі", - сказав Лукашенко під час відкритого уроку, який проходить з нагоди Дня знань у Палаці Республіки в Мінську.

"Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас. Ми (з Путіним. - Ред.) домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю. Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю", - додав білоруський диктатор.

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