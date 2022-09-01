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Лукашенко проситиме у РФ ядерну зброю, якщо "американці просуватимуть цю зброю в Польщу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Білорусь проситиме ядерну зброю у Росії, якщо американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі", - сказав Лукашенко під час відкритого уроку, який проходить з нагоди Дня знань у Палаці Республіки в Мінську.

"Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас. Ми (з Путіним. - Ред.) домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю. Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю", - додав білоруський диктатор.

Читайте також: Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
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01.09.2022 15:29
+16
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01.09.2022 15:33
+13
долбень, тебя скорее твой ботоксный друг укокошит а не Польша
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01.09.2022 15:30
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evo nado usipljatj...i po skorei.
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01.09.2022 15:27 Відповісти
Усатая з*алупа уже ничего не решает. Вот и ходит павлином, паяц.
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01.09.2022 17:06 Відповісти
А как же МАГАТуба с законами про не распостранеие ядерного оружия бацка наверное не подумал ?
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01.09.2022 15:28 Відповісти
вони ж не з озброєння а мирного використання..

та дебільна організація..доречі..а куди дівся Ядерний Страховий Пул України..чот я підзабула..там внески й відмивання з колективного договірного перестрахування ядерних об'єктів

але, військові ризики, мабудь виключення..хоча, могли б шось вякнути для різномаїття..і страховики - члени того Пулу
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01.09.2022 15:49 Відповісти
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01.09.2022 15:29 Відповісти
долбень, тебя скорее твой ботоксный друг укокошит а не Польша
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01.09.2022 15:30 Відповісти
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01.09.2022 15:33 Відповісти
"Не будемо країною, яка випрошує навколішки": Зеленський заявив, що давно охолов до питання вступу України до НАТО
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01.09.2022 15:35 Відповісти
А галоперидолу йому не пора вже дати?
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01.09.2022 15:35 Відповісти
Лука може тепер тільки одне - стати раком і просити...
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01.09.2022 15:36 Відповісти
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01.09.2022 15:39 Відповісти
І немає їбанутим спокою
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01.09.2022 15:44 Відповісти
Какое тупое чмо, начальник белорусской области!
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01.09.2022 15:45 Відповісти
Разве что получит радиоактивную картошку.
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01.09.2022 15:46 Відповісти
буде замість новорічних гірлянд..зекономлять на електриці
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01.09.2022 15:50 Відповісти
так не можна, а як же будапештський меморандум?
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01.09.2022 15:50 Відповісти
Та прям проситиме! Пуйло саме туди напре всього, як у Крим. Хто там буде питать дозволу у таракана.
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01.09.2022 16:06 Відповісти
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01.09.2022 16:41 Відповісти
Україна,котра окупована одним із гарантів ненападу на її територію, рашистом, в котрого є ядерна зброя ,має звернутися до США ,за надання Україні тактичної ядерної зброї ,у відповідь на дії рашистського окупанта.
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01.09.2022 16:48 Відповісти
у того тоже трипер мозга не просох от турнепса в дупе--короче надо хочет захватить колхозі..ангарі брюкві марковки и силоса..еще коров и момоцикл минск 1..
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01.09.2022 16:50 Відповісти
Stop stop , on nedavno gavaril chto na samaljotah u nevo uzhe imejetsa jederka ....hmmm
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01.09.2022 17:24 Відповісти
Це чучело вусате вже не знає, як глибше самозакопатись. Нашо йому ЯЗ, коли мордор збоку знаходиться?
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03.09.2022 13:20 Відповісти
 
 