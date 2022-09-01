Понад 500 російських вчителів привезли до Мелітополя, їм пообіцяли "безплатне житло", - мер Федоров
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До окупованого Мелітополя завезли понад 500 вчителів з Росії. Їм пообіцяли "безплатне житло" та "високі зарплати" в майбутньому.
Про це повідомив мер Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Тепер ці вчителі щодня змушуватимуть дітей виконувати гімн РФ та підіймати російський прапор, сказав мер.
Переважна більшість українських вчителів відмовилися працювати на Росію.
"Наші героїчні вчителі, директори шкіл, директори дитсадочків в більшості своїй відмовилися співпрацювати з ворогом. Лише 10% співробітників відділу освіти погодилося стати колаборантами, але здебільшого це технічні спеціалісти", - сказав мер.
"Жоден директор - організатор освіти не погодився співпрацювати з окупантом", - уточнив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
05.03.1950 г. Учительница Груздо Клавдия Степановна убита бандеровцами
Родилась в городе Сватово. В 1942 г. окончила учебу в Сватовской средней школе №6. В 1945 г. окончила Старобельский учительский институт, по комсомольской путевке отправилась работать учителем на западную Украину.
Погибла в 1950 г. от рук бандитов из ОУН-УПА.
1945 год. Старобельский учительский институт на Луганщине готовился к очередному выпуску молодых специалистов. В эти дни сюда пришла весть о зверском убийстве украннскими буржуазными националистами выпускницы института Шуры Перевышко. Эта весть особенно потрясла трех подруг, землячек Шуры - сватовчанок Раю Борзило, Клаву Груздо и Галю Житло. В тот надень девушки дали клятву: отдать все силы тому делу, за которое погибла Шура Перевышко.
Враждебно встретили молодую учительницу орудовавшие в селе бандитыты-националисты из ОУН-УПА. Началась тяжелая борьба за влияние на жителей села. На уроках русской литературы Клава рассказывала о Пушкине, Лермонтове, Чехове, Маяковском, Шолохове...
Подруги Клавы работали в других селах Львовщины, но девушки не теряли связи, переписывались, ездили друг к другу в гости....
а потім їх усіх повбивали.
Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік
І чомусь я повірив цьому дідусеві більше, ніж офіційним джерелам радянської пропагандистської машини і не тому, що випивав з цим чоловіком чарку, а тому, що довелось в тих краях прожити 5 років, закінчив там ВУЗ і пізнав мешканців Буковини, Галичини, Молдови ну дуже добре і можу порівнювати менталітет даунбасітів та галичан, - таки краще один раз побачити, ніж сто раз почути 🤗
Там, где я сейчас нахожусь, на территории Украины, этой нечести не меньше, чем в Донецке... в каждом городе этого гавна 50/50.
В сравнении те, чьи достижения сегодня характеризуют как "насосала" заслуживают максимального уважения, потому что из-за них никого не убили! (Но разве что папа мужа в 90-тые мог, но это же другое...)
Я чув від знайомих приклади, коли вчителів на Заході таки да вбивали, але мене це дивувало: ото партизанам УПА у нічим та ніким було займатись, лише вбивати вчителя математики.
Українець, коли має мрію, починає більше працювати для її здійснення. А кацап чекає, коли його цар відправить на війну і він привезе "трафєй".
"Вчителі" йдуть слідком за вояками, щоб добити ментально, тих, кого вояки не вбили фізично.
"Что не сдєлал русскій штик, то додєлаєт русский поп", в даному випадку "русскій учитєль".
И что это за учителя там такие?
Тому що пропаганда рупорами якої вони будуть один із найгірших злочинів.
Гм...
Щось таке пригадую: https://youtu.be/zqwoORPuY_0
Герр Мюллер мне очень мешает рюZZaя пианистка...родила сразу двоих Шариковых...пеленки распашонки...
Штирлиц вы плодовитый хмырь...воспитать двух краснопузых баранов Сралина нелегко,.. 🤣
ZZп'ятами , бо спокійного життя їм не буде 😠
Страны Балтии это проходили после повторной оккупации 1945 года! Понастроены огромные районы хрущёб, в которые с радостью из российских ****** ехало роSSийское же быдло. Строили такие районы часто на месте снесённых ЧАСТНЫХ домов местных жителей, чьих хозяев "осчастливили" ключами в новые хрущёбы без какой либо компенсации за уничтоженную собственность. Во дворах по сей день (!!!) ещё растут яблони, за которыми раньше любовно ухаживали их хозяева. У меня во дворе (отец "осчастливленный" 2-комнатной хрущёбой ИНЖЕНЕР ОТК большого завода!, мама - бежавшая из Беларуси к "лесным братьям=бандеровцам" от колхозных трудодней = рабства.) росли антоновка и ранетка. В детстве мы радовались, как хорошо - залез во дворе на дерево и на тебе вкусные яблоки! В голову же не приходило, что тот кто их посадил мог сгинуть в Сибири!
А понаехавшие "освободители" уже наверное в пятом поколении визжат про "мы для вас ПОНАСТРОИЛИ"! В *опу идите со своим "понастроенным"! Ваше дерьмище пачками сносится. особенно "заводы", где в новых рамах можно было палец просунуть - срать на экономию, рабы за копейки работали, их труд не жалко на ветер пускать!
И вы, украинцы, готовьтесь, что это рашенбыдло будет ещё 100 лет рассказывать не про то, что разбомбили, а про то, что "понастроили" для своих же рашистов - пропагандонов руSSкого мира и вечного пуйла.
закон про частную собственность в раше не соблюдается? За это пора раше врезать в международных судах и материально наказать - арестовать все суда и самолеты
И видимо хлопцам не понравилась программа, бо больше ту кацапку никто не видел.