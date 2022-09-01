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Новини Війна в Україні
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Мелітополь (734) окупація (5813) навчання (438) вчитель (319) Федоров Іван (559)

Понад 500 російських вчителів привезли до Мелітополя, їм пообіцяли "безплатне житло", - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,рф

До окупованого Мелітополя завезли понад 500 вчителів з Росії. Їм пообіцяли "безплатне житло" та "високі зарплати" в майбутньому.

Про це повідомив мер Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Тепер ці вчителі щодня змушуватимуть дітей виконувати гімн РФ та підіймати російський прапор, сказав мер.

Переважна більшість українських вчителів відмовилися працювати на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі навчальні заклади Мелітополя переїхали до Запоріжжя, навчання розпочнеться у вересні в онлайн-форматі, - мер Федоров

"Наші героїчні вчителі, директори шкіл, директори дитсадочків в більшості своїй відмовилися співпрацювати з ворогом. Лише 10% співробітників відділу освіти погодилося стати колаборантами, але здебільшого це технічні спеціалісти", - сказав мер.

"Жоден директор - організатор освіти не погодився співпрацювати з окупантом", - уточнив Федоров.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+43
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01.09.2022 15:39
+25
еще одни оккупанты приехали жить не у себя дома как у себя дома
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01.09.2022 15:34
+24
ще одна хвиля. Починаю вірити, що присланих вчителів на західній Україні вбивали. Правильно робили
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01.09.2022 15:34
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mjaso dlja partizan podkinuli
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01.09.2022 15:32 Відповісти
еще одни оккупанты приехали жить не у себя дома как у себя дома
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01.09.2022 15:34 Відповісти
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01.09.2022 15:39 Відповісти
Вчытелька микрорайона нашега, вчытелька
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01.09.2022 15:42 Відповісти
еге ж, вчителя люди письменні, нехай забьють в гуглі "учитель, убитий бандеровцями"....

05.03.1950 г. Учительница Груздо Клавдия Степановна убита бандеровцами
Родилась в городе Сватово. В 1942 г. окончила учебу в Сватовской средней школе №6. В 1945 г. окончила Старобельский учительский институт, по комсомольской путевке отправилась работать учителем на западную Украину.

Погибла в 1950 г. от рук бандитов из ОУН-УПА.

1945 год. Старобельский учительский институт на Луганщине готовился к очередному выпуску молодых специалистов. В эти дни сюда пришла весть о зверском убийстве украннскими буржуазными националистами выпускницы института Шуры Перевышко. Эта весть особенно потрясла трех подруг, землячек Шуры - сватовчанок Раю Борзило, Клаву Груздо и Галю Житло. В тот надень девушки дали клятву: отдать все силы тому делу, за которое погибла Шура Перевышко.
Враждебно встретили молодую учительницу орудовавшие в селе бандитыты-националисты из ОУН-УПА. Началась тяжелая борьба за влияние на жителей села. На уроках русской литературы Клава рассказывала о Пушкине, Лермонтове, Чехове, Маяковском, Шолохове...
Подруги Клавы работали в других селах Львовщины, но девушки не теряли связи, переписывались, ездили друг к другу в гости....

а потім їх усіх повбивали.
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Яке жахливе самогубство
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01.09.2022 15:55 Відповісти
Шкільних вчителів вбивали співробітники НКВД, які переодягалися в форму УПА. Це підтверджуєтся розкритими архівами. Після звільнення Мелітополя цих русиш вчителів потрібно просто депортувати до рашки разом з усіма учнями та родичами учнів.
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01.09.2022 16:20 Відповісти
хіба в нас мало ланів широкополих із соняшниками ?

Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік

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01.09.2022 17:13 Відповісти
Ви пропонуєте нашим перевдітися в русняву форму? Чи може перевдягання НКВД у форму УПА.. та вбивства вчителів...яких місцеві і без НКВД вбивали... допомогло українцям на Західній Україні полюбити русню? Все це робили для кацапсячого радянського сміття. Бачте..які бандерівці звіри. Чи може зараз в Україні знайдуться міролюбці... які завиють, що неможливо вбивати руснявих вчителів, бо це негуманно? Тоді потрібно вішати, якщо стріляти негуманно. А якщо ця картинка для руснявих... то вони і так виють, що ЗСУ знищує цілі міста, та мирних мешканців. Тому з десяток до Кобзона... інші бистренько помчать на смердячу...
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01.09.2022 17:18 Відповісти
..а це реально ..єдиний шлях закрити це питання! З десяток знайдуть вранці холодними.. і помчать кацапсячі назад на смердячу.
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01.09.2022 17:07 Відповісти
Сумліваюсь я, однако, що саме бандерівці убивали присланих вчителів 🤔 Довелось особисто розмовляти з одним старим, колишнім бандерівцем. Було це ще десь у 1984 році на весіллі в одному із сіл Надвірнянського району Івано-Франківської області. Сидів біля мене такий собі дідусь років під 70, випили з ним по чарці, розговорились, пішла мова за життя, я йому розповів хто я, звідкіля, він розповів про себе, що він місцевий. Я його запитав про бандерівський рух, а він мені сказав, що отримав 25 років таборів, бо був саме активним учасником того руху, але відбув лише 10 років, - попав під хрущовську амністію. Я саме зачепив тему вбивства вчителів, яких відправляли на Прикарпаття зі Сходу України. Так от дідусь сказав, що ніхто вчителів не вбивав, але якщо, наприклад, вчитель математики, чи біології починав на уроці вплітати в тему різні пропагандистські питання, то спочатку з таким вчителем проводили бесіду, коли не доходило з першого разу, приходили ввечері додому,- на повторну бесіду, якщо ж і далі вчитель гнув свою лінію, могли розбити шибки, вимазати лайном ворота, двері, а це звичайне ***********, на кримінал, аж ніяк не тягне. А от щодо вбивства вчителів, то це сказав старий вояка, таки справа працівників НКВД, в цьому вони були мастаки.
І чомусь я повірив цьому дідусеві більше, ніж офіційним джерелам радянської пропагандистської машини і не тому, що випивав з цим чоловіком чарку, а тому, що довелось в тих краях прожити 5 років, закінчив там ВУЗ і пізнав мешканців Буковини, Галичини, Молдови ну дуже добре і можу порівнювати менталітет даунбасітів та галичан, - таки краще один раз побачити, ніж сто раз почути 🤗
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01.09.2022 18:36 Відповісти
Не надо гнать, на нас Дончан... гавна много везде по всей Украине, даже в верхах! Нас в 2014 году сдал Ахметов. Когда мы выходили на Евромайдан и сталкивались с антимайданом, ахметов гудел, погоняло у него в Донецке - Гудок!. Нам просто не повезло, что нас сдали... Аваков в течение получаса всю пророссийскую звиздоту положил мордой в асфальт. Это можно было сделать и в Донецке... Миллионный город терроризировало сотня пророссийской нечести, заезжие из Ростова.

Там, где я сейчас нахожусь, на территории Украины, этой нечести не меньше, чем в Донецке... в каждом городе этого гавна 50/50.
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01.09.2022 19:12 Відповісти
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01.09.2022 15:49 Відповісти
Знакомая картина! Называется "Как хорошо, что хозяев расстреляли".
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01.09.2022 16:36 Відповісти
Менее известная, но не менее характерная картина художника Ломакина под название "Новый хозяин". Быдло, которое в разорённой квартире ждёт пока её настоящего хозяина заберут на расстрел!
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01.09.2022 16:44 Відповісти
https://ru.files.fm/f/6fhwtgkau
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01.09.2022 16:45 Відповісти
Олицетворение рашистской твари не имеющей понятия о причинно-следственных связях.
В сравнении те, чьи достижения сегодня характеризуют как "насосала" заслуживают максимального уважения, потому что из-за них никого не убили! (Но разве что папа мужа в 90-тые мог, но это же другое...)
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01.09.2022 16:56 Відповісти
житло метр на два, та два вглиб.
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01.09.2022 15:32 Відповісти
хіба на Херсонщині не вистачає соняшникових полів ?
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01.09.2022 15:54 Відповісти
500 "мамулечек".
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01.09.2022 15:33 Відповісти
ще одна хвиля. Починаю вірити, що присланих вчителів на західній Україні вбивали. Правильно робили
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01.09.2022 15:34 Відповісти
Не правильно. Не вбивали. Я син такої вчительки, котра в 1949 році приїхала на Волинь...
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01.09.2022 15:36 Відповісти
та я теж знаю, що не вбивали. Знаю багатьох тих вчителів - точніше знала, бо більшість вже відійшла, - і їхніх дітей. Але мабуть були і зашкварені расіяни, які насаджували савєцкую ідєалогію
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01.09.2022 16:07 Відповісти
Шкільних вчителів вбивали співробітники НКВД, які переодягалися в форму УПА. Це підтверджуєтся розкритими архівами.
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01.09.2022 16:22 Відповісти
А це можливо.
Я чув від знайомих приклади, коли вчителів на Заході таки да вбивали, але мене це дивувало: ото партизанам УПА у нічим та ніким було займатись, лише вбивати вчителя математики.
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01.09.2022 19:37 Відповісти
Вбивали та погрожували. Комусь пощастило.
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01.09.2022 19:34 Відповісти
Я теж про це подумав. Це ті вчителі, що "мічталі імєть сад возлі дома", покидьки.

Українець, коли має мрію, починає більше працювати для її здійснення. А кацап чекає, коли його цар відправить на війну і він привезе "трафєй".

"Вчителі" йдуть слідком за вояками, щоб добити ментально, тих, кого вояки не вбили фізично.

"Что не сдєлал русскій штик, то додєлаєт русский поп", в даному випадку "русскій учитєль".
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01.09.2022 15:44 Відповісти
Вчителів повстанці в ЗУ не трогали,т.я вони були з Великої України.
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01.09.2022 15:54 Відповісти
В ******** українській мові зовсім не використовується "так як" у причиновому значенні. Треба "бо" , "адже", "через те, що" тощо...
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01.09.2022 16:10 Відповісти
Дяк,я вже давно не ********.
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01.09.2022 19:07 Відповісти
Мені подобається "оскільки"
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01.09.2022 19:38 Відповісти
Так!
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01.09.2022 16:08 Відповісти
А я більше схиляюсь до того, що іх вбивали не повстанці, а нквдшники перевдягнені у форму повстанців. Вже тоді нквд вміло користувалося пропагандою. Якби воїни УПА страчували тих дівчат то вони б їх застрелили, або повісили б. А як описують ті звірячі вбивства в радянських матеріалах, то більше схоже на катування в нквсних катівнях.
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01.09.2022 16:09 Відповісти
Було й таке. Але якщо надісланий *********** учитель перечепиться, наткнеться на сокиру і відкобзониться, то я не плакатиму, а радітиму!...
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01.09.2022 16:11 Відповісти
Перше місце на звання худоби отримують вчителя з парашіі
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01.09.2022 15:34 Відповісти
заслужили надбавку в виде HIMARS'a
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01.09.2022 15:34 Відповісти
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01.09.2022 15:34 Відповісти
У каждого правительства, враг №1 - собственный народ!
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01.09.2022 16:30 Відповісти
висновок, руssкоязичним бути дуже небезпечно... даже еволюція не допоможе. цю худобу всі вбивають... а свої найбільше...
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01.09.2022 16:53 Відповісти
"Какхарашоштопрєжніххазяєврасстрєлялі" ТМ...
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01.09.2022 15:35 Відповісти
Потом будет ныть - я так не хачу уезжать из Мелитополя, здесь так классно, всё по-домашнему...
И что это за учителя там такие?
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01.09.2022 15:36 Відповісти
Сценарій наслідків голодомору 32-33
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01.09.2022 15:36 Відповісти
Десь так воно виглядало, наслідки зросійщення видно до сих пір, де живуть какаяразніца
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01.09.2022 15:41 Відповісти
А потом, ой как уезжать не хочется, все так по домашнему! Суки ***. ные!
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01.09.2022 15:40 Відповісти
більше 500 раша-фашистських свинособак, під виглядом "вчителів", приперлось... з ними, як з окупантами й поводитись.... якщо признають свою окупаційність, можна брати в полон... якщо ні, то й ні...
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01.09.2022 15:40 Відповісти
Та треба знищувати окупантів!
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01.09.2022 16:13 Відповісти
кацапским типа учителям всё равно, какое жильё. Они привыкли жить без канализации.
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01.09.2022 15:45 Відповісти
А ми їм маємо пообіцяти страту. Безваріантну страту де б вони потім не сховались.

Тому що пропаганда рупорами якої вони будуть один із найгірших злочинів.
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01.09.2022 15:48 Відповісти
Как же хорошо на роиссе жить, что учителя едут в воюющею страну, ну пиз. дец!
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01.09.2022 15:48 Відповісти
Безкоштовне?
Гм...
Щось таке пригадую: https://youtu.be/zqwoORPuY_0
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01.09.2022 15:49 Відповісти
Це так радянська влада робила -розтрiлювала вивезила людей, а на iх мiсця привозили росiян
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01.09.2022 15:49 Відповісти
Крысы путлера будут преподавать мавзолейное дерьмо...типа Шариков и Швондер🦍🦍 это элита сраной РабZeи...а товарисчи чЛенин и Сралин родные братаны по Дебилизму Троцкий враг рюZZkoго народца Уродца...🤣😁
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01.09.2022 15:50 Відповісти
Цю сволоту нищити сразу треба без жалю
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01.09.2022 15:55 Відповісти
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01.09.2022 15:58 Відповісти
свиноучителя приїхали!! радість то яка ж!!
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01.09.2022 15:56 Відповісти
Партизанам треба завалити с десяток інші самі потікають
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01.09.2022 15:57 Відповісти
так называемые "учителя" оккупантов, которые будут зомбировать детей должны быть одной из приоритетных целей для партизан и ВСУ. Что бы все по домашнему и душевно было. Пусть едут на мухосранск и там зомбируют ватников
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01.09.2022 15:58 Відповісти
если военных преступников надо расстреливать, то русских "учитилей" надо просто вешать. от них вреда больше, чем от военных
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01.09.2022 16:03 Відповісти
Штирлиц,вы плохо выполняете браццкий договор Молотов-Риббентроп...
Герр Мюллер мне очень мешает рюZZaя пианистка...родила сразу двоих Шариковых...пеленки распашонки...
Штирлиц вы плодовитый хмырь...воспитать двух краснопузых баранов Сралина нелегко,.. 🤣
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01.09.2022 16:11 Відповісти
Відомо що "обіцянка-цяцянка - дурному забава". Звідси дурні бомжі з вчительськими дипломами припхались в Україну з мрією про "халяву". Буде їм халява вилами в живіт...
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01.09.2022 16:14 Відповісти
Безкоштовне житло, нехай копають свинопси, на звалищі! Тільки як можно глибше, зайва хромосома...
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01.09.2022 16:27 Відповісти
Кацапські вчителі , які приіхали в нашу краіну жити на халяву і змушувати наших дітей співати гімн рф , дуже скоро накивають
ZZп'ятами , бо спокійного життя їм не буде 😠
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01.09.2022 16:30 Відповісти
Одного-двох партизани приберуть - рашта самі поїдуть.
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01.09.2022 16:34 Відповісти
И они думаю даже успеют построить очередные хрущёбы - как попало, без проектов, инфраструктуры, геодезической разведки и т.д.

Страны Балтии это проходили после повторной оккупации 1945 года! Понастроены огромные районы хрущёб, в которые с радостью из российских ****** ехало роSSийское же быдло. Строили такие районы часто на месте снесённых ЧАСТНЫХ домов местных жителей, чьих хозяев "осчастливили" ключами в новые хрущёбы без какой либо компенсации за уничтоженную собственность. Во дворах по сей день (!!!) ещё растут яблони, за которыми раньше любовно ухаживали их хозяева. У меня во дворе (отец "осчастливленный" 2-комнатной хрущёбой ИНЖЕНЕР ОТК большого завода!, мама - бежавшая из Беларуси к "лесным братьям=бандеровцам" от колхозных трудодней = рабства.) росли антоновка и ранетка. В детстве мы радовались, как хорошо - залез во дворе на дерево и на тебе вкусные яблоки! В голову же не приходило, что тот кто их посадил мог сгинуть в Сибири!

А понаехавшие "освободители" уже наверное в пятом поколении визжат про "мы для вас ПОНАСТРОИЛИ"! В *опу идите со своим "понастроенным"! Ваше дерьмище пачками сносится. особенно "заводы", где в новых рамах можно было палец просунуть - срать на экономию, рабы за копейки работали, их труд не жалко на ветер пускать!

И вы, украинцы, готовьтесь, что это рашенбыдло будет ещё 100 лет рассказывать не про то, что разбомбили, а про то, что "понастроили" для своих же рашистов - пропагандонов руSSкого мира и вечного пуйла.
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01.09.2022 16:34 Відповісти
Ну то хай їх партизани повбивають..
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01.09.2022 16:38 Відповісти
Мы против войны, мы русские учителя приехали учить украинских детей российской пропаганде.
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01.09.2022 16:45 Відповісти
Такі ж окупанти, як і солдати РФ. Очевидно, що в'їхали незаконно. Після звільнення треба оштрафувати та депортувати. Вбивати не можна, бо у них немає зброї. Якщо донесуть на когось, тоді кримінальна відповідальність.
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01.09.2022 16:48 Відповісти
А где поселят 500 учителей?

закон про частную собственность в раше не соблюдается? За это пора раше врезать в международных судах и материально наказать - арестовать все суда и самолеты
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01.09.2022 17:14 Відповісти
...у військовому авіамістечку на півночі Мелітополя всі квартири, у яких жили військові ЗСУ з допомогою місцевих сук були заселені руснявою гидотою. Зараз займаються складанням переліку помешкань... які зачинені та хозяї виїхали до України , чи за кордон. Якщо Ви будете заїзджати на окуповану територію з України, Вас зафіксують як біженця , який потребує захисту рашки від нацистської влади. Там вже таким і пільги пропонують. І нічого не зробите... Ви БІЖЕНЕЦЬ!!
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01.09.2022 17:31 Відповісти
..тому єдиний варіант... це банально нищити приїхавших . Можна почати з чоловіків... Це буде жестом гуманізму....)))
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01.09.2022 17:34 Відповісти
Москаляку на гиляку
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01.09.2022 17:38 Відповісти
Мотузка теж безплатною буде!
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01.09.2022 18:30 Відповісти
Рассказывал мне когда-то один старый человек, у них в доме поселили такую вот "учительницу" приехавшую с раисии. А однажды ночью в хату постучались, зашли несколько хлопцев, взяли ту курву за шиворот, та увели - "пошли, покажешь чему ты учишь наших детей!".
И видимо хлопцам не понравилась программа, бо больше ту кацапку никто не видел.
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01.09.2022 17:50 Відповісти
Важно понимать - что это никакие не "учителя" - это такие же оккупанты, пропагандисты и рашисты, как те, что в форме с оружием. А может и более опасные, т.к. их цель - уничтожение будущего Украины, наших детей, языка, культуры. Поэтому уничтожать эту рашистскую сволочь без тени сомнения и сожаления!
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01.09.2022 17:54 Відповісти
Оккупантов подвезли.
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01.09.2022 20:50 Відповісти
покажите это придуркам из европы и сша, у которых путин плохой, а русские хорошие...конечно это их под дулами автоматов свезли на оккупированную территорию. И надо им открыть тур. визу. В мелитополе подзаработали, - и погулять по европе на каникулах....а чо...нормас!
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01.09.2022 22:13 Відповісти
 
 