Понад 500 російських вчителів привезли до Мелітополя, їм пообіцяли "безплатне житло", - мер Федоров

До окупованого Мелітополя завезли понад 500 вчителів з Росії. Їм пообіцяли "безплатне житло" та "високі зарплати" в майбутньому.

Про це повідомив мер Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Тепер ці вчителі щодня змушуватимуть дітей виконувати гімн РФ та підіймати російський прапор, сказав мер.

Переважна більшість українських вчителів відмовилися працювати на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі навчальні заклади Мелітополя переїхали до Запоріжжя, навчання розпочнеться у вересні в онлайн-форматі, - мер Федоров

"Наші героїчні вчителі, директори шкіл, директори дитсадочків в більшості своїй відмовилися співпрацювати з ворогом. Лише 10% співробітників відділу освіти погодилося стати колаборантами, але здебільшого це технічні спеціалісти", - сказав мер.

"Жоден директор - організатор освіти не погодився співпрацювати з окупантом", - уточнив Федоров.