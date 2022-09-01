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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) Генштаб ЗС (4463) військові навчання (2582)

Білорусь з 8 до 14 вересня проводитиме навчання. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

З 8 до 14 вересня у Білорусі відбудуться командно-штабні навчання. Імовірність наступу з території Білорусі низька, але Збройні сили України готові до будь-якого перебігу подій.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Водночас у період з 8 по 14 вересня у Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій, які тимчасово захоплені противником", - сказав Громов.

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За його словами, під час цього навчання білоруські військові вперше будуть відпрацьовувати звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон.

"Планування спільних дій буде проведено у складі багатонаціонального угруповання на території Республіки Білорусь за участю ЗС РФ та країн-членів ОДКБ", - розповів Громов.

За його словами, задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини загубленої території умовної держави.

"Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Вказане відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямі. Але ЗС України готові до будь-якого перебігу подій, у тому числі на північному напрямі нашої держави", - наголосив Громов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Залізні люди ті білоруські вояки, яку ж треба мати печінку, щоби 190 діб проводити постійні навчання
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01.09.2022 16:03
+7
Здохни,вусате падло.
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01.09.2022 16:02
+7
Білорусь це держава-гондон. Отака собі одноразова фігня в "аптечці *****"- адже такі довбойоби як лукашенко народжуються дуже рідко...
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01.09.2022 16:05
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sho...opjatj ?!
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01.09.2022 16:00 Відповісти
вони не все випили
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01.09.2022 16:10 Відповісти
Здохни,вусате падло.
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01.09.2022 16:02 Відповісти
Залізні люди ті білоруські вояки, яку ж треба мати печінку, щоби 190 діб проводити постійні навчання
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01.09.2022 16:03 Відповісти
наразі..мабудь цирозну
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01.09.2022 16:11 Відповісти
наші ЗС чиспи з них зроблять
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01.09.2022 16:03 Відповісти
Білорусь це держава-гондон. Отака собі одноразова фігня в "аптечці *****"- адже такі довбойоби як лукашенко народжуються дуже рідко...
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01.09.2022 16:05 Відповісти
И много белорусов воюет против Украины? За Украину с первого дня. А вот украинцы десятками тысяч к рашистам записываются на службу ....и долбят украинцев.....а миллионы украинцев уже паспорта получили рашистские..вот где настоящие гандоны.(
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01.09.2022 22:47 Відповісти
У нас було згідно перепису 2001 року 17% населення етнічних кацапів. Після 2014 їх кількість за рахунок окупованих територій в Україні зменшилась до 10% населення. З них лише 2-3% упорота вата. Звідси маємо максимальну кількість кацапських свинособак з паспортами України близько 90-120 тисяч. Це вороги відкриті і латентні. Менше їх бути просто не може зважаючи на відсутність наполегливої українізації з 1991 року. Якщо додати прокацаплених українців то кількість потенційних зрадників зросте до 200 тисяч. Не так вже й багато на 40 мільйонну країну. Якраз стільки здатна розмістити тюремна система і ще й тисяч пятдесят місць для злочинців залишиться. Де Ви бачили мільйони українців які отримують кацапські паспорти? В Криму і на Донбасі? Так то кацапи які колись мали українське громадянство і давно випали з статистики. Щодо бяшек то головний баран тупо веде їх на бійню. І вони ідуть. Добровільно і покірно.
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01.09.2022 23:51 Відповісти
А Кривоноса назначили, или опять будет самоуправство и новое дело?
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01.09.2022 16:10 Відповісти
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.09.2022 16:25 Відповісти
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01.09.2022 18:03 Відповісти
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01.09.2022 16:28 Відповісти
ці точно здохнуть втомленими !
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01.09.2022 16:39 Відповісти
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01.09.2022 16:53 Відповісти
Псля останніх пусків ракет з території Бульбостану ще не розвіявся коденсаційний слід. Слід за слід. Слід розбомбити нахер Мозирський ПНЗ і Лукашеску відразу перехоче дражнити ЗСУ, а займеться економією палива.
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01.09.2022 17:05 Відповісти
Не разбомбить,а заватить пару бульбашских областейУсатый уссытся тогда,а мы эти областя полякам подарим.
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01.09.2022 17:27 Відповісти
Атестати їм хтось видасть?
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Мыши кололись,плакали,но продолжали грызть кактус.Придурки какие-то,а не солдаты.
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01.09.2022 17:24 Відповісти

///
Білоруський школяр дає сигнал міжнародним ЗМІ під час зустрічі із Лукашенком.

https://t.me/apostrophe_ua/54824

«Бацька» не впорався
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01.09.2022 18:22 Відповісти
 
 