Білорусь з 8 до 14 вересня проводитиме навчання. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, - Генштаб

З 8 до 14 вересня у Білорусі відбудуться командно-штабні навчання. Імовірність наступу з території Білорусі низька, але Збройні сили України готові до будь-якого перебігу подій.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Водночас у період з 8 по 14 вересня у Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій, які тимчасово захоплені противником", - сказав Громов.

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За його словами, під час цього навчання білоруські військові вперше будуть відпрацьовувати звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон.

"Планування спільних дій буде проведено у складі багатонаціонального угруповання на території Республіки Білорусь за участю ЗС РФ та країн-членів ОДКБ", - розповів Громов.

За його словами, задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини загубленої території умовної держави.

"Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Вказане відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямі. Але ЗС України готові до будь-якого перебігу подій, у тому числі на північному напрямі нашої держави", - наголосив Громов.

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