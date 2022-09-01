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Через війну в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ,нафта

Вторгнення Росії в Україну допоможе всім європейським країнам відвикнути від російських нафти і газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських вуглеводнів", - заявив Джонсон, виступаючи на атомній електростанції в Східній Англії.

За його словами, Європа більше ніколи не буде такою вразливою щодо шантажу з боку Москви.

Прем'єр-міністр також наголосив, що Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був завданий атомній галузі за останні роки.

Також читайте: Керівник німецького МЗС Бербок закликала країни ЄС до "енергетичної солідарності" восени та взимку

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Найважче буде багатьом європейським політикам відвикати від кремлівських добавок до пенсій, а українським політичним шльондрам й поготів.
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01.09.2022 16:26
+7
Потрібно нове і повне розслідування причин Чорнобильської катастрофи завдяки якій кацапам вдалось дискредитувати ядерну енергетику і втюхати "безпечні вуглеводні" Європі.
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01.09.2022 16:09
+7
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01.09.2022 16:55
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01.09.2022 16:09 Відповісти
Потрібно нове і повне розслідування причин Чорнобильської катастрофи завдяки якій кацапам вдалось дискредитувати ядерну енергетику і втюхати "безпечні вуглеводні" Європі.
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01.09.2022 16:09 Відповісти
Читайте "Чернобыльскую тетрадь" , там все описано і розложено по полочкам.
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01.09.2022 19:24 Відповісти
*Середня ціна нафти Urals, основного товару російського експорту, у серпні 2022 року знизилася на 4,7% до липня нинішнього року - до 74,73 долара за барель

* Європа.Заборона на постачання сирої нафти набуде чинності 5 грудня 2022 р., на постачання нафтопродуктів - 5 лютого 2023 р. Заборона на постачання нафти трубопроводом «Дружба» в Угорщину, Словаччину і Чехію, які не мають виходу до моря, планують запровадити пізніше.

*У квітні-травні Brent продавався з рекордною знижкою в 30 доларів до Urals, оскільки багато європейських споживачів відмовлялися від російської нафти через санкції, а в Азії готові були російську нафту купувати лише за нижчою ціною.

Коли скласти все разом....)))

а ЩЕ ДОБИТИ КОНТРОЛЬНИМ :

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) під час віртуальної зустрічі в п'ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

50 ? )))
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01.09.2022 16:26 Відповісти
Найважче буде багатьом європейським політикам відвикати від кремлівських добавок до пенсій, а українським політичним шльондрам й поготів.
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01.09.2022 16:26 Відповісти
І від самих коцапів. Весь світ їх зневажатиме і гидуватиме.
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01.09.2022 16:42 Відповісти
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01.09.2022 16:55 Відповісти
А прийде час і від росії як такої теж відвикне
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01.09.2022 16:59 Відповісти
Все-таки они доставлялись самым дешевым способом, и демпинговали не по-детски. Зато экономика Европы будет теперь на равных условиях со всеми.
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01.09.2022 18:31 Відповісти
Не, не верю в это.

Слишком просто взорвать терминал или потопить танкер (еще у берегов, вызвав загрязнение). Через Венгрию в Австрию (2 коррумпированные шестерки Кремля) ввести необходимое вооружение и взрывчатку и устроить диверсию в странах, где даже камеру наблюдения ставить запрещено, потому что права частной жизни, а в воскресенье часовые и патрули не ходят, потому что нельзя в воскресенье работать, все отдыхать должны. Там у людей так головы забиты, что против адекватно соображающих кацапов (к счастью, в ФСБ и ГРУ уже лет 25 такие же дебилы как Баширов с компанией, так как зарплаты низкие, ограничений много было и все ушли в бизнес или ИТ кто с мозгами) им конец. В конце концов, любой танкер с нефтью или СПГ можно потопить обычной торпедой и ответа, если он не мгновенный, не будет, ведь это ядерная война. Один танкер ушел на дно без последствий и тут же страховка взлетает в 5 раз и цены на нефть в 150 долларов сразу.

И слишком просто обойти. Не только Турция и Казахстан, но еще и Туркменистан и много близких стран. Даже через Беларусь идет торговля с кучей европейских фирм, кто был завербован в прошлом и с крючка уже не слезет никогда, ведь у кацапов уже не просто исходный компромат, но и компромат вербовки и факт получения денег, а это много лет тюремного заключения, вечные рабы по сути. Смешал нефть с чужой, а может даже и не смешивал, и продаешь ее по хорошей цене. Туркменский газ хорошо подпишет кацапский, да и чмоня легко в любой момент может разбомбить любую цель в Туркменистане и уничтожить трубопровод в Китай, а затем свой газ туда возить сжиженный, благо хоть прямой трубы нету с Ямала.

Достаточно посмотреть на имбецильные решения по борьбе с ковидом (вместо внятных карантинов, выдачи средств защиты, затем прививок обязательных, распределения перемещений людей и многие простейшие вещи, а они делали бред несвязный друг с другом) и как результат вся их борьба привела к 0.8-1.2% снижению заболеваемости, что просто нелепо, учитывая огромные ограничения и штрафы, чтобы понять, что такая же клоунада будет с нефтью и газом. Пока что они не только не ввели санкции, а просто сами же подняли цены и сами же платят больше. Еще и идиоты честные как не в себя, могли бы просто кидать с оплатой, но ведь нет, платят по первому же сигналу, не могут воровать газ и не платить за него, т.к. кацапы не могут закрыть все газовые скважины, им некуда девать столько газа.
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01.09.2022 22:00 Відповісти
 
 