Через війну в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон

Вторгнення Росії в Україну допоможе всім європейським країнам відвикнути від російських нафти і газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських вуглеводнів", - заявив Джонсон, виступаючи на атомній електростанції в Східній Англії.

За його словами, Європа більше ніколи не буде такою вразливою щодо шантажу з боку Москви.

Прем'єр-міністр також наголосив, що Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був завданий атомній галузі за останні роки.

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