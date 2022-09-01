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війна (56084) виплати (484) військовослужбовці (3941) ЗСУ (5681) Маляр Ганна (518)

Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком. Всі кошти профінансовано в повному обсязі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Виплата грошового забезпечення військовим відбувається за графіком і без затримок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ви пам'ятаєте, у середині серпня на одному з брифінгів я повідомляла, що виплати грошового забезпечення за попередній місяць відбудуться з затримкою близько двох-трьох тижнів. Це було пов'язано з процедурами внесення певних змін до законодавства у Верховній Раді, й Верховна Рада мала ухвалити певні рішення, ці рішення ухвалено. Все відбулося за графіком. Станом на сьогодні всі кошти профінансовано в повному обсязі", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що загальний обсяг виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди в серпні за липень становив понад 70 млрд грн, а Міноборони вже розпочало підготовку виплат у вересні за серпень.

Заступниця міністра поінформувала, що в період з 25 по 31 серпня Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано 33 тис. бронежилетів, понад 22 тис. шоломів, більше ніж 16 тис. пар взуття та понад 11 тис. комплектів форми.

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"Сьогодні резерв, скажімо, бронежилетів у 12 разів перевищує запаси станом на кінець травня. Військове командування постійно має у своєму розпорядженні десятки тисяч бронежилетів і шоломів. У серпні тільки за прямими контрактами Міноборони, тобто це те, що закуплено за кошти платників податків, на склади ЗСУ поставлено понад 130 тис. бронежилетів", - повідомила Маляр.

Вона додала, що за минулий тиждень на склади ЗСУ було передано 10 тис. зимових курток.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Військові в курсі?
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01.09.2022 16:36
+5
За рахунок коштів, знайдених у дивані директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького ?
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01.09.2022 16:28
+4
Нєдоработочка Єрмака...
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01.09.2022 16:30
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За рахунок коштів, знайдених у дивані директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького ?
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01.09.2022 16:28 Відповісти
Нєдоработочка Єрмака...
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01.09.2022 16:30 Відповісти
Військові в курсі?
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01.09.2022 16:36 Відповісти
Це поки, а тепер коли дозволили гроші забирати з армії та направляти на велике крадівництво що буде?
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01.09.2022 16:37 Відповісти
Маляр вже стільки брехала, що чергова брехня вже не здивує.
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01.09.2022 16:41 Відповісти
Вчорашня стаття-інтерв'ю із військовим на Цензорі:

"- Ви вчасно отримуєте зарплатню, бо Леся мені казала, що в травні лише отримали першу?

-Ні, не вчасно. Але якось живемо. Питання бабла є, але якось живемо."

Джерело: https://censor.net/ua/r3363071
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01.09.2022 16:46 Відповісти
я 7 лет не работаю посл зп 3800 а ті и дальше зарабатуй на булки с аслом в атб...
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01.09.2022 16:53 Відповісти
І саме сьогодні вирішив зареєструватись на форумі цензор.нет, щоб написати про це.
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01.09.2022 17:00 Відповісти
В Україні вісім років війна, купа подій, але чомусь тільки ця новина про гроші спонукала до написання коментаря на підтримку сумнівно-правдивої заяви Маляр?
Немало військових кажуть про затримку виплат.
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01.09.2022 17:08 Відповісти
І де ті бронежилети? Або волонтери купують або військові своїм коштом придбавають.
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01.09.2022 16:51 Відповісти
особенно военкоматчикам по 50к которіе носят подтирачки
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01.09.2022 16:52 Відповісти
Коли вони починають таке говорити, значить проблеми вже почались.
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01.09.2022 17:18 Відповісти
врут. Деньги напечатали и всем выплатили денежное содержание на последней неделе августа.
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01.09.2022 17:23 Відповісти
Військові і надалі продовжують інвестувати в оборону, а бариги і далі процвітають, хоча вже не так пишно
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01.09.2022 17:31 Відповісти
 
 