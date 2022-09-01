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Ворог коригує свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донеччини до 15 вересня, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

Війська РФ коригують свої плани та дії відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня", - сказав Громов на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, наразі РФ здійснює перегрупування 3 армійського корпусу до Донецького операційного району.

"Ми розглядаємо питання, що безпосередньо за участю цього з’єднання будуть спроби проведення наступальних дій на донецькому напрямку", - зазначив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ розповів, що 3 армійський корпус - це новостворене з'єднання ЗС РФ, воно сформоване, забезпечене озброєнням та військовою технікою з наявних баз, складів та арсеналів ЗС РФ.

"Особистий склад пройшов підготовку. За даними, які висловлює російська сторона, це підготовлені військовослужбовці. Але ми з вами розуміємо, що це вже не перша хвиля надходження мобілізаційних ресурсів до складу цього корпусу. Головне управління розвідки має деякі дані щодо навченості особового складу", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
до 15 вересня якого року, дебіли?
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01.09.2022 16:56
+7
Вийдуть на кордони областей чи не вийдуть це ще питання. А от крові нам ще поп'ють скотиняки.
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01.09.2022 17:03
+5
Випав з вікна, або допомогли випасти: На москві загинув віце-президент "Лукойлу"Равіль Маганов ( 67 років)
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01.09.2022 17:02
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до 15 вересня якого року, дебіли?
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01.09.2022 16:56 Відповісти
вийдуть разом з підземними водами
ну або зєля даст команду відійти шоп пєрєстать стрілять
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01.09.2022 17:48 Відповісти
Випав з вікна, або допомогли випасти: На москві загинув віце-президент "Лукойлу"Равіль Маганов ( 67 років)
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01.09.2022 17:02 Відповісти
Вийдуть на кордони областей чи не вийдуть це ще питання. А от крові нам ще поп'ють скотиняки.
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01.09.2022 17:03 Відповісти
ну, можливо, збройні сили можуть створити для них "можливість" для реалізації заявлених цілей (пастку).
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01.09.2022 17:04 Відповісти
якщо по чесноку, то ЗСУ вже в змозі завадити цим "планам"
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Пока ще брати по селу в тиждень в них сили є
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01.09.2022 17:56 Відповісти
ми готові, але ********....
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01.09.2022 17:11 Відповісти
Мюллер - "Случилось что то невероятное, Биттнер? Мы взяли Москву? Кальтенбруннер женился на еврейке?"
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01.09.2022 17:13 Відповісти
У ***** краще получиться відсмоктати.
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01.09.2022 17:14 Відповісти
Сколько их уже было, этих наказов.
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01.09.2022 17:30 Відповісти
Зєліному Про звільнення Херсону і Півдня - вже більше місяця...
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01.09.2022 17:59 Відповісти
Зеля хитріший - він терміни не вказав. Ось так КВН їбе КГБ.
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01.09.2022 18:53 Відповісти
а якє свято в параші 15 вересня .
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01.09.2022 19:37 Відповісти
Маю надію , що 15 вересня кремлівський фюрер відкинить копита
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01.09.2022 19:45 Відповісти
Там з гулькин буй залишиться до 70- ти рiччя рашенфюрера...нятякаЭ, що треба готувати подарки...
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01.09.2022 20:54 Відповісти
 
 