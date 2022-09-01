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військовополонені (599) війна (56084) Червоний Хрест (347)

Червоний Хрест досі не має доступу до постраждалих українських полонених в окупованій Оленівці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки. Доступу до тисяч інших полонених у МКЧХ немає.

Про це заявив гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мардіні наголосив, що МКЧХ має плідні перемовини із російською стороною щодо доступу до постраждалих військовополонених в Оленівці: "На превеликий жаль, з того часу ми не отримали доступу, але намагаємось отримати доступ, це абсолютний для нас пріоритет".

Мардіні зазначив, що не може розголошувати деталей того, у яких умов перебувають військовополонені. "Ми маємо розширити доступ на всіх військовополонених. Це частина нашої щоденної боротьби", - сказав гендиректор МКЧХ.

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Доступ до військовополонених дає можливість МКЧХ контролювати та вимагати покращення умов їхнього утримання та поводження з ними. Це дозволяє полоненим залишатися на зв'язку зі своїми родичами. Як зазначив керівник Червоного Хреста, нещодавно понад 1000 листів полонених військовослужбовців з Росії до України було передано їх сім’ям за сприяння МКЧХ.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста наголошують, що не можуть примусити сторони війни до виконання норм гуманітарного права у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті. За це відповідають сторони конфлікту:

"МКЧХ як гуманітарна організація не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики".

Під час евакуації захисників Азовсталі МКЧХ зміг зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи що зможе їх відвідати. Але не можуть цього зробити. МКЧХ сприяв безпечному виходу комбатантів з території Азовсталі при взаємодії зі сторонами збройного конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закликала міжнародні інституції відреагувати на теракт РФ в Оленівці

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - зауважив гендиректор МКЧХ.

Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Я розумію, що вони ніяк не можуть подіяти на сторони конфлікту, то у мене виникає питання: навіщо вони потрібні?
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01.09.2022 17:10
+4
Вони, відповідно до Женевських конвенцій мають право, а міжнародна спільнота має можливості накласти санкції на тих, хто це право не поважає й ігнорує.
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01.09.2022 18:38
+3
Червоний хрест, як і папашка римський потребують демонетизації, тоді ці трап'яні купола опадуть
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01.09.2022 17:12
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отримаєте доступ коли Україна переможе !
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01.09.2022 17:05 Відповісти
Я розумію, що вони ніяк не можуть подіяти на сторони конфлікту, то у мене виникає питання: навіщо вони потрібні?
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Вони, відповідно до Женевських конвенцій мають право, а міжнародна спільнота має можливості накласти санкції на тих, хто це право не поважає й ігнорує.
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01.09.2022 18:38 Відповісти
Тобто коли вони надають нам допомогу медичним обладнанням, медикаментами та продуктами це теж не потрібно? Відмовимся від цього?
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01.09.2022 18:51 Відповісти
Я до того веду, що коли здавали Азов у полон треба було брати в гранти більш впливові організації. Хоча про що я кажу. Кацапам вірити - себе не поважати.
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01.09.2022 19:57 Відповісти
Кацапам як і зеленим покидькам вірити не треба. Що значить "треба було брати в гаранти більш впливові організації"? Тобто зелена влада брехала про "Червоний хрест" який ніби-то виступив в ролі гаранта, а треба було брехати про інші організації?
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01.09.2022 22:45 Відповісти
А є факти цього?

Я точно пам'ятаю що ці виродки надавали свої послуги на території рф. Тобто всі ті донатики, які червоному хресту скидували наприклад різні там німці та розказуючи потім нам що вони допомагають українцям насправді ці гроші йшли на допомогу армії рф та мобікам ордло.
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01.09.2022 20:05 Відповісти
Факти які? Надання допомоги? Особисто розвантажував та допомагав розміщувати медичне обладнання та медикаменти як надавав Червоний Хрест. Розмовляв з представниками які опитували хто ми і чи дійсно ми виступаємо як волонтери. З зрозумілих причин фото не робив.

Зрозумій, Червоний Хрест буде допомагати усім сторонам конфлікту яким би огидним тобі (та мені) це не здавалось.
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01.09.2022 22:53 Відповісти
А має він допомагати тільки тій стороні на якій правда та світова спільнота. Може вони не знали, але за часів другої світової вони були тою гниллю яка допомагала нацистам і прекрасно почувалась не зважаючи на те що в сусідньому з ними приміщенні масово цілодобово спалювали євреїв. Тому така організація повинна припинити своє існування, тим більше коли є безліч інших з чистою репутацією.
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03.09.2022 16:08 Відповісти
Червоний хрест, як і папашка римський потребують демонетизації, тоді ці трап'яні купола опадуть
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01.09.2022 17:12 Відповісти
Іпо-тен-ти, без "стояка"!
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01.09.2022 17:13 Відповісти
Хай занесуть Начальнику ЖЕКу. Посприяє.
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01.09.2022 17:16 Відповісти
організація, яка звикла тільки, тратити кошти ООН і себе не забувати. Інших питань вони не вирішували і не збираються, не барська це справа.
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01.09.2022 17:20 Відповісти
Червоний Хрест-це дирка в туалеті.
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01.09.2022 17:59 Відповісти
заворушилися нарешті. давайте, виправдовуйтесь і далі. ясно, що ви нічого не можете, але ви можете піднімати галас, грюкати в ворота, знімати це все на камеру на весь світ. горлати, позорити кацапню. робіть хоч це.
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01.09.2022 18:13 Відповісти
Відповідно до свого статуту, вони навіть не свідчать у суді - повна нейтральність. Це пов'язано з тим, що, якщо вони виконуватимуть функцію будь-якого контролю, деякі режими просто не будуть їх допускати до людей, які потребують допомоги. А допомога - це головна функція ЧК. Вживати ж якихось заходів до тих, хто порушує міжнародне право, має міжнародна спільнота, і вона це робить.
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01.09.2022 18:45 Відповісти
Нагадую що саме через зелених тварин в полоні опинились наші вояки. Нагадую що зелені тварі брехали про те що "Червоний хрест" виступив гарантом звільнення наших вояків. А тепер зелені тварі вправно переводять негатив з себе на "Червоний хрест".
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01.09.2022 18:46 Відповісти
Щось мені здається, що і не буде мати, і за власним бажанням
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01.09.2022 20:06 Відповісти
 
 