Червоний Хрест досі не має доступу до постраждалих українських полонених в окупованій Оленівці

Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки. Доступу до тисяч інших полонених у МКЧХ немає.

Про це заявив гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мардіні наголосив, що МКЧХ має плідні перемовини із російською стороною щодо доступу до постраждалих військовополонених в Оленівці: "На превеликий жаль, з того часу ми не отримали доступу, але намагаємось отримати доступ, це абсолютний для нас пріоритет".

Мардіні зазначив, що не може розголошувати деталей того, у яких умов перебувають військовополонені. "Ми маємо розширити доступ на всіх військовополонених. Це частина нашої щоденної боротьби", - сказав гендиректор МКЧХ.

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Доступ до військовополонених дає можливість МКЧХ контролювати та вимагати покращення умов їхнього утримання та поводження з ними. Це дозволяє полоненим залишатися на зв'язку зі своїми родичами. Як зазначив керівник Червоного Хреста, нещодавно понад 1000 листів полонених військовослужбовців з Росії до України було передано їх сім’ям за сприяння МКЧХ.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста наголошують, що не можуть примусити сторони війни до виконання норм гуманітарного права у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті. За це відповідають сторони конфлікту:

"МКЧХ як гуманітарна організація не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики".

Під час евакуації захисників Азовсталі МКЧХ зміг зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи що зможе їх відвідати. Але не можуть цього зробити. МКЧХ сприяв безпечному виходу комбатантів з території Азовсталі при взаємодії зі сторонами збройного конфлікту.

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"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - зауважив гендиректор МКЧХ.

Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.