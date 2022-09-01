Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною, - міністр закордонних справ Данії Кофод

Президент РФ Володимир Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми поїдемо до Бучі, де відбулися перші в цій широкомасштабній агресії воєнні злочини РФ. Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати і фіксувати військові злочини РФ, допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові , що тут робить Росія. Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і в фігуральному сенсі. І всі ці надії кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану та натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод на прес-конференції у Києві у четвер.

Міністр повідомив, що Данія бачить, що Україна зламала плани Росії.

"Наступна фаза буде зосереджена на тому, щоб Росія вже зазнала остаточної поразки, а Україна стала переможцем, і саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання та навчання вашим військовим", - зазначив Кофод.

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Глава МЗС Данії виступив за обмеження поїздок росіян до ЄС.

"Ми повинні дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію. Отже, ми боротимемося разом з вами. Ми не поступимося, ми готові битися в цій війні, скільки буде потрібно - до вашої перемоги", – запевнив він.

Кофод додав, що у середу уряд Данії представив новий бюджет на 2023 рік, і в ньому Україна є пріоритетом номер один як отримувач фінансової та військової допомоги.

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