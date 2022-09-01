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Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною, - міністр закордонних справ Данії Кофод

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кофод

Президент РФ Володимир Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми поїдемо до Бучі, де відбулися перші в цій широкомасштабній агресії воєнні злочини РФ. Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати і фіксувати військові злочини РФ, допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові , що тут робить Росія. Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і в фігуральному сенсі. І всі ці надії кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану та натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод на прес-конференції у Києві у четвер.

Міністр повідомив, що Данія бачить, що Україна зламала плани Росії.

"Наступна фаза буде зосереджена на тому, щоб Росія вже зазнала остаточної поразки, а Україна стала переможцем, і саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання та навчання вашим військовим", - зазначив Кофод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро: на зброю, оснащення та навчання ЗСУ

Глава МЗС Данії виступив за обмеження поїздок росіян до ЄС.

"Ми повинні дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію. Отже, ми боротимемося разом з вами. Ми не поступимося, ми готові битися в цій війні, скільки буде потрібно - до вашої перемоги", – запевнив він.

Кофод додав, що у середу уряд Данії представив новий бюджет на 2023 рік, і в ньому Україна є пріоритетом номер один як отримувач фінансової та військової допомоги.

Також читайте: Данія планує обмежити в’їзд росіян, навіть якщо ЄС не вводитиме заборону на видачу шенгенських віз, - глава МЗС Кофод

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Дякуємо Скандинавським бандерівцям)
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01.09.2022 17:13
+11
Клоп мал , да вонюч 😡
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01.09.2022 17:14
+8
Він не "маленка людина".Він чиряк на тілі планети!
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01.09.2022 17:14
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Дякуємо Скандинавським бандерівцям)
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01.09.2022 17:13 Відповісти
Клоп мал , да вонюч 😡
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01.09.2022 17:14 Відповісти
Він не "маленка людина".Він чиряк на тілі планети!
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01.09.2022 17:14 Відповісти
саме так !

Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік

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01.09.2022 17:15 Відповісти
Картина Репина "Гопак" 1927 г.
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01.09.2022 17:39 Відповісти
маленька людина....Наполеон
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01.09.2022 17:19 Відповісти
Флешмоб - опусти опариша.
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01.09.2022 17:19 Відповісти
Президент россии владимир путин назвал задачей страны прекратить войну, начатую киевскими властями против соотечественников, несмотря на распространенное мнение, что на Украине «происходит какая-то агрессия». Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.

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"Если не можете достичь цели, то объявите целью достигнутое."(с)
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01.09.2022 17:22 Відповісти


прошу, панове, коментуйте та трольте свинособак.
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01.09.2022 17:27 Відповісти
"Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого."
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01.09.2022 21:15 Відповісти
тепер цей карлик народив ще й якийсь анклав

Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине

.
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01.09.2022 17:24 Відповісти
***** це квінтесенція споконвічного кацапського дебілізму. Таке собі втілення кацапського підсвідомого прагнення до халяви. Вкрасти чуже легше ніж зробити своє. Інфантильним кацапам завжди хочеться як в казці - "по щучьєму вєлєнью по моєму хотєнью".
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01.09.2022 17:24 Відповісти
путін-не людина!
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01.09.2022 18:18 Відповісти
путин уже не совсем человек. Это оскотинившися вождь племени злодеев.
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01.09.2022 18:28 Відповісти
істота зовні схожа на людину , а насправді живий мрець
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01.09.2022 18:34 Відповісти
Называем вещи своими именами - кровожадный ботоксный карлик
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01.09.2022 18:37 Відповісти
Данія - велика країна яка підримує Україну, - міністр закордонних справ Данії Кофод данцям
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01.09.2022 18:55 Відповісти
скорее всего, это сложности перевода, и отсутствие понимания местных идиом ))) на самом деле он сказал что путин - маленький *** (ну как у евреев - поцан=маленький поц(***) )
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01.09.2022 19:36 Відповісти
Какая одна??? Они все такие!!! Это не один путлер размножился и стал убивать, насиловать и грабить - пришла рашистская орда!
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01.09.2022 20:30 Відповісти
правильно хай всі в європі обзивають його карликом

до наполеона як причіпилось)
довго після смерті всі так і запамятали
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01.09.2022 22:32 Відповісти
Наполеон доречі не був карликом. Він був нормального зросту для свого часу, навіть вище середнього. Цей міф, про який можете почитати якщо цікаво. Я б не став навіть порівнювати це тупе заклмплексоване посміховисько на прізвісько НЕДОПАЛОК і МІЛЬ, з Наполеоном, який був дуже освідченною та благородною людиною. І давав піздюлів кацапам ще до того як це стало мейнстрімом )))))) Слава Україні
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02.09.2022 04:37 Відповісти
знаю що не був,
але всім запамяталось що був,
ось і про цього запамятають що було якесь х@йло і все
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02.09.2022 18:20 Відповісти
 
 