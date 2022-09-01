Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною, - міністр закордонних справ Данії Кофод
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Президент РФ Володимир Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми поїдемо до Бучі, де відбулися перші в цій широкомасштабній агресії воєнні злочини РФ. Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати і фіксувати військові злочини РФ, допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові , що тут робить Росія. Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і в фігуральному сенсі. І всі ці надії кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану та натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод на прес-конференції у Києві у четвер.
Міністр повідомив, що Данія бачить, що Україна зламала плани Росії.
"Наступна фаза буде зосереджена на тому, щоб Росія вже зазнала остаточної поразки, а Україна стала переможцем, і саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання та навчання вашим військовим", - зазначив Кофод.
Глава МЗС Данії виступив за обмеження поїздок росіян до ЄС.
"Ми повинні дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію. Отже, ми боротимемося разом з вами. Ми не поступимося, ми готові битися в цій війні, скільки буде потрібно - до вашої перемоги", – запевнив він.
Кофод додав, що у середу уряд Данії представив новий бюджет на 2023 рік, і в ньому Україна є пріоритетом номер один як отримувач фінансової та військової допомоги.
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Вінсент Ван Гог, "Український прапор",
холст та олія, Арль 1887 рік
По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.
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"Если не можете достичь цели, то объявите целью достигнутое."(с)
прошу, панове, коментуйте та трольте свинособак.
Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине
.
до наполеона як причіпилось)
довго після смерті всі так і запамятали
але всім запамяталось що був,
ось і про цього запамятають що було якесь х@йло і все