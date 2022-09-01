ЗСУ тримають під контролем логістику військ РФ на Херсонщині, за ніч знищена переправа, 4 танки, 3 гаубиці та склад БК, - ОК "Південь"
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Спроба російських військ звести нову понтонну переправу через Інгулець зупинена ударами ЗСУ. Протягом ночі Сили оборони півдня тримали під вогневим контролем переправи на Херсонщині та завдавали ударів по управлінських пунктах і зосередженнях військ РФ.
Про це повідомив у телеграмі речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївки також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - повідомив Назаров.
За інформацією ОК "Південь", за ніч російське військо втратило 33 особи, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці автобронетехніки та склад боєприпасів у Баштанському районі Миколаївської області.
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