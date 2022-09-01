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ЗСУ тримають під контролем логістику військ РФ на Херсонщині, за ніч знищена переправа, 4 танки, 3 гаубиці та склад БК, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гес,міст,каховська

Спроба російських військ звести нову понтонну переправу через Інгулець зупинена ударами ЗСУ. Протягом ночі Сили оборони півдня тримали під вогневим контролем переправи на Херсонщині та завдавали ударів по управлінських пунктах і зосередженнях військ РФ.

Про це повідомив у телеграмі речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївки також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - повідомив Назаров.

За інформацією ОК "Південь", за ніч російське військо втратило 33 особи, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці автобронетехніки та склад боєприпасів у Баштанському районі Миколаївської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях на Півдні, - ОК "Південь"

Автор: Анна Судак
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01.09.2022 17:26 Відповісти
Вийняв "Джевелін" з карману...
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01.09.2022 17:32 Відповісти
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01.09.2022 17:39 Відповісти
Раз-два-три, лунає "бах"
Розлетівся москаль в прах
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01.09.2022 17:45 Відповісти
москалям страху нагнав
і в тумані знов пропав.
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01.09.2022 17:54 Відповісти
Александр Кушнарь каже что украинские воины взорвали почти всю логистику крыс путлера в Херсоне и области...а это значит...подкрепления не будет... Джавелин Байрактарович HIMARS страшный чувак...
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01.09.2022 17:55 Відповісти
шановні! які креативні в нас люди!!!
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01.09.2022 23:03 Відповісти
 
 