"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
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Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.
Про це в інтерв’ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2014 році була сильна мотивація. Росія анексувала Крим, окупувала Донецьк і Луганськ. Уряд тоді прийняв адекватне рішення і почав будівництво", - сказав генерал.
"Що сталося далі? Можливо, одна з причин — з плином часу і зі зміною урядових команд почало здаватися, що Росія далі не піде, можна не витрачати коштів на вартісний проєкт. Але це політична оцінка, я не хотів би заглиблюватися", - зазначив Бідило.
За його словами, план інженерно-технічного облаштування кордону був поетапним і розрахований на роки. "2014-2018, потім 2020 і так далі. Тому у 2014 році взяти і обладнати 2000 кілометрів кордону було просто нереально", - сказав Бідило, додавши, що на ділянках Харківської і частково Луганської областей проєкт був реалізований і виконував свої функції.
"Звичайно ж, можна збудувати Велику китайську стіну з бетону. То візьміть будь-якого будівельника, нехай підрахує, скільки треба коштів, щоб залити 2000 кілометрів бетоном. І навіть після цього, де гарантії? Тими ракетними, артилерійськими та іншими засобами ураження, які має агресор, за пару хвилин зрівняють з землею. А авіація? Яку тут "Стіну" збудувати? До неба?", - сказав Бідило.
Він підкреслив, що багато людей погано уявляють, який комплекс завдань потрібно було вирішувати при виконанні проекту. Зокрема, за його словами, на законодавчому рівні треба було вирішити питання відведення 50-метрової смуги для інженерно-технічного облаштування, врегулювати питання відшкодування власникам земель, які знаходяться вздовж кордону.
"Тільки по нашій ділянці було понад 3,5 тисячі земельних ділянок, які потрібно було вилучити і передати у власність держави. Все це потрібно було переоформити, а це і геодезичні роботи, і кадастрові роботи, оформлення актів. Плюс заповідні зони, ліси, річки, газо- і нафтопроводи. Просто фізично все це реалізувати у стислі терміни неможливо", - наголосив генерал-майор.
"Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - сказав він.
Бідило наголосив, що призначенням проєкту є забезпечити дотримання режиму кордону, таку саму функцію виконують аналогічні проєкти у Польщі і країнах Балтії. "Для порушника державного кордону – це "Стіна", для нелегальної міграції – "Стіна", для контрабандиста - "Стіна", для тієї ж диверсійної групи - "Стіна", для наркоділків - "Стіна" і так далі", - наголосив Бідило, додавши, що це не є оборонним проектом.
На його думку, після перемоги Україна повинна продовжити облаштування кордону але вже разом зі Збройними Силами.
"З урахуванням зовнішніх загроз, і це показало російське вторгнення, слід посилити інженерну складову оборонними і фортифікаційними спорудами, облаштувати кордон разом зі Збройними Силами", - резюмував він.
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ну і тихенько похєрив все
Эти крикливые дыбилята уверены, что грузовики фальшивых строителей подъежали прямо к Кабмину, и Сеня лопатой им насыпал бабло из закормов родины!
Попытай тесь, придурки, для начала прочитать, КАК двигаются бюджетные деньги и что такое "головний розпорядник бюджетних коштів" !!!!