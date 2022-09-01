Кулеба про візові обмеження для росіян: Рішення ЄС позитивне, але важлива його імплементація

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба позитивно оцінює ухвалене 31 серпня радою міністрів закордонних справ рішення щодо зміни візової політики стосовно громадян Росії. Водночас він наголошує на важливості його добросовісної імплементації всіма державами-членами ЄС.

Про це Кулеба заявив на спільній з очільником МЗС Данії Єппе Кофодом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що рішення стосовно візових обмежень для росіян потрібно розглядати в динаміці. Він зазначив, що зранку, на початку дискусії міністрів ЄС, базове рішення полягало лише у призупиненні дії угоди про спрощену видачу віз громадянам РФ.

"Але в результаті непростих дискусій та обміну думками між міністрами закордонних справ ЄС і мною була створена невеличка робоча група, яка суттєво доопрацювала це рішення. Зрештою, вчора було досягнуто політичну домовленість про зміни у візовій політиці ЄС щодо Росії. Тобто йдеться не лише про зупинення дії угоди, там передбачена низка інших кроків, які дозволяють мені сказати, що у (тому) разі, якщо вчорашнє рішення буде належним чином добросовісно імплементоване всіма державами-членами ЄС, то це рішення буде максимально наближеним до того, що хотіла Україна", - сказав Кулеба.

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Водночас він зауважив, що "диявол ховається в деталях", тому, як зазначив міністр, в принципі, вчора було ухвалене правильне рішення, але деталі в імплементації можуть зруйнувати його ефективність.

"Саме тому я наголошую на важливості імплементації", - акцентував очільник МЗС.

На його переконання, найважливіший перелам, який відбувся вчора, полягає у тому, що аргумент про те, що це "війна путіна, а всі інші невинні", залишився в минулому.

"Це дуже важливо. Тому що тепер, не маючи цього бар’єру у сприйнятті російської агресії, ми зможемо ухвалювати набагато потужніші рішення", - спрогнозував глава української дипломатії.