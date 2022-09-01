Українські школярі за кордоном можуть навчатися за українською та місцевою програмами, – Міносвіти

Українські школярі, які на початок навчального року перебувають за кордоном, можуть долучитися до навчання за національною програмою за декількома формами.

Про це йдеться в брошурі про організацію навчання дітей, які тимчасово перебувають з родинами за кордоном та бажають продовжувати здобувати українську освіту, яку підготували Міністерство освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зважаючи на те, що у багатьох країнах Європи здобуття освіти у місцевих навчальних закладах є обов’язковим, Україна пропонує своїм громадянам різні форми навчання за національною програмою. Освітній процес може бути організовано у зручний для учня час дистанційно, паралельно зі здобуттям освіти у країні перебування", - зазначають у МОН.

Зокрема, учні можуть: продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо заклад освіти надає таку освітню послугу) або долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України.

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Також учні можуть здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема де дитина навчалася до виїзду за кордон. Можна звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або до однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні.

Школярі можуть приєднатися й до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.