Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більшість членів делегації", – зазначено в повідомленні компанії.

Згідно з ним, зараз на ЗАЕС залишилися п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

"Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили в НАЕК.

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