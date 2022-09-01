Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більшість членів делегації", – зазначено в повідомленні компанії.
Згідно з ним, зараз на ЗАЕС залишилися п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.
"Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили в НАЕК.
Топ коментарі
+27 mrSmith
показати весь коментар01.09.2022 18:57
+21 esperansa002014
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+16 Alex Bylim acfe5d4d
показати весь коментар01.09.2022 19:06
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Будь ласка, зачекайте...
і та хрєнлва кучка ідіотів не може дати пенделя парасії?
Назвіть хоч одну кризу 20-го сторічча, яку попередило ООН, не допустивши війни, або війну, яка була припинена завдяки зусиллям цієї структури!
Так само і ОБСЄ та МАГАТЕ.
Таке?
https://t.me/nu_i_novyny/13026
ім покажуть щасливих і чистеньких працівників (мабуть з тих хто підписав звернення "наши отцы строили... мы за мир во всем мире... " )
(соррі за мій французький)
а потом как красный крест заявят что мы ничего не решаем и не за что не отвечаем....
Добавить нічого. Я думав, що дно це боневтік - президент, а ні ! Тут із низу постукали, а вам "сюпріз" камісія із мигити (на прой... ю електроатомостанцію), на чолі із атцом Гроссі (а ви думаєтє лігко паднять наногі восєм дєтєй).
А взагалі є одне запитання. А НАХРЕНА ВОНИ ПРИЇЗДЖАЛИ ?!