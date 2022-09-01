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МАГАТЕ (373) Запорізька АЕС (884)

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більшість членів делегації", – зазначено в повідомленні компанії.

Згідно з ним, зараз на ЗАЕС залишилися п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

"Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили в НАЕК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
СММ ОБСЄ №2
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01.09.2022 18:57
+21
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01.09.2022 19:12
+16
Гросі проросійський підар
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01.09.2022 19:06
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СММ ОБСЄ №2
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01.09.2022 18:57 Відповісти
Перепрацювали та втомилися, треба залишити трошки сил на занепокоєність та засудження...
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01.09.2022 19:31 Відповісти
ОБСЄ і МАГАТЕ - нормальні міжнародні організаціі , тільки звідти потрібно гнати кацапів , бо вони терористи і вбивці 😠🤬
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01.09.2022 19:35 Відповісти
то касапи в тих організаціях-трупах погоду роблять??

і та хрєнлва кучка ідіотів не може дати пенделя парасії?
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01.09.2022 19:39 Відповісти
ООН нормальна міжнародна організація, що створенна з метою запобігання військових конфліктів.
Назвіть хоч одну кризу 20-го сторічча, яку попередило ООН, не допустивши війни, або війну, яка була припинена завдяки зусиллям цієї структури!
Так само і ОБСЄ та МАГАТЕ.
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01.09.2022 19:39 Відповісти
ВВС пише,що залишилось 5 членів комісії з обладнанням, яке вони привезли.
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01.09.2022 19:03 Відповісти
Ага привезли щит на ЗПМ...
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01.09.2022 19:10 Відповісти
Гублюсь у здогадках-яке ж вони обладнання привезли?
Таке?

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01.09.2022 19:53 Відповісти
Інша частина, я так розумію як то обсе водку з окупантами п'є да в баньку?
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01.09.2022 19:03 Відповісти
А шо таке? Усі ж свої.
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01.09.2022 19:05 Відповісти
Ну и что же дальше будет - то???
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01.09.2022 19:04 Відповісти
Що далі? Ну як завжди, виразят глубочайшую узабочЄнность...
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01.09.2022 19:07 Відповісти
Гросі проросійський підар
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01.09.2022 19:06 Відповісти
Взяли бабки і поїхали. Що там ще робити?
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01.09.2022 19:28 Відповісти
наліком..тому така кількісь машинок
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01.09.2022 19:40 Відповісти
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01.09.2022 19:12 Відповісти
Хм. Быстро, однако.. (с)

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01.09.2022 19:19 Відповісти
Неделю трындели,что едут(на волах,что ли?).А тут по соточке и нах хауз...
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01.09.2022 19:24 Відповісти
Певне поїхали на артилерійську позицію рашистів для "а пастрелять" як парєчєнков.
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01.09.2022 19:28 Відповісти
і що ці їздуни скажуть після поїздки(в дорозі були довше, ніж на станції)
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01.09.2022 19:33 Відповісти
МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

https://t.me/nu_i_novyny/13026
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01.09.2022 19:35 Відповісти
то точно МАГАТЕ? чи оцінувати металобрухту?
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01.09.2022 19:43 Відповісти
подивимось по їх доповіді ...за шо вони там себе мають
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01.09.2022 19:46 Відповісти
Мені цікаво , чи зустрічалися представники МАГАТЕ з нашими полоненими там працівниками ЗАЕС ?
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01.09.2022 19:38 Відповісти
ні.. навряд...вони можливо і не знають що там є полонені...
ім покажуть щасливих і чистеньких працівників (мабуть з тих хто підписав звернення "наши отцы строили... мы за мир во всем мире... " )
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01.09.2022 20:09 Відповісти
россия созывает 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство ТАСС.РФ заявила, что заседание необходимо "в связи с обстрелом Киевом Запорожской АЭС". Согласно официальной позиции Киева, Запорожскую АЭС обстреливают российские войска.
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01.09.2022 19:39 Відповісти
Быстро справились. Не отнять. Профессионалы конечно. Всем бы так. Сколько же им отслюнявили? Знать бы. Так, для статистики.
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01.09.2022 19:41 Відповісти
Сцикливі орки, що навіть у заручники всіх не взяли? Лише половину місії !
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01.09.2022 19:42 Відповісти
Ну теперь хороший ужин в хорошем отеле (с дорогим красным вином "от радиации), потом баня или сауна (тоже "помогает") впридачу с "хорошими" проститутками или проститутами, а завтра очередная глубокая озабоченность.
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01.09.2022 19:48 Відповісти
Зрозуміли, що потрібно скоріше 3ї6атися звідти, бо там повний ПИ39ЕЦЬ!
(соррі за мій французький)
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01.09.2022 19:50 Відповісти
Потужный аргентинец Гросси покидает станцию... теперь вся надежда на безъядерное безопасное будущее лежит на 5-ти неизвестных членах....
а потом как красный крест заявят что мы ничего не решаем и не за что не отвечаем....
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01.09.2022 20:07 Відповісти
Пів року їхали, за годину справились,завидна роботоздатність
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01.09.2022 20:11 Відповісти
МАГАТЕ - це спеціалізована організація в структурі імпотентної архаїчної ООН. Тому все закономірно
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01.09.2022 20:19 Відповісти
Комиссия МАГАТЭ это живой щит ЕС которые прикрывают собой жизни миллионов украинцев
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01.09.2022 20:20 Відповісти
😂
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01.09.2022 20:24 Відповісти
Раз-два пиріжок, три-чотири бублик. Якось так.

Добавить нічого. Я думав, що дно це боневтік - президент, а ні ! Тут із низу постукали, а вам "сюпріз" камісія із мигити (на прой... ю електроатомостанцію), на чолі із атцом Гроссі (а ви думаєтє лігко паднять наногі восєм дєтєй).

А взагалі є одне запитання. А НАХРЕНА ВОНИ ПРИЇЗДЖАЛИ ?!
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01.09.2022 21:16 Відповісти
 
 