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Дружина розповідає окупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР, дружина військового РФ розповіла окупанту про удари ЗСУ по об’єктам на території АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"У нас до Крыма уже добрались. Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, #бает, вообще бомбят, п#здец как", – каже жінка.

Також розповідає, як хвилюється за чоловіка-окупанта: "Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня вообще, вся изревелась".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вены резала": Дружина окупанта намагалась покінчити життя самогубством, щоб чоловіка повернули з фронту. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Ну что ты мелешь, овца глупая? Это просто камни с неба, как вы, крысчане и заказывали.
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01.09.2022 19:51
+24
В Параше всё "прекрасно". Особенно крымняшские сортиры.
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01.09.2022 20:06
+15
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01.09.2022 20:02
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Ну что ты мелешь, овца глупая? Это просто камни с неба, как вы, крысчане и заказывали.
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01.09.2022 19:51 Відповісти
она пиво пьет и ее не берет , прикинь из чего там пиво делают, если после него затащить должно.
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01.09.2022 19:55 Відповісти
В Параше всё "прекрасно". Особенно крымняшские сортиры.
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01.09.2022 20:06 Відповісти
... с головой
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01.09.2022 20:17 Відповісти
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01.09.2022 20:36 Відповісти
всього 15 разів? з 24 лютого? як мало вона думає..
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01.09.2022 19:53 Відповісти
Че ревешь, организм, белые жигули получишь, если что.
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01.09.2022 19:53 Відповісти
Що ж, карма вона така
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01.09.2022 19:54 Відповісти
Это п#здец? Это ху#ня, п#здец будет чуть позже. Пей пиво, жуй чупачупс и не думай о дурном, пока дурной в окопах гниет.
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01.09.2022 19:57 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей.
(C) Sigi Bernhard
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01.09.2022 20:00 Відповісти
(c) Андрей Орлов (Орлуша)
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01.09.2022 20:43 Відповісти
Шикарно!
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02.09.2022 13:57 Відповісти
Вообще-то у меня в оригинале было не солдаты, а кацапы. Коммент от 09.08.2022 07:22
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01.09.2022 22:54 Відповісти
З кацапами краще!
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02.09.2022 13:50 Відповісти
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01.09.2022 20:02 Відповісти
Такой сложный этот уззкий ызык, бомбят пи*дец как что ? Ей нравится или нет ? Они говорят пи*дец как красиво или вкусно, не понять никогда мне пацаков
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01.09.2022 20:03 Відповісти
У кацапов мат с феней - родной язык. О литературном русском там и не слышали.
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01.09.2022 20:37 Відповісти
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
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02.09.2022 10:25 Відповісти
красивое: Байрактар где-то в степях Херсона резвится....
https://twitter.com/i/status/1565376783435849728
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01.09.2022 20:05 Відповісти
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01.09.2022 20:14 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, *****!
А коаще уйопуй в свій Мухосранск.
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01.09.2022 20:16 Відповісти
Вроде как только два раза классно бомбанули.
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01.09.2022 20:22 Відповісти
Нічого,виродки болотні,і у вас буде війна,справжня!!!
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01.09.2022 20:23 Відповісти
Драпай самиця кацапська десь за Урал бо і "вороньож бамбіть будєм"! Драпай поки міст стоїть, бо потім вплав доведеться!
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01.09.2022 20:24 Відповісти
Яду випила б, відразу візьме на той світ.
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Та то камні з неба як вони і просили.
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01.09.2022 20:48 Відповісти
Какой у них тошнотный говор, акают бекают, такие твари все конченые, русские гниды
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01.09.2022 20:54 Відповісти
Досить вже цi фейковi розмови викладувати.
Крим отримав мабуть 0.01% від того скільки було розбомблено в Україні. І що, в нас мабуть усі здалися та деморалізовані після таких бомбардувань?

Відчуло, почуло та повсиралось після атак по авіабазам та складам мабуть також 0.01% від населення Криму. Для інших 99% це просто фон у телевізорі.

От коли та якщо в нас з'являться ракети на 300 км і буде можливість відправляти їх у відпустку в Крим кожного дня - от тоді зовсім інша справа.
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01.09.2022 21:02 Відповісти
Вони там без матів взагалі вміють розмовляти? Чи їм мат як нам вода потрібний?
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01.09.2022 21:24 Відповісти
ви по Львову ходили? чули мат кожні 100 метрів
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01.09.2022 21:42 Відповісти
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!

Все бросая и все кляня,

Патетично ломая руки -

"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?

Я ж не Путин и не Шойгу!

Я ж не доктор и не профессор -

Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!

Разбирать их - не мой, блин, труд!

Мне ж сказали - Крым наш навеки!

Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,

Верил в новые рубежи!

Я ж все продал, чтоб жить у моря!

И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -

Локтем, когтем, бедром, багром,

Дочь - мамашу, супруг - супруга,

На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,

Биться мордами о забор

С обреченностью проигравших,

Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,

Получая прикладом в лоб,

А очнувшись - зубрить Шевченко,

Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,

Сколько вы ни лижите плеть,

Лишь потыкают берцем с края

И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем

Все ж сумеет прорваться в порт,

Чтоб по скользким от крови сходням

На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,

И не от тесноты кают,

Просто рушащаяся Рашка -

Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,

А возможно - и в голове,

Вас поучит еще Кадырка

Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца

Круче русской блатной души,

Приспособят пахать китайцы

Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,

Раздражительные весьма,

Будут очень на вас сердиты.

После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,

Завтра вашему - быть таким,

И за вас не впряжется, суки,

Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами

Иль утопят в дерьме параш,

Заслужили вы это сами,

Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!

Заслужил - что купил, то жуй! -

Не один лишь тиран отмщенье,

Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,

Вас ничто уже не спасет.

А в бомжи или в грузы 200 -

Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
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01.09.2022 21:40 Відповісти
Панаехавшие?
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02.09.2022 08:24 Відповісти
 
 