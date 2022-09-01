Дружина розповідає окупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР, дружина військового РФ розповіла окупанту про удари ЗСУ по об’єктам на території АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"У нас до Крыма уже добрались. Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, #бает, вообще бомбят, п#здец как", – каже жінка.

Також розповідає, як хвилюється за чоловіка-окупанта: "Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня вообще, вся изревелась".

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