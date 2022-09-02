У вересні Мін’юст намагатиметься подати позови до ВАКСу щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб
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Міністерство юстиції, яке у четвер виграло у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) першу справу про застосування санкцій про стягнення в дохід держави приватних активів громадянина Росії та власника низки українських компаній Володимира Євтушенкова, планує подати подібні позови вже у вересні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.
"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", - сказала вона.
За її словами, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.
"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", – зазначила Мудра.
Заступниця міністра зазначила, що перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", "людини з найближчого оточення Путіна".
Як повідомлялося, можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення у травні цього року законодавства про санкції. ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову, а після рішення суду сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.
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якщо ок - повернемо нащадкам років через 50
ввели проти Бені..наставника Зе
Твари продажные хабадские **********.
а зі скількох вже познімали звинувачення, через те що хєр на цю роботу забили