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Новини Політика України
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Дерипаска (75) конфіскація (458) Мін'юст (919) санкції (6827) Янукович (10406) Курченко (203) Антикорупційний суд (1100)

У вересні Мін’юст намагатиметься подати позови до ВАКСу щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

янукович

Міністерство юстиції, яке у четвер виграло у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) першу справу про застосування санкцій про стягнення в дохід держави приватних активів громадянина Росії та власника низки українських компаній Володимира Євтушенкова, планує подати подібні позови вже у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі  агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", - сказала вона.

За її словами, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

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"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", – зазначила Мудра.

Заступниця міністра зазначила, що перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", "людини з найближчого оточення Путіна".

Як повідомлялося, можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення у травні цього року законодавства про санкції. ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову, а після рішення суду сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
А з 2014 року цього не можна було зробити?
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01.09.2022 20:04
+4
може непотрібно так спішити, прошло всього 8 років, ще не всім взятки з откатами взяли, рошенко не спішив, і ви сядьте подрочіть.
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01.09.2022 20:12
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А з 2014 року цього не можна було зробити?
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01.09.2022 20:04 Відповісти
Деркача , Наумова, Баканова,бужанского…………,⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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01.09.2022 20:26 Відповісти
може непотрібно так спішити, прошло всього 8 років, ще не всім взятки з откатами взяли, рошенко не спішив, і ви сядьте подрочіть.
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01.09.2022 20:12 Відповісти
подано-взято-откачено--ще років 10 мона соплі жувати-за такі бабки ну дуже смачні соплі
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01.09.2022 20:18 Відповісти
Не поняв, вони шо до сих пір не конфісковані?!
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01.09.2022 20:19 Відповісти
ні їх розшукували
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01.09.2022 20:21 Відповісти
Тепер поняв.
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01.09.2022 20:23 Відповісти
Сказано ж - це дуже копітка робота. Мабуть копають.
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01.09.2022 20:28 Відповісти
Ага, навіть лопати невитримують таку нагрузку
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01.09.2022 20:30 Відповісти
"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", - зазначила Мудра. Джерело: https://censor.net/ua/n3364544
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01.09.2022 21:44 Відповісти
Та кАнЄШно ж...
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01.09.2022 22:10 Відповісти
Так швидко як мокре горить...
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01.09.2022 20:22 Відповісти
в мене пропозиція - ото починати вже заарештовувати майно теперішніх керманичів..а потім подивимосььрозслідуємо..подумаємо..

якщо ок - повернемо нащадкам років через 50
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01.09.2022 20:23 Відповісти
а ще санкціі США
ввели проти Бені..наставника Зе
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01.09.2022 20:56 Відповісти
Забула Сталіна, Гітлера, Катьку другу, Петрика першого і ту мавпу, що мільйон років тому камнями кидалася.
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01.09.2022 21:23 Відповісти
Хоть раз - можна сначала забрать, а уж потом - объявлять ?
Твари продажные хабадские **********.
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01.09.2022 21:36 Відповісти
Мінюст зайнятий чимось важним не встигає за 8 років
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01.09.2022 21:37 Відповісти
За часів Пороха з Яника здерли кілька мільярдів. З газпрому теж.
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01.09.2022 22:37 Відповісти
Та досить вже цієї брехні. Усі знають, що Гостинний двір і підземний простір під торговий центр під Поштовою площею належить Януковичу. Хоч хтось щось там арештував чи повернув державі?
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01.09.2022 21:48 Відповісти
не пройшло і вісім років як згадали що справа є,

а зі скількох вже познімали звинувачення, через те що хєр на цю роботу забили
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01.09.2022 22:19 Відповісти
Ця пісня буде вічною...
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01.09.2022 22:34 Відповісти
Як говорив один аналітик, "Вони до цього часу крали з прибутків,далі будуть красти зі збитків". У нас збитки такі що масштабно крадуть допомогу і таки почали жерти так званих своїх.
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02.09.2022 00:04 Відповісти
Що знову?
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02.09.2022 07:15 Відповісти
 
 