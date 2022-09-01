У Херсоні зрадниками стали троє директорів шкіл та 10 завідуючих дитячих садочків, - мерія
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У Херсоні колаборантами стали троє директорів шкіл і десять керівників дитсадків, але серед педагогів цих закладів є ті, що категорично не згодні співпрацювати з окупантами.
Про це Укрінформу розповіла тимчасово виконуюча повноваження Херсонського міського голови Галина Лугова, передає Цензор.НЕТ.
"171 освітній заклад у Херсоні. На сьогодні у нас пішли на співпрацю три директори школи, але це не говорить про педагогічний склад закладів – учителі чинять спротив навіть у тих школах, де директори погодилися на співпрацю з ворогом. І десять завідуючих дитячих садочків, які погодилися на співпрацю (з ворогом. – Ред.), але й тут серед педагогічних працівників є ті, що категорично не згодні співпрацювати з окупантами", - каже Лугова.
Вона пояснила, що вчителі, які не співпрацюють з окупантами і які знаходяться вдома - "на простої", отримують заробітну платню. Відповідно, у загарбників дефіцит учителів, кадрів катастрофічний. "У них один їх "директор" буде "очолювати", наприклад, три школи - №7, 36 і 32", - каже Лугова.
Що стосується організації навчання школярів в українській школі, то, як повідомила Лугова, всі питання погоджуються з батьками учнів. При цьому діти, які нині перебувають на загарбаній території, з огляду на безпековий фактор, перейшли саме на сімейну форму навчання, зазначила Лугова.
Дистанційна форма пропонується тим учасникам навчального процесу, які виїхали з окупації в інші області країни – цю форму навчання організували 35 директорів шкіл, що знаходяться на підконтрольній території.
Будь ласка, зачекайте...
А те, що з 171 освітнього закладу в Херсоні знайшлось 13 зрадників (8%) Ви важаєте ватним...
Треба думати, а потім писати ....
подоляк на днях написав, чому не підірвали...дивна позиція...але не більш дивна ніж економія 7млрд на непідготовці до вторгнення ізагалі..
ну приедут к тебе в квартиру - дай им з.п. такую же шо была.
а чо так? а чо нет? а чо Херсон..... скажем так, отрицательно защитили? фошист блин.
- Что ты Сарочка, конечно же нет. Гитлер был бесноватый, а не е@анутый.
у совка войск было столько наготове шо вермахт 4млн. дидов пленными взял к октябрю бл..
а техники - больше чем у всего мира, включая ту же Германию, т.е. Третий Рейх.
дебилы так "срав.нивают"
А тепер через них ці люди стоять перед вибором або жити по правилам окупантів, або смерть. Засуджувати за те, що вони не вибрали смерть? Ні, на це мають право лише ті, хто були у такій ситуації і не здались.
Але якщо Україна не звільнить ці території, то за рік там вже будуть роздавати паспорти. І тут вже ваше питання стане відкритим. Це питання часу.
Ермак наверно?
Люди в складному становищі, на одному патріотизмі та вірі в деокупацію протриматися неможливо.
Ця тема чим далі тим більше буде загострюватися на окупованих територіях, це поки лише квіточки.
Буде дуже погано, якщо людей з Херс. та Зап. областей згодом почнуть називати зрадниками, як вже було з донбасцями.
Це буде на руку кремлю і ще більше розколить народ.
В любом случае по кацапским законам человек до 14 лет неподсуден. Включая и убийство. В чем проблема любому ученику достать нож и на глазах у всех зарезать директора или учителя? В том числе и в Белгороде и Ростове, когда там будут вести пропаганду и там же вполне могут быть сироты или беженцы в таком возрасте. Убивайте, убивайте, убивайте предателей. При помощи ваших детей, которым хуже уже не станет. Человек в 12-13 лет вполне способен физически зарезать даже взрослого мужика, если напасть неожиданно и бить крепко. Между прочим, ватные беженцы тоже имеются и их можно за деньги зарядить на такую акцию своим ребенком. На России непосредственно, где они сейчас находятся. Выступил в актовом зале какой-то подонок - сдох через полчаса в коридоре. И никто не прячется, ведь сделать ничего нельзя.
оно то хорошо махать пальцами по клавиатуре. ничего мол не сделают, ага. только человеком будет тот кто зарезал - относительно.
на "простое", можно потерять работу.