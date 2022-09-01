У Херсоні зрадниками стали троє директорів шкіл та 10 завідуючих дитячих садочків, - мерія

У Херсоні колаборантами стали троє директорів шкіл і десять керівників дитсадків, але серед педагогів цих закладів є ті, що категорично не згодні співпрацювати з окупантами.

Про це Укрінформу розповіла тимчасово виконуюча повноваження Херсонського міського голови Галина Лугова, передає Цензор.НЕТ.

"171 освітній заклад у Херсоні. На сьогодні у нас пішли на співпрацю три директори школи, але це не говорить про педагогічний склад закладів – учителі чинять спротив навіть у тих школах, де директори погодилися на співпрацю з ворогом. І десять завідуючих дитячих садочків, які погодилися на співпрацю (з ворогом. – Ред.), але й тут серед педагогічних працівників є ті, що категорично не згодні співпрацювати з окупантами", - каже Лугова.

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Вона пояснила, що вчителі, які не співпрацюють з окупантами і які знаходяться вдома - "на простої", отримують заробітну платню. Відповідно, у загарбників дефіцит учителів, кадрів катастрофічний. "У них один їх "директор" буде "очолювати", наприклад, три школи - №7, 36 і 32", - каже Лугова.

Що стосується організації навчання школярів в українській школі, то, як повідомила Лугова, всі питання погоджуються з батьками учнів. При цьому діти, які нині перебувають на загарбаній території, з огляду на безпековий фактор, перейшли саме на сімейну форму навчання, зазначила Лугова.

Дистанційна форма пропонується тим учасникам навчального процесу, які виїхали з окупації в інші області країни – цю форму навчання організували 35 директорів шкіл, що знаходяться на підконтрольній території.