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Міністр оборони Швеції Хультквіст підтвердив новини про новий пакет військової допомоги для України,- Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст підтвердив новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, важливі інструменти будуть відправлені військовим на передову,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відмінні новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні під час відеоконференції. Деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам… як це роблять старі друзі!", - написав Резніков.

Також читайте: Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Archers! И побольше! please....
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01.09.2022 21:26
+8
Спс Швеции за AT4,RBS70,Carl Gustaf и многое другое.
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01.09.2022 21:34
+7
Сколько смогут - все згодится, лишним не будет. Просто я большой фанат этих Шведских САУшек.
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01.09.2022 21:49
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Archers! И побольше! please....
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01.09.2022 21:26 Відповісти
Всего 24 в ВС Швеции, сколько смогут дать?), вот именно.
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01.09.2022 21:31 Відповісти
Сколько смогут - все згодится, лишним не будет. Просто я большой фанат этих Шведских САУшек.
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01.09.2022 21:49 Відповісти
Лучники на сегодняшний день лучшие САУ. Не буду приводить характеристики. Лучше французов однозначно. Ждем.
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01.09.2022 22:21 Відповісти
Пусть 23 дадут,одной им хватит,они уже под защитой НАТО
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01.09.2022 22:18 Відповісти
Спс Швеции за AT4,RBS70,Carl Gustaf и многое другое.
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01.09.2022 21:34 Відповісти
так дійсно Арчіра б і побільше. і снарядів до нього побільше
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01.09.2022 21:45 Відповісти
Дякуємо.
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01.09.2022 22:11 Відповісти
У час Північної війни Петро І контрабандою закупав у шведів до третини озброєння для війни з її армією! Ми отримуємо якісне шведське озброєння "просто так" "Свенске" - надійність!!!
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01.09.2022 22:20 Відповісти
Головне, щоб дерьмак не долучився до розподiлу цiеi допомоги...
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01.09.2022 22:38 Відповісти
на испытания 10 39E/F Gripen мы их проверим в боевых условиях ..
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02.09.2022 03:48 Відповісти
 
 