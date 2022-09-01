Міністр оборони Швеції Хультквіст підтвердив новини про новий пакет військової допомоги для України,- Резніков
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Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст підтвердив новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, важливі інструменти будуть відправлені військовим на передову,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Відмінні новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні під час відеоконференції. Деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам… як це роблять старі друзі!", - написав Резніков.
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