Ідентифікований танкіст 15-ї "миротворчої" бригади ЗС РФ Шматов, який вихвалявся воєнними злочинами на Харківщині, - ЗМІ

Журналісти "Схеми" верифікували зміст аудіоперехоплення СБУ та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні. Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ї "миротворчої" бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У травні СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови неназваного російського військовослужбовця з батьком, під час якої солдат вихвалявся обстрілами будинків мирних мешканців та захопленням в полон і подальшому катуванні українських військових.

"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", – ділився враженнями з батьком військовий РФ, який на момент розмови перебував на території України.

Солдат також розповів, що вони обстрілювали українське село з "Градів", мінометів, БУКів, а також зізнався, що разом із товаришами по службі залякував місцевих та відбирав у них продукти: "Сейчас вон пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… по людям вон прошлись. А смысл им залуп***ся? У нас стволы. У нас танк, ёпта. Кто-нибудь что-нибудь залу***тся – минус дом и живи, как хочешь, на улице", – йшлося на перехопленні спецслужби.

"Схеми" змогли ідентифікувати цього російського солдата. Це – 21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані "миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів" Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.

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"Схеми" отримали повні, раніше не опубліковані перехоплені розмови військовослужбовця Шматова, у яких солдат з-поміж іншого докладно описує місцевість. Завдяки цим записам, а також спираючись на технічні дані трафіків – вежі стільникового зв’язку, через які проходило з’єднання телефону Шматова – журналісти з’ясували, де саме перебував солдат РФ, який зізнався у діях, які, за нормами міжнародного гуманітарного права, належать до воєнних злочинів. Це село Піски-Радьківські, що на досі тимчасово окупованій частині території Харківщини. У місцевій громаді підтвердили сказане російським солдатом у перехопленій СБУ розмові: армійці жорстоко поводилися з цивільним населенням, декого брали в заручники.

Також у селі в той час дійсно потрапили в полон декілька українських військовослужбовців, згідно з даними джерел "Схем" у розвідці. Їхні імена з міркувань безпеки у відомстві не розкривають.

Супутникові фото, які замовили журналісти, а також відео, передане редакції місцевими жителями, свідчать про численні руйнування приватних будинків, місцевої школи та Будинку вчителів у селі Піски-Радьківські.

Окремо, завдяки даним трафіку мобільного Станіслава Шматова, журналістам вдалося встановити рух його бригади територією України. Спочатку вони зайшли у Чернігівську область, де телефон з 3 по 31 березня ловив станції від села Бригінці до міста Ніжин на Чернігівщині. Потім телефон тимчасово зник "з радарів". Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ у ті дні, окремі підрозділи збройних сил РФ здійснювали "часткове виведення", зокрема, з території Чернігівської області, залишаючи підбиту техніку.

Наступного разу телефон танкіста Шматова з’явився в українській мережі у середині квітня, з’єднавшись із вежею, що розташована на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. І вже за кілька днів його розмову перехопила СБУ. Після 15 квітня, тобто початку окупації села Піски-Радьківські, мобільний телефон Шматова на 10 днів зник з радарів. А потім з’явився вже у сусідній області – Слов’янському районі Донеччини. Після 1 травня шлях військового в Україні взагалі перервався, принаймні телефон, з якого він говорив з родичами та зізнавався у воєнних злочинах, перестав з’являтися в українській мережі.

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"Схемам" вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.

Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: "Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех" – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців. Дізнавшись, що говорить з журналістом, танкіст Шматов почав погрожувати: "Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".