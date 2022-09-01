Ідентифікований танкіст 15-ї "миротворчої" бригади ЗС РФ Шматов, який вихвалявся воєнними злочинами на Харківщині, - ЗМІ
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Журналісти "Схеми" верифікували зміст аудіоперехоплення СБУ та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні. Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ї "миротворчої" бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У травні СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови неназваного російського військовослужбовця з батьком, під час якої солдат вихвалявся обстрілами будинків мирних мешканців та захопленням в полон і подальшому катуванні українських військових.
"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", – ділився враженнями з батьком військовий РФ, який на момент розмови перебував на території України.
Солдат також розповів, що вони обстрілювали українське село з "Градів", мінометів, БУКів, а також зізнався, що разом із товаришами по службі залякував місцевих та відбирав у них продукти: "Сейчас вон пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… по людям вон прошлись. А смысл им залуп***ся? У нас стволы. У нас танк, ёпта. Кто-нибудь что-нибудь залу***тся – минус дом и живи, как хочешь, на улице", – йшлося на перехопленні спецслужби.
"Схеми" змогли ідентифікувати цього російського солдата. Це – 21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані "миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів" Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.
"Схеми" отримали повні, раніше не опубліковані перехоплені розмови військовослужбовця Шматова, у яких солдат з-поміж іншого докладно описує місцевість. Завдяки цим записам, а також спираючись на технічні дані трафіків – вежі стільникового зв’язку, через які проходило з’єднання телефону Шматова – журналісти з’ясували, де саме перебував солдат РФ, який зізнався у діях, які, за нормами міжнародного гуманітарного права, належать до воєнних злочинів. Це село Піски-Радьківські, що на досі тимчасово окупованій частині території Харківщини. У місцевій громаді підтвердили сказане російським солдатом у перехопленій СБУ розмові: армійці жорстоко поводилися з цивільним населенням, декого брали в заручники.
Також у селі в той час дійсно потрапили в полон декілька українських військовослужбовців, згідно з даними джерел "Схем" у розвідці. Їхні імена з міркувань безпеки у відомстві не розкривають.
Супутникові фото, які замовили журналісти, а також відео, передане редакції місцевими жителями, свідчать про численні руйнування приватних будинків, місцевої школи та Будинку вчителів у селі Піски-Радьківські.
Окремо, завдяки даним трафіку мобільного Станіслава Шматова, журналістам вдалося встановити рух його бригади територією України. Спочатку вони зайшли у Чернігівську область, де телефон з 3 по 31 березня ловив станції від села Бригінці до міста Ніжин на Чернігівщині. Потім телефон тимчасово зник "з радарів". Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ у ті дні, окремі підрозділи збройних сил РФ здійснювали "часткове виведення", зокрема, з території Чернігівської області, залишаючи підбиту техніку.
Наступного разу телефон танкіста Шматова з’явився в українській мережі у середині квітня, з’єднавшись із вежею, що розташована на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. І вже за кілька днів його розмову перехопила СБУ. Після 15 квітня, тобто початку окупації села Піски-Радьківські, мобільний телефон Шматова на 10 днів зник з радарів. А потім з’явився вже у сусідній області – Слов’янському районі Донеччини. Після 1 травня шлях військового в Україні взагалі перервався, принаймні телефон, з якого він говорив з родичами та зізнавався у воєнних злочинах, перестав з’являтися в українській мережі.
"Схемам" вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.
Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: "Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех" – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців. Дізнавшись, що говорить з журналістом, танкіст Шматов почав погрожувати: "Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".
Будь ласка, зачекайте...
приїзжай, до 50 тис ще трохи не вистачає
Какой то орк тоже говорит с кем то на параше - Уууу, тут такие все верующие, возле каждого села "крест".
угу, только вот "вера" так помогает, прямо как против той же падали с северо-востока, что и сто лет назад. плавосравные блатья бла. особенно Властелины овец и бурятины - ну прямо сплошное плавосравие. Хотя ваня Рязаня еще даже хуже чем эти ...... прости, Муссолини, недочеловеки.
А что до ликвидации подонков на России во время войны здесь и сейчас - приоритет должен быть на тех, кто несет вреде сейчас и в будущем, а не тех, кто совершил тяжкое преступление. То есть ликвидировать пропагандиста в 100 раз полезнее, чем самого зверского орка, который может уже и воевать не будет. А акция устрашения для того, что вбить той же категории лиц желание сидеть на месте и не рыпаться, - так у них финансовая мотивация есть, это очень мощный фактор, запугивать бесполезно. А вот воспитательница детского сада с зарплатой в 12500 рублей, трусливая и жалкая, но тем не менее ставящее детей в виде свастики и промывающая мозги, - это легко запугиваемая цель, которая увидев, как ее коллегу уничтожили с помощью взрывного устройства или же просто зарезали, сразу включит заднюю и откажется от своей работы, так как итак платят копейки. 10 акций и уже внятный страх. Она, как и многие другие бюджетники с низкими зарплатами, - цели номер один, легкодоступные даже для новичков-диверсантов. Простых орков это никогда не запугает, они мотивированы за деньги и привилегии делать то, что делают. Как и высшее руководство, кто уже до конца замазан и назад не сдаст, их пугать бессмысленно, но эффективно уничтожать.