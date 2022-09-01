Питання про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів, - Ткаченко
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Питання про внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів.
Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом, що відбувся за результатами їхньої зустрічі в Національному музеї України в Другій світовій війні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Досьє об'єкта на фінальному етапі. Я радий, що ми отримали запевнення від керівництва ЮНЕСКО, що наше подання буде розглянуто негайно. Я гадаю, що навіть не цього місяця, а буквально днями це питання буде вирішено", - сказав він.
За словами Ткаченка, до розробки досьє культурного об'єкта було залучено українських експертів та їхніх італійських колег, водночас ініціативу України підтримали в ЮНЕСКО, зокрема, генеральна директорка Одрі Азуле.
Очільник МКІП підкреслив, що внесення історичного центру Одеси до переліку ЮНЕСКО є символічним кроком, покликаним нагадати Росії, що світ з Україною.
"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли першочергово, але це певною мірою сигнал від світового співтовариства, що українські культурні об'єкти буде захищено. Росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами світ", - наголосив він.
Про свою широку підтримку України в "одеському питанні" заявив віцепрезидент Схінас, зазначивши, що місто заснували його співвітчизники - греки.
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і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f
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Реєстрація: 24.08.2022
Так шо нехай іі зносять з того пьедісталу
А КАТЬКУ НА СВАЛКУ
На территории современной Одессы существовало поселение еще во II столетии, и называлось оно Гавань-Истриан. В этом веке данное место было найдено, когда по указанию римского императора Адриана было изучено Черноморское побережье.
Намного ранее - примерно в VI столетии до н. э. - на этой территории была греческая колония, называемая Istrian, а также гавань, которая позднее стала портом Skopeli. Некоторые древние предметы той поры находятся и до сих пор - например, во время строительных работ. Их изучение дает повод полагать, что они принадлежат как раз периоду, когда Черноморское побережье было греческим.
В частности, важные артефакты были найдены в 2008 году во время реконструкции Приморского бульвара. Тогда здесь обнаружились остатки древнегреческого поселения, о чем свидетельствует наличие алтаря бога Зевса, старинных монет, осколков амфор, керамических изделий. Было принято решение никуда не перемещать находки, а создать филиал Археологического музея непосредственно около этого места, накрыв его стеклянным куполом.
https://od-news.com/2022/02/18/odessa-kak-zastenchivaya-ledi-skryvaet-svoj-vozrast-osnovnye-versii-togo-skolko-ej-let/
http://adsl.kirov.ru/projects/articles/2012/03/12/kelty-v-ukraine/
шо і потрібно було доказати
Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики
https://youtu.be/5d1OsQH9wwU
23 авг. 2022 г. Як (не)готувалися до війни наші музеї та міністр культури Олександр Ткаченко? Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так сталося, що Ткаченко не чув нічого про війну аж до ранку 24 лютого, а росіяни окупували скіфське золото та музей Архипа Куїнджі
28.08.2022 12:35
Но есть моменты, которые требуют профессионализма - ЦЕНТР ОДЕССЫ стоит на сплошных старых катакомбах - там 20 этажей построить нереально
Катакомбы под старой Одессой везде - там фундаменты под 20 этажные дома сделать нереально.
классический пример - многоэтажный паркинг в скале прямо перед зданием Монте Карло
Его недавно сделали по каким то эскизам.
Собрать в кучу где нибудь в стороне, как памятники ленину и пусть туда ездят совкодрочелы и новоотсосовцы.