Питання про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів, - Ткаченко

Питання про внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом, що відбувся за результатами їхньої зустрічі в Національному музеї України в Другій світовій війні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Досьє об'єкта на фінальному етапі. Я радий, що ми отримали запевнення від керівництва ЮНЕСКО, що наше подання буде розглянуто негайно. Я гадаю, що навіть не цього місяця, а буквально днями це питання буде вирішено", - сказав він.

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За словами Ткаченка, до розробки досьє культурного об'єкта було залучено українських експертів та їхніх італійських колег, водночас ініціативу України підтримали в ЮНЕСКО, зокрема, генеральна директорка Одрі Азуле.

Очільник МКІП підкреслив, що внесення історичного центру Одеси до переліку ЮНЕСКО є символічним кроком, покликаним нагадати Росії, що світ з Україною.

"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли першочергово, але це певною мірою сигнал від світового співтовариства, що українські культурні об'єкти буде захищено. Росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами світ", - наголосив він.

Про свою широку підтримку України в "одеському питанні" заявив віцепрезидент Схінас, зазначивши, що місто заснували його співвітчизники - греки.