УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10374 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
1 939 53
Одеса (4013) Ткаченко Олександр (459) ЮНЕСКО (136)

Питання про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Питання про внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО буде вирішено протягом декількох днів.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом, що відбувся за результатами їхньої зустрічі в Національному музеї України в Другій світовій війні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Досьє об'єкта на фінальному етапі. Я радий, що ми отримали запевнення від керівництва ЮНЕСКО, що наше подання буде розглянуто негайно. Я гадаю, що навіть не цього місяця, а буквально днями це питання буде вирішено", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС звернулось до ЮНЕСКО через погрози рашистів забирати дітей на окупованих територіях, - Ніколенко

За словами Ткаченка, до розробки досьє культурного об'єкта було залучено українських експертів та їхніх італійських колег, водночас ініціативу України підтримали в ЮНЕСКО, зокрема, генеральна директорка Одрі Азуле.

Очільник МКІП підкреслив, що внесення історичного центру Одеси до переліку ЮНЕСКО є символічним кроком, покликаним нагадати Росії, що світ з Україною.

"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли першочергово, але це певною мірою сигнал від світового співтовариства, що українські культурні об'єкти буде захищено. Росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами світ", - наголосив він.

Про свою широку підтримку України в "одеському питанні" заявив віцепрезидент Схінас, зазначивши, що місто заснували його співвітчизники - греки.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
ух ты , как быстро, этот вопрос висел в воздухе лет 5 , но как только катьку решили сносить сразу включили юнеско, вот вам и не подкупная организация.
показати весь коментар
01.09.2022 22:42
+13
Министр пророссийской культуры в Украине пытается спасти Екатерину ( видимо кацапы бабок пообещали)
показати весь коментар
01.09.2022 22:41
+10
Це місто заснували кельти 2500 тому назад,потом грекі, потом был Витос , потом турки со своей Хаджибеем ( лиман до сих пор так даётся), потім запорожці і тількі 200 років назад туда приперлась Катерина .

і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.08.2022
показати весь коментар
01.09.2022 22:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З катериною не внесуть , цим же новодєлом нашкодили історичному центрові правда ткаченко?
показати весь коментар
01.09.2022 22:23 Відповісти
Катерина - це репліка та не несе історичної цінності.
показати весь коментар
01.09.2022 22:38 Відповісти
А до катерины разве этого города не было ???
показати весь коментар
01.09.2022 22:47 Відповісти
ти дебіл
показати весь коментар
02.09.2022 07:30 Відповісти
Це місто заснували кельти 2500 тому назад,потом грекі, потом был Витос , потом турки со своей Хаджибеем ( лиман до сих пор так даётся), потім запорожці і тількі 200 років назад туда приперлась Катерина .

і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
Leonid Buryak 79d9472f

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.08.2022
показати весь коментар
01.09.2022 22:51 Відповісти
Вот видите - Катерина просто сплагиатила у неандертальцев поселение
Так шо нехай іі зносять з того пьедісталу
показати весь коментар
01.09.2022 23:11 Відповісти
Де Рибас и лестницу можно не трогать
А КАТЬКУ НА СВАЛКУ
показати весь коментар
01.09.2022 23:32 Відповісти
Версия, берущая начало с VI столетия до н. э.: Одессе более 2500 лет

На территории современной Одессы существовало поселение еще во II столетии, и называлось оно Гавань-Истриан. В этом веке данное место было найдено, когда по указанию римского императора Адриана было изучено Черноморское побережье.

Намного ранее - примерно в VI столетии до н. э. - на этой территории была греческая колония, называемая Istrian, а также гавань, которая позднее стала портом Skopeli. Некоторые древние предметы той поры находятся и до сих пор - например, во время строительных работ. Их изучение дает повод полагать, что они принадлежат как раз периоду, когда Черноморское побережье было греческим.

В частности, важные артефакты были найдены в 2008 году во время реконструкции Приморского бульвара. Тогда здесь обнаружились остатки древнегреческого поселения, о чем свидетельствует наличие алтаря бога Зевса, старинных монет, осколков амфор, керамических изделий. Было принято решение никуда не перемещать находки, а создать филиал Археологического музея непосредственно около этого места, накрыв его стеклянным куполом.
показати весь коментар
01.09.2022 23:14 Відповісти
А где пожалуйста ?

https://od-news.com/2022/02/18/odessa-kak-zastenchivaya-ledi-skryvaet-svoj-vozrast-osnovnye-versii-togo-skolko-ej-let/
показати весь коментар
01.09.2022 23:33 Відповісти
Из источников доподлинно известно, что кельты побывали и в Северном Причерноморье. Так, например, в III веке до н. э. их племена угрожали греческой колонии Ольвия (близ современного Николаева).

http://adsl.kirov.ru/projects/articles/2012/03/12/kelty-v-ukraine/
показати весь коментар
01.09.2022 23:36 Відповісти
Катерина тільки сифіліс у своїй манді заснувала, більше нічого.
показати весь коментар
01.09.2022 22:53 Відповісти
про заснування в Гаджибеі ‼️‼️‼️

шо і потрібно було доказати
показати весь коментар
01.09.2022 23:13 Відповісти
Я в Одессе родилась
показати весь коментар
01.09.2022 23:34 Відповісти
Роддом на старопортофранковской улице
показати весь коментар
01.09.2022 23:47 Відповісти
У меня даже кошка из одесских дворян , но со словацким паспортом
показати весь коментар
01.09.2022 23:50 Відповісти
Ось тому площу треба назвати імені СТЕПАНА Бандери .
показати весь коментар
02.09.2022 00:16 Відповісти
Не слухай путлерТВ пропоганду- вони брешуть. Катька немає відношення до заснування міста.
показати весь коментар
01.09.2022 22:58 Відповісти
Министр пророссийской культуры в Украине пытается спасти Екатерину ( видимо кацапы бабок пообещали)
показати весь коментар
01.09.2022 22:41 Відповісти
‼️‼️‼️ПРО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО

Про@бали. Як окупували скіфське золото і музей Куїнджі #шоубісики

https://youtu.be/5d1OsQH9wwU

23 авг. 2022 г. Як (не)готувалися до війни наші музеї та міністр культури Олександр Ткаченко? Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так сталося, що Ткаченко не чув нічого про війну аж до ранку 24 лютого, а росіяни окупували скіфське золото та музей Архипа Куїнджі

28.08.2022 12:35
показати весь коментар
01.09.2022 22:43 Відповісти
Труха с Лампочкой застроили центр Одессы уродливыми курьими ножками по 20 этажей и после этого мечтают куда-то попасть. Сначала надо всё это дерьмо снести вместе с их парашными "застройщиками", а потом о чём-то говорить...
показати весь коментар
01.09.2022 22:41 Відповісти
Труханова защищать не буду.

Но есть моменты, которые требуют профессионализма - ЦЕНТР ОДЕССЫ стоит на сплошных старых катакомбах - там 20 этажей построить нереально
показати весь коментар
01.09.2022 22:46 Відповісти
Та шо вы такое таки говорите. Мне это таки привиделось, и не только это...
показати весь коментар
01.09.2022 22:59 Відповісти
Может в том месте нет катакомб
Катакомбы под старой Одессой везде - там фундаменты под 20 этажные дома сделать нереально.
показати весь коментар
01.09.2022 23:08 Відповісти
Иначе бы Одессу уже застроили как центр Нью-Йорка - одесситы могут
показати весь коментар
01.09.2022 23:09 Відповісти
Таки и там есть. Они сваи по 25 м в грунт забивают, так часть свай уходит вниз, пробивая катакомбы, и они следующую сверху забивают. А потом всё это дерьмо даёт усадку в 20 см и больше. Трещит всё, в т.ч. "евроремонты" лохов и стеклопакеты.
показати весь коментар
02.09.2022 07:48 Відповісти
Свайное поле на вапне ( известняк) - он от воды крошиться . Бетоном надо заливать все пустоты под землей - дорогое удовольствие
показати весь коментар
02.09.2022 07:51 Відповісти
София, под Одессой не только ракушняк (известняк), но и слежавшаяся за столетия суглинная порода. Но почва там неоднородная, чего эти "новые строители" во главе с Киваном не понимают, делая пробы не под каждой будущей сваей, а выборочно под всей площадкой. Поэтому покупать квартиры в таких "курьих ножках"- это не только слышать пердёж всех соседей по всем этажам и на 2 подъезда вокруг (то ещё удовольствие), но (возможно) оказаться под угрозой сильной усадки или даже обвала здания или его секции. В том же Нью-Йорке умные люди башни на граните строили, а не на глине с катакомбами.
показати весь коментар
02.09.2022 09:56 Відповісти
С грунтами ни Киеву , ни Одессе не повезло . Суглинок - тоже проблема. С гранитом повезло Нью-Йорку, Монако и Братиславе

классический пример - многоэтажный паркинг в скале прямо перед зданием Монте Карло
показати весь коментар
02.09.2022 10:19 Відповісти
ух ты , как быстро, этот вопрос висел в воздухе лет 5 , но как только катьку решили сносить сразу включили юнеско, вот вам и не подкупная организация.
показати весь коментар
01.09.2022 22:42 Відповісти
Через це нікчемне ****** (ще одне лайно в черзі таких же імпотентних бабложерних організацій) неможливо нормально проводити декомунізацію. Ватани та сєпари у владі на місцях посилаються на неї регулярно. Якщо на якійсь будівлі висить чергове комуняцьке рило, але будівлю пропхали в ці списки, то спробуй змусити їх легально це рило прибрати! І їм все одно, що комуняцьке рило приліпив якийсь Допа чи Труха вже у ХХІ столітті. Все - це ж список ******!
показати весь коментар
01.09.2022 22:50 Відповісти
Це гарна новина. Давно пора укоротити руки москальскiй агентурi у вишиванках. Думка, що Одесу заснували греки менi подобається. Насправді, Одесу заснували турки. Ім'я цим грекам та туркам Де Рібас, Де Воллан, Де Рішельє. Україна - це західна європейська країна, а не містечковий хутір. Слава Україні!
показати весь коментар
01.09.2022 23:00 Відповісти
Істріану(?), Хаджибею, Одесі, понад 6 тисяч років!!! касабня до Одеси, зовсім нічого спільного не мають!!! Та звізда іванівна - "каця№2", що вона для міста?
показати весь коментар
01.09.2022 23:19 Відповісти
Тільки згадка про цього малороса міністра антикультури викликає огиду.
показати весь коментар
01.09.2022 23:32 Відповісти
українські культурні об'єкти буде захищено .., памятник Катьке признают украинским объектом да ещё и культуры тоже украинской, да будут защищать. Поэтому зачищать площадь нужно до юнеско.
показати весь коментар
01.09.2022 23:59 Відповісти
Памятник Катьке - не считается исторической ценностью.
Его недавно сделали по каким то эскизам.
Собрать в кучу где нибудь в стороне, как памятники ленину и пусть туда ездят совкодрочелы и новоотсосовцы.
показати весь коментар
02.09.2022 10:36 Відповісти
 
 