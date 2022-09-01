Члени місії МАГАТЕ перебуватимуть на ЗАЕС 3-4 дні, Україна розраховує на рекомендації щодо демілітаризації станції, - Галущенко

Ключовим моментом у діяльності місії МАГАТЕ на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС буде робота тієї її частини, яка залишилася на станції та продовжить своє перебування протягом трьох-чотирьох днів.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовою буде робота тієї частини місії, яка залишилася. Планується, що вона пробуде там три, можливо, чотири дні. За фактом вони повинні щодня інтенсивно працювати й надати більш розширену інформацію щодо того переліку, який ми обговорили напередодні", – сказав міністр.

При цьому Галущенко зазначив, що, можливо, деякі представники МАГАТЕ до двох осіб можуть там перебувати постійно. "Але для нас у цьому контексті важливіше, щоб станцію було повернуто під контроль України", – додав він.

За словами очільника Міненерго, представники місії, які залишилися, мають детальний перелік питань, які вони повинні вивчити. "Спілкування з персоналом – це вкрай важлива річ. Нам дуже хотілося б, щоб це було зроблено без тиску з боку окупантів. Ми обговорили з Гроссі, що це важливо, щоб такі речі промовлялися віч-на-віч", – пояснив міністр.

Він також розповів, що сам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, з яким він уже поспілкувався після його повернення на контрольовану Україною територію, пробув на станції близько двох годин.

"За цей час неможливо отримати необхідний обсяг інформації, але Гроссі й не говорить про те, що він це зробив. Він інтенсивно використав цей час, побував у машзалі, побачив військову техніку, яку росіяни намагалися видати за техніку для хімзахисту", – описав ситуацію Галущенко.

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Щодо його очікувань від місії, то глава Міненерго зазначив: "Важливий сам факт, що ця місія відбулася. Тим паче - за ініціативою України, і незважаючи на всі дії окупантів, спрямовані на її зрив".

За його словами, МАГАТЕ не може звільнити станцію зі зброєю в руках, але важливо, щоб вони заявили про необхідність її демілітаризації. "Безумовно, ми хочемо, щоб у звіті було заявлено про необхідність деокупації для реалізації всіх рекомендацій, і хочемо отримати реальну оцінку ситуації", – наголосив міністр енергетики.

При цьому він зазначив, що важливим буде наступний тиждень, оскільки Росія вкотре збирає Раду безпеки ООН з питання ЗАЕС наступного вівторка, і там виступатиме Гроссі.

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