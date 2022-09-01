Протягом 1 вересня російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 вибухів, - ОВА

Протягом дня окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.

"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування", - розповів голова ОВА.

Живицький додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

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