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Сумська область (2190) Живицький Дмитро (465)

Протягом 1 вересня російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

Протягом дня окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.

"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування", - розповів голова ОВА.

Живицький додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

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Автор: Роман Свиридович
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Хватит быть терпилами,обстреляли 100 раз в ответ 200 обстрелов.Пока не будет ответки жесткой обстрелы будут ежедневно
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02.09.2022 08:25 Відповісти
 
 