Протягом 1 вересня російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 вибухів, - ОВА
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Протягом дня окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 "прильотів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.
"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування", - розповів голова ОВА.
Живицький додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.
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показати весь коментар02.09.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 0
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