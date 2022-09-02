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"Це був цирк", - працівник ЗАЕС розповів, як російські окупанти прийняли місію МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".

Про це Суспільному на умовах анонімності сказав співробітник ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", — розповів співробітник ЗАЕС.

За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Члени місії МАГАТЕ перебуватимуть на ЗАЕС 3-4 дні, Україна розраховує на рекомендації щодо демілітаризації станції, - Галущенко

Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації покинули станцію, частина представників МАГАТЕ залишилась в Енергодарі, вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.
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Топ коментарі
+97
Цирк был 21.04.2019. Но дебилы продолжают в него ходить...
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01.09.2022 23:04
+57
легше стане, коли ви всі, 73/43%зебіли дасте собі звіт, що ви наробили і обов'язково покаєтесь. Тоді хоч якась надія буде, що ху#ні такої (хоча би половина з вас) більше не зробите.
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01.09.2022 23:40
+24
Не покаються вони . Сьогодні з двома такими спілкувався , добила мене фраза : "добре що вас порохоботів тільки 15 % , а то б Україну ще у 2014 здали " (( ці засранці і досі свято вірять що ними обраний пісюнограй - месія , а вони при ньому янголи спасителі (( Безкінечну мантру про бізнес на крові зумів зупинити лише відповіддю що і єрмачиного брата убив (( .
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02.09.2022 00:10
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У тій місії, сподіваюсь, є військові, які можуть визначити, хто туди стріляє.
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01.09.2022 23:04 Відповісти
Це якщо їм ДОЗВОЛЯТЬ визначити. А їм показали результат, сказали - стріляло ЗСУ і не дали нічого не поміряти, ні порахувати.
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01.09.2022 23:30 Відповісти
Миссия МАГАТЭ не политическая и не военная. Это сугубо технические специалисты. Их задача по протоколу оценить техническое состояние станции и есть ли угроза ядерного инцидента. Нарушается ли ТБ от присутствия техники и военных. И все. Кто стрелял, откуда стрелял, жалобы местных колаборантов и прочие танцы с бубном им похеру. Они не будут делать политических или военных заявлений - это абсолютно не их задача.
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02.09.2022 04:46 Відповісти
Цирк был 21.04.2019. Но дебилы продолжают в него ходить...
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01.09.2022 23:04 Відповісти
Как же вы задрали ныть - под каждой новостью одно и то же. С зелибобусом все понятно, но что можно изменить на текущий момент? Или от подобных вычетов легче кому-то должно стать?
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01.09.2022 23:19 Відповісти
легше стане, коли ви всі, 73/43%зебіли дасте собі звіт, що ви наробили і обов'язково покаєтесь. Тоді хоч якась надія буде, що ху#ні такої (хоча би половина з вас) більше не зробите.
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01.09.2022 23:40 Відповісти
А ты, смотрю, ловкач зебилов вычислять. Но тут, увы, промахнулся. Обтекай.
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01.09.2022 23:46 Відповісти
Не набагато - 73,22/44,97. Через таке не обтікають. Обтікають ті, хто так проголосував. Ще й як! Але щоки, все одно, намагаються надувати.
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02.09.2022 05:52 Відповісти
Это о дутом "росте" сверх 73%. Если человек в пятый раз приходит в киоск и снова покупает пирожок с Г, то в таком случае дело не в продавце пирожков. Просто покупатель - говноед.
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02.09.2022 09:48 Відповісти
Не покаються вони . Сьогодні з двома такими спілкувався , добила мене фраза : "добре що вас порохоботів тільки 15 % , а то б Україну ще у 2014 здали " (( ці засранці і досі свято вірять що ними обраний пісюнограй - месія , а вони при ньому янголи спасителі (( Безкінечну мантру про бізнес на крові зумів зупинити лише відповіддю що і єрмачиного брата убив (( .
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02.09.2022 00:10 Відповісти
Я никого не защищаю и не оправдываю. И на выборы не ходил. Но чисто логически, тот кто пишет "зебіли", вместо фанаты Зеленского дебилы - человек не зрелый, у него занудный юмор, и это прям указывает на то что подобный человек не обладает умственными способностями которые позволяют чётко разбираться в политике, и тому как сделать для общества лучше. Следовательно, цена подобным якобы экспертным высказываниям, не стоит ничего. Это как детский лепет! По комменту "зебіли", сразу же вычисляется электорат подобный по интеллект у типичной русне, только с нашей украинской прошивкой. И таких здесь много!
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02.09.2022 03:02 Відповісти
Кого ти можеш захищати, чи виправдовувати, якщо ти сам обісрався? Не ходив на вибори - тепер політика займається тобою. У грубій, збоченій формі.
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02.09.2022 05:56 Відповісти
Можно направить своё умение комментировать в более полезное русло. Например против русни в вк.
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02.09.2022 18:31 Відповісти
Якось мені облом у тому гівні колупатися, та й користі не бачу.
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02.09.2022 19:30 Відповісти
Ты же уже тратишь тут время, что бы печатать что то в интернете. А там можно по нервировать русню. Особенно ту у которой кто то сдох в Украине.))) Посылать мелким руснятам фотки их долхлых папаш, это тяжелый психологический удар.))) Вот и польза. Как майор Чернобаев. Только в текстовом формате, а не телефонном.
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02.09.2022 19:46 Відповісти
По-перше - на Цензор я заходжу, в першу чергу, за новинами, коментарі - то побіжне. По-друге - на ВК то вже буде, наче робота, для того треба мати час.
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02.09.2022 20:03 Відповісти
А шо таке "вк"?
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07.09.2022 11:27 Відповісти
Вумний аж страшно. Ти ще гірше зебіла. В зебіла є якесь переконання , а ти себе ставиш вище за суспільство , насправді в тебе ні логіки якою ти хвалишся ні розуму. По твоїй логіці , якщо горить будинок і треба хватати відро і бігти по воду , то ти не будеш брати бо одне диряве а друге без ручки . Тобі як високовчену інтелектуалу не під силу рішити цю логічну задачу.
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02.09.2022 06:46 Відповісти
Цікаве порівняння: діряве та без ручки. От тільки ще цікавіше, де тут Зеленський, а де Порошенко? За язик вас ніхто не тягнув. Коли вже відра в Україні будуть нормальні? Коли вже ви, обидва табори, перестанете робити з президента сакральну особу, завжди правильну та непогрішиму?
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02.09.2022 08:46 Відповісти
То есть те кто обзывает без разбору всех "зебілами", мають розум. А когда мне это не понравилось, и я вытянул из спама коммент того - про кого написали что он "зебіл". Я ставлю себе "вище за суспільство" - логично))) Вот это да! А я не маю "логіки". Все кто не согласен с детскими выражениями обитателей "Цензор нет" не мають - "ні логіки якою ти хвалишся ні розуму". 1984 - "Любое инакомыслие почитается за преступление." Это же русня, только наша версия!
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02.09.2022 18:40 Відповісти
Но чисто логически, тот кто пишет "зебіли", вместо фанаты Зеленского дебилы - человек не зрелый, у него занудный юмор

Це не має ніякого відношення до гумору. Так просто коротше. Навіщо писати 3 довгих слова, якщо можна написати одне коротке - і усі зрозуміють про що мається. Значення теж саме. Чи Ви вважаєте, що ні?
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02.09.2022 11:17 Відповісти
Нажаль зараз у головзебіла рейтинг зашкалює(
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02.09.2022 05:41 Відповісти
Єдині новини виконують свою роль(
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02.09.2022 05:42 Відповісти
Я вважаю що хто обкалякався - той і повинен за собою прибирати , а не шукати хто б це за нього зробив.Це добре якщо комусь дійшло , а скільки тих хото стоїть до кінця. 73% по моєму зменшились десь до 70%. Тільки і чуєш: тільки би не Порох , а що Порох був би краще , його весь світ признає , він себе ще покаже , треба ж по чомусь їздити ( це про дороги). Це не виправити і нема сподівань.
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02.09.2022 06:38 Відповісти
100%
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02.09.2022 11:19 Відповісти
Первый пошёл...
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02.09.2022 07:43 Відповісти
А пыточные подвалы показали МАГАТЕ ?
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01.09.2022 23:04 Відповісти
Це не питання МАГАТЕ.
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02.09.2022 05:58 Відповісти
що цікаво, що і "циркачів " із МАГАТЕ , куйло прикупив і масовку теж.
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01.09.2022 23:09 Відповісти
Ти ще не бачив зеленого цирку.
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01.09.2022 23:13 Відповісти
Одно хорошо в этой миссии - даже отмороженные россияне чего то бояться. Вопрос чего?
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01.09.2022 23:17 Відповісти
быстрого загара и кровью харкаться через часов 12-14..и умереть в муках на 3-5 сутки... имею ввиду не дай Бог бабах на реакторе (рах) кизда будет всем и сразу...
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01.09.2022 23:21 Відповісти
може бачили тих кротів, що у Чорнобилі рили окопи??
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01.09.2022 23:41 Відповісти
Кроти рили окопи у рижому лісі і зараз працюють на аптеку.
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01.09.2022 23:44 Відповісти
то ті, що вижили
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01.09.2022 23:46 Відповісти
Вони всі вже здохли - в Білорусіі 😠
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01.09.2022 23:45 Відповісти
**** опять касапское их там нет. ху.ло сдохни со своим выплядким стадом.
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01.09.2022 23:17 Відповісти
ущербные воришки в лице путина - украл и выдает за свое...
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01.09.2022 23:38 Відповісти
Что там запишет в своих формулярах МАГАТЕ - всем плевать.
Борис Джонсон внятно сказал, что любая авария будет расценена
как ядерная атака на Европу.
И Россия и путин лично лично сразу получат ответку.
Вот почему сегодня нет авиатревог.
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01.09.2022 23:42 Відповісти
Навіть боюся запитати що таке авіатривога якої немає , бо повітряних тривог щодня оголошують неміряно .
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02.09.2022 00:14 Відповісти
Чергове ОБСЄ.
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01.09.2022 23:42 Відповісти
Хоть би один ЧЛЕН МАГАТЕ , запитав у кацапів , що вони роблять на
територіі Украіни та на ЗАЕС ?

Якого чорта лисого , це бидло путінське туди припхалося ?
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01.09.2022 23:44 Відповісти
оце у всіх таке питання - але тим членам здається це нормою
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01.09.2022 23:47 Відповісти
Ну от якщо чесно, до чого МАГАТЕ до цих питань? У них інші цілі.
на ваші питання, кінь лавровий вже неодноразово відповідав.
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02.09.2022 00:04 Відповісти
А чого можна очікувати від МАГАТЕ,організації,яка нічого не вирішує.
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01.09.2022 23:48 Відповісти
Вони і звіт зроблять для проформи.
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01.09.2022 23:55 Відповісти
МАГАТЕ, як фахова організація, зробить свій ФАХОВИЙ звіт, на основі якого міжнародна спільнота прийматиме рішення. Навіть, якщо у Радбезі ООН немита заветує резолюцію, G7 та НАТО можуть вжити своїх заходів. Прецеденти були.
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02.09.2022 06:04 Відповісти
Місто наше, станція наша - хочемо закриємо, хочемо обстріляємо, хочемо розберемо до рівно місця. Питання тільки до москалів - що вони роблять на чужій станціі в чужій краіні ? Тільки так повинно стояти питання - бо потихиньку позпочинається легітимизація свинособачоі присутності: якісь засідання оон на вимогу рф, спєциалисти раzzатама, зашчита апєкта.....
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02.09.2022 05:50 Відповісти
Ну, ви ж, начебто, адвокат? Хіба це питання МАГАТЕ?
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02.09.2022 06:06 Відповісти
У моєму дописі МАГАТЕ навіть не згадується
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02.09.2022 06:54 Відповісти
Ну, хіба що. А " хочемо обстріляємо, хочемо розберемо до рівно місця" - це, певно, від знання міжнародного права?
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02.09.2022 07:01 Відповісти
Рассуждаете Вы верно, но примитивно.
Да - станция украинская.

Да - москалям там делать нечего.
Но они там и просто чьё-то негодование их не заставит покинуть станцию.
Вспоминается уже крылатая фраза - Путин должен уйти, так мы и победим.
Да, должен уйти, но не уходит и если в победе делать ставку на то, что хочется, чтобы кто-то сдался, то победы не будет. К сдаче/уходу принуждают, только так и никак иначе. Простого желания недостаточно.

Путь к победе будет нелегким и его придётся пройти !!!
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02.09.2022 06:56 Відповісти
Как я понимаю, в данный момент на станции сейчас есть 3-и группы людей:
террористы - русские

заложники - украинцы
переговорщики - МАГАТЭ

А теперь, абстрагируясь от деталей, представьте как террористы говорят переговорщикам - пойдите погулять по объекту с заложниками, а мы пока в столовой посидим.
Ну нужно же быть последовательными в своих словах и действиях, а не ждать чудес.
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02.09.2022 06:18 Відповісти
МАГАТЕ - не переговорники. Це міжнародні фахівці, які зроблять обстеження й дадуть оцінку стану ядерної безпеки для ООН. Інших функцій у них нема.
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02.09.2022 07:04 Відповісти
Это было условное обозначение, обобщенное
Пусть будет посредник, называйте их как угодно, сути это не изменит.
С тем, что русские - террористы, Вы же не спорите.
Украинцы на станции - заложники.
Так с какой радости кто-то ждал, что террористы кому-то позволят гулять по станции и что-то обсуждать с заложниками ?
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02.09.2022 08:23 Відповісти
рюзке ядерные шантажисты на ЗАЭС должны сдохнуть и это может сделать 160 SOAP USAF
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02.09.2022 07:07 Відповісти
Головне які висновки зробить МАГАТЕ. Ми вже бачили спостерегочів ООН, які бухали разом з сепарами на сепарському весіллі. Можливо ці кращі?
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02.09.2022 07:36 Відповісти
Вся деятельность кровавого узурпатора Путина и его разбойников и есть кровавый цирк и кровавые цирковые представления. Кстати вчера при показательных обстрелах для МАГАТЕ российско-фашисткими захватчиками оккупированного ими же г. Энергодара погибли совершенно реальные люди и эти жертвы на совести Путина и его разбойников.
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02.09.2022 10:05 Відповісти
 
 