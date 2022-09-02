"Це був цирк", - працівник ЗАЕС розповів, як російські окупанти прийняли місію МАГАТЕ
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Інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".
Про це Суспільному на умовах анонімності сказав співробітник ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.
"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", — розповів співробітник ЗАЕС.
За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.
Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації покинули станцію, частина представників МАГАТЕ залишилась в Енергодарі, вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.
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Це не має ніякого відношення до гумору. Так просто коротше. Навіщо писати 3 довгих слова, якщо можна написати одне коротке - і усі зрозуміють про що мається. Значення теж саме. Чи Ви вважаєте, що ні?
Борис Джонсон внятно сказал, что любая авария будет расценена
как ядерная атака на Европу.
И Россия и путин лично лично сразу получат ответку.
Вот почему сегодня нет авиатревог.
територіі Украіни та на ЗАЕС ?
Якого чорта лисого , це бидло путінське туди припхалося ?
на ваші питання, кінь лавровий вже неодноразово відповідав.
Да - станция украинская.
Да - москалям там делать нечего.
Но они там и просто чьё-то негодование их не заставит покинуть станцию.
Вспоминается уже крылатая фраза - Путин должен уйти, так мы и победим.
Да, должен уйти, но не уходит и если в победе делать ставку на то, что хочется, чтобы кто-то сдался, то победы не будет. К сдаче/уходу принуждают, только так и никак иначе. Простого желания недостаточно.
Путь к победе будет нелегким и его придётся пройти !!!
террористы - русские
заложники - украинцы
переговорщики - МАГАТЭ
А теперь, абстрагируясь от деталей, представьте как террористы говорят переговорщикам - пойдите погулять по объекту с заложниками, а мы пока в столовой посидим.
Ну нужно же быть последовательными в своих словах и действиях, а не ждать чудес.
Пусть будет посредник, называйте их как угодно, сути это не изменит.
С тем, что русские - террористы, Вы же не спорите.
Украинцы на станции - заложники.
Так с какой радости кто-то ждал, что террористы кому-то позволят гулять по станции и что-то обсуждать с заложниками ?