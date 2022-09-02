"Це був цирк", - працівник ЗАЕС розповів, як російські окупанти прийняли місію МАГАТЕ

Інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".

Про це Суспільному на умовах анонімності сказав співробітник ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", — розповів співробітник ЗАЕС.

За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілює ЗСУ.

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Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації покинули станцію, частина представників МАГАТЕ залишилась в Енергодарі, вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.