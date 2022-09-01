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Місію МАГАТЕ супроводжували незалежні ЗМІ, але російські окупанти їх не пустили, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію супроводжували представники незалежних ЗМІ, але росіяни їх не пустили на окуповану територію.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже хотіли, щоб в цій місії були незалежні журналісти світових та українських медіа. І в колоні було два автобуси, в яких перебували представники незалежних ЗМІ. Бо ми розуміли, які ЗМІ будуть на місці і яку риторику вони будуть пропагувати. Але на жаль, коли колонна пройшла останній український блокпост, росіяни розвернули ці два автобуси з незалежними ЗМІ", - сказав він.

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Галущенко зазначив, що не може підтвердити перебування незалежних ЗМІ безпосередньо під час місії МАГАТЕ на ЗАЕС. За його словами, якщо вони там і були, то потрапили на територію станції точно не з території України.
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Топ коментарі
+7
Незалежні кацапські ЗМІ - це те саме, що "харошиє рускіє", всі при них чули, але ніхто не бачив. тому я їх всіх в гробу хотів би бачити, "хароших" в хороших, решта в поганих.
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01.09.2022 23:37
+4
Миссия с целью легализации происходящего
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02.09.2022 00:02
+3
Це профанація, а не місія.
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01.09.2022 23:50
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Незалежні кацапські ЗМІ - це те саме, що "харошиє рускіє", всі при них чули, але ніхто не бачив. тому я їх всіх в гробу хотів би бачити, "хароших" в хороших, решта в поганих.
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01.09.2022 23:37 Відповісти
Украинские СМИ там были и иностранные
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01.09.2022 23:40 Відповісти
Україньскі- це з динири та Криму? А закордонні то мабуть з Белорусі та Абхазії?
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02.09.2022 11:08 Відповісти
Це профанація, а не місія.
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01.09.2022 23:50 Відповісти
Миссия с целью легализации происходящего
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02.09.2022 00:02 Відповісти
Саме так.
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02.09.2022 00:04 Відповісти
Стоять так, наче хіп-хоп зібрались танцювати.
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01.09.2022 23:47 Відповісти
Ви хотіли сказати, що Gangnam Style?
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01.09.2022 23:54 Відповісти
Опа! Гангнам стайл теж підходить.
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02.09.2022 00:02 Відповісти
..как спасти ЗАЭС от рюзке оккупантов,спецназ 160 SOAP USAF, тихо вырезать всех ...
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02.09.2022 07:04 Відповісти
Спецназ предпринял попытку освободить станцию, возможно операция была спланирована гениально, но кто-сдал и позорный провал. Когда это кончится?
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02.09.2022 07:51 Відповісти
..ядерный шантаж болот мацковии может прекратить только 160 SOAP USAF, тихо уничтожив тварей болот мацковии на ЗАЭС
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02.09.2022 08:30 Відповісти
Перестань смотреть Ольгу ********* и прочее дерьмо...типа Шалавьев...
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02.09.2022 09:21 Відповісти
 
 