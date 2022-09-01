Місію МАГАТЕ супроводжували незалежні ЗМІ, але російські окупанти їх не пустили, - Галущенко

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію супроводжували представники незалежних ЗМІ, але росіяни їх не пустили на окуповану територію.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже хотіли, щоб в цій місії були незалежні журналісти світових та українських медіа. І в колоні було два автобуси, в яких перебували представники незалежних ЗМІ. Бо ми розуміли, які ЗМІ будуть на місці і яку риторику вони будуть пропагувати. Але на жаль, коли колонна пройшла останній український блокпост, росіяни розвернули ці два автобуси з незалежними ЗМІ", - сказав він.

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Галущенко зазначив, що не може підтвердити перебування незалежних ЗМІ безпосередньо під час місії МАГАТЕ на ЗАЕС. За його словами, якщо вони там і були, то потрапили на територію станції точно не з території України.