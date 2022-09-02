Шольц про допомогу Україні: Справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО

Путін зруйнував домовленості, які діяли в Європі багато десятиліть, про те, що ніколи більше кордони не змінюватимуться за допомогою сили, і Росія не збирається зупинятися на Україні.

Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц під час чергового "Діалогу з громадянами", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін проголосив: я хочу щось від сусідів. І це те, що має турбувати нас усіх, адже це не обмежується Україною", - заявив канцлер. Він згадав свою зустріч з Путіним у москві, "за довгим столом", численні телефонні переговори з ним, під час яких російський президент дав зрозуміти "що буде це робити й надалі".

Канцлер зауважив, що Путін по-своєму інтерпретує підручники історії, дотримуючись думки, ніби Україна та білорусь належать до його країни, оскільки народи цих держав "розмовляють, як росіяни".

"Але це жахливо! Подумайте: ми всі подивимося в підручники з історії та з’ясуємо, що хтось десь розмовляє схожою мовою. Або подивимося в підручники з історії та почнемо запитувати себе, а де, власне проходили раніше кордони? Так ми будемо воювати по всьому світу ще років 300… Тому так важливо сказати: ми не можемо цього прийняти, коли кордони намагаються змінювати за допомогою сили… Хто гарантує нам, що коли це вдасться один раз, то не буде іншого?", - сказав Шольц.

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Саме тому, зазначив він, Німеччина відійшла від політики минулих десятиліть і вирішила підтримувати Україну не лише грошима та гуманітарною допомогою, а й зброєю. Якби цього не робилося, наслідки, за оцінкою політика, "були би жахливі". Але, зауважив німецький лідер, у питанні надання зброї він завжди дивиться на те, що роблять партнери. Шольц повторив те, що казав уже неодноразово: він бачить свій обов’язок як канцлера в тому, щоб діяти виключно в координації з союзниками. Це означає, що не будуть постачатися озброєння, якими Україна могла б ударити по території Росії.

"Йдеться про оборону України, і це те, що ми робимо… Таким чином ми сподіваємося, що ми зможемо гарантувати, що не дійде до ескалації війни. Ми дуже уважно дбаємо про те, щоб підтримувати (Україну - ред.), але справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО… Ми сказали, що ніколи не станемо стороною війни", - підкреслив Шольц, додавши, що діяти треба рішуче, але водночас обережно, завжди зважувати, що слушно, а що ні.

Канцлер також висловився на підтримку контролю над озброєннями, адже ніхто в здоровому глузді не хоче постійного накопичення ракет. Утім, додав він, у даній ситуації говорити про скорочення озброєнь не доводиться. "Але це залишається ціллю", - запевнив він. Шольц додав, що наразі стоїть завдання зробити ФРН і НАТО "настільки сильними, щоб ніхто не міг на них напасти".

Цього разу діалог Шольца з громадянами відбувся у місті Ессен. Він, як і попередні, тривав 90 хвилин.