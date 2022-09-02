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Шольц про допомогу Україні: Справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Путін зруйнував домовленості, які діяли в Європі багато десятиліть, про те, що ніколи більше кордони не змінюватимуться за допомогою сили, і Росія не збирається зупинятися на Україні.

Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц під час чергового "Діалогу з громадянами", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін проголосив: я хочу щось від сусідів. І це те, що має турбувати нас усіх, адже це не обмежується Україною", - заявив канцлер. Він згадав свою зустріч з Путіним у москві, "за довгим столом", численні телефонні переговори з ним, під час яких російський президент дав зрозуміти "що буде це робити й надалі".

Канцлер зауважив, що Путін по-своєму інтерпретує підручники історії, дотримуючись думки, ніби Україна та білорусь належать до його країни, оскільки народи цих держав "розмовляють, як росіяни".

"Але це жахливо! Подумайте: ми всі подивимося в підручники з історії та з’ясуємо, що хтось десь розмовляє схожою мовою. Або подивимося в підручники з історії та почнемо запитувати себе, а де, власне проходили раніше кордони? Так ми будемо воювати по всьому світу ще років 300… Тому так важливо сказати: ми не можемо цього прийняти, коли кордони намагаються змінювати за допомогою сили… Хто гарантує нам, що коли це вдасться один раз, то не буде іншого?", - сказав Шольц.

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Саме тому, зазначив він, Німеччина відійшла від політики минулих десятиліть і вирішила підтримувати Україну не лише грошима та гуманітарною допомогою, а й зброєю. Якби цього не робилося, наслідки, за оцінкою політика, "були би жахливі". Але, зауважив німецький лідер, у питанні надання зброї він завжди дивиться на те, що роблять партнери. Шольц повторив те, що казав уже неодноразово: він бачить свій обов’язок як канцлера в тому, щоб діяти виключно в координації з союзниками. Це означає, що не будуть постачатися озброєння, якими Україна могла б ударити по території Росії.

"Йдеться про оборону України, і це те, що ми робимо… Таким чином ми сподіваємося, що ми зможемо гарантувати, що не дійде до ескалації війни. Ми дуже уважно дбаємо про те, щоб підтримувати (Україну - ред.), але справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО… Ми сказали, що ніколи не станемо стороною війни", - підкреслив Шольц, додавши, що діяти треба рішуче, але водночас обережно, завжди зважувати, що слушно, а що ні.

Канцлер також висловився на підтримку контролю над озброєннями, адже ніхто в здоровому глузді не хоче постійного накопичення ракет. Утім, додав він, у даній ситуації говорити про скорочення озброєнь не доводиться. "Але це залишається ціллю", - запевнив він. Шольц додав, що наразі стоїть завдання зробити ФРН і НАТО "настільки сильними, щоб ніхто не міг на них напасти".

Цього разу діалог Шольца з громадянами відбувся у місті Ессен. Він, як і попередні, тривав 90 хвилин.
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Топ коментарі
+24
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02.09.2022 00:20
+20
Дурень, один ублюдок терроризирует весь мир, а вы надейтесь на авось. Украина за вас делает всю работу, ибо кроме озабоченность вы ничем не поможете. Еслибы не штаты и бриты вы бы уже принимали рашенасвабадителей.
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02.09.2022 00:20
+16
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02.09.2022 00:19
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Шольц, не говори ГОП.
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02.09.2022 00:13 Відповісти
Шольц говорит это для тех немцев, которые всё хотят "не провоцировать".
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02.09.2022 00:47 Відповісти
Звучить дивновато з цим ніколи. Німці логічні в науці і такі туманні і корисливі в політиці.
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02.09.2022 00:18 Відповісти
Діяти рішуче і обережно. Радикальний центризм. Поміркований екстремізм.
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02.09.2022 00:19 Відповісти
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02.09.2022 00:19 Відповісти
соловьиный помет Шольца расдраконил - бедный, теперь уняться не может ))
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02.09.2022 00:19 Відповісти
Дурень, один ублюдок терроризирует весь мир, а вы надейтесь на авось. Украина за вас делает всю работу, ибо кроме озабоченность вы ничем не поможете. Еслибы не штаты и бриты вы бы уже принимали рашенасвабадителей.
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02.09.2022 00:20 Відповісти
Точно что дурень , если не добить россию на её территории то война не закончится, россия соберется с силами и пойдёт опять убивать. Потому что всё что они делают всю истоию свого существования- ненавидят другие народы , пытаются их подчинить ну а если не выходит - то тогда уничтожить.
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02.09.2022 08:53 Відповісти
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02.09.2022 00:20 Відповісти
Якщо б війна з Гітлерівською Германією не закінчилась би у Берліні, якою б зараз була твоя країні?
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02.09.2022 00:23 Відповісти
Як підминили, чи викрав компромат на него ,у пуйла,чи поставили вила перед горлом.
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02.09.2022 00:23 Відповісти
Вон у Трампа нашли компромат на Макрона.
А у Пу есть компромат на Шольца
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02.09.2022 01:17 Відповісти
діяти треба рішуче, але водночас обережно

время позднее, сентенция очень кстати чтобы поспать с женой, но никак для отхерачить рашку
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02.09.2022 00:23 Відповісти
Если это он так говорил и так думает , то не все пропало .
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02.09.2022 00:24 Відповісти
Наша русофобія ще навіть не починалась
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02.09.2022 00:24 Відповісти
Ключове слово прозвучало від канцлера Шольца , - це НАТО !!

Ми також повинні якнайшвидше стати членами цієі могутньоі організаціі , маючи такого шизанутого сусіда , як кацапи !!
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02.09.2022 00:25 Відповісти
И именно вступление в НАТО Украины позволит НАТО стать сильнее по сегодняшним раскладам - раза так в три.
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02.09.2022 01:01 Відповісти
Звичайно ніякої війни не буде, ви обісретесь від жаху і здастеся, на цьому війна і закінчеться, не роспочавшись
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02.09.2022 00:25 Відповісти
Действовать нужно максимально осторожно а то ***** обидется
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02.09.2022 00:26 Відповісти
Цей самодур хоче всидіти на двох стільцях.
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02.09.2022 00:33 Відповісти
Україна ніколи і гадки не мала воювати з рашкою на її теритрії. НАТО нарешті має показати, що в них є яйця і рішуче наказати рашку за той беспредєл і геноцид, який вона творить зараз в Україні. Не треба НАТО вторгатися на територію рашки, але і соплі жувати теж не варто. За півроку війни уже можна було би Україні передати сотні танків, авіацію, в тому числі і з пілотами, потужні дрони та ракети хоча би 300 км дальності. А то путєн бачить, що ті жують соплі, от він і далі лізе. якби всі дали йому гуртом по ***** на території України, все давно уже закінчилося би.
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02.09.2022 00:34 Відповісти
Шольц сказав, потім подумав, і врешті рішуче замовк.
Бо мовчати це обережніше ніж розуміти.
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02.09.2022 00:45 Відповісти
не зарікайся герр Шольц усе тільки починається
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02.09.2022 00:46 Відповісти
never say never, Scholz!
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02.09.2022 00:46 Відповісти
Так все впирається в ядер, без нього з хйлом була б таж історія що і з хусейном, мілошивечим. Атом альфа та омега сьогоднішнього світоустрою - всі це розуміють крім наших баранів яких навіть 2014 нічому не навчив.
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02.09.2022 00:59 Відповісти
Я так зрозумів з промови, що Україна сама повинна зупиняти цього монстра, який всім загрожує...ціною багатьох своїх життів, а вони дадуть зброю і ще словами підтримають
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02.09.2022 01:12 Відповісти
Хєр Шольц щось знає.
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02.09.2022 01:17 Відповісти
Доперло за мову чи все ще ні?
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02.09.2022 01:54 Відповісти
То есть какие то ублюдки уничтожают жилые дома с людьми, и их родственники пишут вчто интернете что мало смертей, радуются. А потом некоторые петухи каким то чудом вощвращаются домой, к семьям. Будут жить долго и счастливо, насмехаясь над горем украинцев. И им за это никлгда не прилетит в дом, не разорвёт на куски их мелких, как украинских детей. А что чувствуют те кто остались единственными выдивгими в семье, кто потерял дом, всё имущество, и всех родных. И пошел воевать в отместку. Ему скажут - "Не можна мстить! Повинні ми любить, всіх підорасів, злодіїв, убивць." Да побольше им замыкания проводки в Зимних вишнях! Теперь к русни только ненависть, и не жалко даже их ********* детей, которых они выращивают пропагандой. Как и им не жалко наших.
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02.09.2022 02:12 Відповісти
Ну ну , никогда не говори никогда, Британцы уже готовятся
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02.09.2022 05:57 Відповісти
наследники Меркель, если бы через этих сцыкунов нам не показали фигу для вступления в НАТО в 2008 году, этого не было бы в центре Европы сегодня
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02.09.2022 07:00 Відповісти
Майже, як у пісні "І не те, щоб так, і не те, щоб ні".
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02.09.2022 07:02 Відповісти
Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности". На переговорах Германия и Франция пожертвуют Украиной ради экономических интересов своих государств. А если прижмет окончательно -могут "сдать не только Украину,но и Прибалтику(если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики) Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Ставка на собственную мобилизацию, армию и собранность. Запад, скорее всего, может воспользуется любым перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего.
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02.09.2022 07:08 Відповісти
Ну так не зря Макрон и Шольц сегодня выдали что они и дальше будут звонить куйлу потому что диалог с этой мразью очень нужен и необходим для дипломатическх процессов. .
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02.09.2022 08:58 Відповісти
Чёт я не понял. Они уже воюют з НАТО. В Україні. І не я це сказав - вони самі.

Єдине питання - НАТО в курсі?
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02.09.2022 08:04 Відповісти
то есть он сказал что на него можно наезжать, а он всегда будет договариваться и уступать вместо того чтобы вдарить
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02.09.2022 08:37 Відповісти
Тимофій Тимофеєв тут ,с вами не поспоришь, только, Запад забывает одно , дай палец , и орки окусят всю руку по самую шею , Суворов таму пример Это шо первый раз ???
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02.09.2022 08:42 Відповісти
Це не заява, це діагноз.

Ця заява Шольца на УкрІнформ йде із іншим заголовком - Шольц - про допомогу Україні: Ми ніколи не станемо стороною війни... тут не про Нато.
Але, Війна в Україні завершиться, коли Путін усвідомить, що нічого не вдається, - Шольц

І ягідка - Шольц анонсував передачу Україні засобів ППО, радарних систем і дронів-розвідників

Діагноз простий - політична амбівалентність (двоякість). Шольц не може сформувати політичну позицію? А за нею послідовну позицію в діях. Напр. збільшення виробництва воєнної техніки і спорядження та участі в логістиці допомоги. Провокаційне питання - Якщо Німеччина не змінює позиції амбівалентності внутрішні проблеми будуть наростати чи спадати, якщо причина амбівалентності напад рф на Україну?
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02.09.2022 08:43 Відповісти
Если Путин преступник так продавай нам 100 штук Панцергаубитц2000, сразу со складов Бундесвера, а немецкая фирма производитель за три года выпустит новые и поставит в Бундесвер, как кстати и предлагала фирма которая выпускает эти САУ. И на фронте это сразу же почувствуется.
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02.09.2022 09:58 Відповісти
Україна за всих має виграти цю війну,а німці"на дерево", але ж не забувайте і те що переможці диктують умови,так завжди було,така плата,це закон життя.Готові до того?
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02.09.2022 10:44 Відповісти
 
 